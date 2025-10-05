पाकिस्तानला भारताचे इशाऱ्यावर इशारे

India Pakistan Tension : युद्धाच्या रणभूमीवर जशी तोफांची गोळाफेक होते, तसे शुक्रवारी 3 ऑक्टोबर रोजी भारतातकडून पाकिस्तानवर इशाऱ्यांची गोळाफेक झाली.त्या दिवशी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी हैद्राबादहून वक्तव्य केले, की देशवासीयांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही सीमा ओलांडू. ते म्हणाले, की 2016 चा सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 मधील बालाकोट हवाई हल्ले व अलीकडील ऑपरेशन सिंदूर द्वारे भारत सरकारने हे दाखवून दिले आहे, की भारताची अखंडता जपण्यासाठी देश गरज पडल्यास सीमा ओलांडू शकतो. सर क्रीकचा उल्लेख करीत त्यांनी सांगितले, की तो रस्ता कराचीकडे जातो, हे पाकिस्तानने ध्यानात ठेवावे..त्याही पुढे जाऊन सिंग म्हणाले, की पाकिस्तानने हल्ला केला अथवा कुरापत काढली, तर भारताची कारवाई इतकी तीव्र असेल, की त्यामुळे पाकिस्तानचा इतिहास आणि भूगोल बदलेल.त्याच दिवशी जयपूर येथे राजस्तानच्या सीमावर्ती भागांना भेट देताना लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी भारतीय सैनिकांना कारवाईसाठी सज्ज राहाण्याचे आवाहन करीत पाकिस्तानला इशारा दिला, की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान दाखविलेला संयम आता दाखविला जाणार नाही. ``यावेळी आपण एक पाऊल पुढे टाकू आणि अशा पद्धतीने कृती करू की जगाच्या नकाशावर राहायचे की नाही, याचा विचार पाकिस्तानला करण्यास भाग पाडू.’’तिसरीकडे हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग यांनी दिल्लीत माहिती दिली की ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे तळ उदध्वस्त करण्यात आले. भारतीय हवाई दलाने एफ -16 प्रकारातील चार ते पाच विमाने पाडली. पाकिस्तानच्या नुकसानात रडार, कमांड अँड कंट्रोल सेन्टर, धावपट्टी आणि हॅंगरचा समावेश आहे. या कारवाईत भारताची काय हानि झाली, हे सारे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. जणू काही आपल्यला खरचटलेही नाही, असा सरकारचा अविर्भाव आहे. त्यामुळे, त्याबाबत कुणीही वाच्यता करण्यास तयार नाही..परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याच 3 ऑक्टोबर रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सरकारविरूद्ध झालेल्या उद्रेकात नागरिकांवर पाकिस्तान लष्कारने केलेल्या अत्याचाराबाबत पाकिस्तानला जबाबदार धरले.या चार वक्तव्य वजा इशाऱ्यांकडे पाहिले, की पाकिस्तानविरूद्ध लौकऱच काही लष्करी कारवाई होणार, असे कुणालाही वाटेल. पण त्यासाठी वाट पाहावी लागेल. याचा अर्थ पाकिस्तान भारताविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी सिदध होत असल्याची माहिती भारत सरकारकडे आली आहे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.यातील सर्वात गंभीर वक्तव्य आहे, ते संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांचे. त्यांनी पाकिस्तानचा इतिहास व भुगोल बदलेल, अशी कारवाई होईल, असा इशारा दिला आहे.वस्तुतः ऑपरेशन सिंदूर च्या वेळी हा इतिहास व भुगोल बदलण्याची संधी होती, ती भारताने घालविली व संयम दाखविल्याचे कारण दिले. भारत व पाकिस्तानदरम्यान जेव्हा जेव्हा युद्ध होते, तेव्हा अमेरिकने मध्यस्थी केली आहे. पण, यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्याचा व युद्ध थांबविल्याचा दावा भारत सातत्याने धुडकूवून लावीत आहे..इतिहासाकडे वळून पाहाता असे दिसते, की 1971 चे भारत पाकिस्तान युद्ध वगळता पाकिस्तानच्या इतिहास व भुगोलात भारत कोणताही बदल करू शकलेला नाही. ती हिम्मत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दाखविली होती. त्यामुळे फाळणीनंतर प्रथमच पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांग्लादेशची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारत चीनने बळकावलेला अक्साई चीनचा टापू परत घेऊ शकलेला नाही, की अनेक वल्गना करून पाकव्याप्त काश्मीरची एक इंचही जमीन बळकावू शकला नाही, तो भारतात विलीन होण्याचे तर दूरच राहो.दुसरीकडे, चीन भारताच्या सीमाप्रदेशाचे सलामी स्लायसिंग करीत असूनही ``चीन ने भारताची कोणतीही जमीन बळकावलेली नाही,’’ असा दावा गेली दहा वर्षे केंद्र सरकार व त्यांचे नेते करीत आहेत. आता, भारत व चीन चे संबध बरे होऊ पाहात आहेत. तेव्हा, त्याबाबत अथवा तिबेटला बळकावल्याबाबत चीनची टीका करणे भारताला परवडणार नाही. त्यामुळे, भारत-चीन पातळीवर `सारे काही आल बेल’चे वातावरण असेल. चीनच्या `पीपल्स लीबरेशन आर्मीने (पीएलए)’ मध्येच कुरघोडी केल्यास काय होईल, ते सांगता येत नाही..सौंदर्याची उधळण.पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीपासून अमेरिका मित्र बनलेल्या भारताला त्याच अमेरिकेच्या शत्रुत्वाचा, जाचक बंधने व टॅरिफ युद्धाचा सामना आज करावा लागत आहे.मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत. तरीही या दोन्ही देशांनी पाकिस्तानची मैत्री सोडलेली नाही. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिका व पाकिस्तान अधिक जवळ आले आहेत. त्यामुऴे, पाकिस्तानचे `भारत-भय’ बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आहे. ट्रम्प यांची अलीकडे भेट देऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ व लष्कर प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी एकप्रकारे अमेरिकेपुढे लोटांगण घातले. पाकिस्तानमध्ये उपलब्ध असलेलल्या रेअर अर्थ (दुर्मिळ मृदा धातू) च्या नमुन्यांचे अमीष त्यांनी ट्रम्प यांच्यापुढे ठेवले. यापूर्वी ही रेअर अर्थ अमेरिकेला चीन कडून मिळत होती. परंतु, अमेरिकेने चीनवर जबरदस्त जकात लावल्याने ती पाठविणे चीनने बंद केले आहे.पाकिस्तानने आणखी एक खेळी केली. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी रियादमधील अल यामामाह् राजवाड्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांची भेट घेऊऩ त्यांच्याबरोबर व्यूहात्मक संरक्षण करार केला. याला पार्श्वभूमी होती, 9 सप्टेंबर रोजी इस्रायल ने कतारची राजधानी दोहा येथील हमास च्या कार्यालयावर केलेला बाँब हल्ला. कतार हे अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र. त्यामुऴे इस्रायल ला आवरले नाही, तर तो कुठेही हल्ला करू शकतो, ही भीती होती. तथापि, इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्यामीन नेतनयाहू यांनी ``तो हल्ला एक चूक होती,’’ असे कबूल करून ``पुन्हा त्याची पुनराव़त्ती होणार नाही,’’ याची ग्वाही शहाबाज शरीफ यांनी सौदी अरेबियाला अण्वस्त्र बनविण्याचे तंत्रज्ञान देण्याची भाषा केली आहे. तसेच, या करारानुसार, पाकिस्तान अथवा सौदी अरेबियावर कुणी हल्ला केला, तर तो दोन्ही देशांवरील हल्ला, असे समजून दोन्ही देश एकमेकांच्या मदतीस धावतील, असे नमूद केले आहे. हा करार नाटो संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांना हल्ल्यापासून मिळालेल्या सैनिकी छत्रासारखा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने कुरघोडी केली, अथवा भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्ध छेडले, तर सौदी अरेबिया काय कृती करेल, याचाही अंदाज भारताला कारवाई आधी घ्यावा लागेल. राजे महंमद बिन सलमान हे पंतप्रधान मोदी यांचेही स्नेही आहेत. त्यामुळे, पाकिस्तानवर लष्करी कारवाई करण्याआधी सलमान यांना भारताला विश्वासात घ्यावे लागेल. 