Latest Maharashtra News Updates : गुजरातहून माणसं आणून आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे- उद्धव ठाकरे

Breaking Marathi News live Updates 17 November 2024 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
सकाळ डिजिटल टीम
 Uddhav Thackeray : गुजरातहून माणसं आणून आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, परराज्यातून माणसं आणून आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे, हे मी नाही पंकजा बोलत आहे. महाराष्ट्रातील 90 हजार बुथवर भाजपने पथके नेमली आहेत, त्यात सगळी परराज्यातील विशेषता गुजरातमधील आहेत. अशी कोणत्याही निवडणुकीत माणसे आणून नजर ठेवली नव्हती.

