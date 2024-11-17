Latest Maharashtra News Updates : गुजरातहून माणसं आणून आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, परराज्यातून माणसं आणून आपल्यावर नजर ठेवली जात आहे, हे मी नाही पंकजा बोलत आहे. महाराष्ट्रातील 90 हजार बुथवर भाजपने पथके नेमली आहेत, त्यात सगळी परराज्यातील विशेषता गुजरातमधील आहेत. अशी कोणत्याही निवडणुकीत माणसे आणून नजर ठेवली नव्हती. .काॅंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे. राज्यात चोरांचे सरकार असल्याचे म्हटले आहे. .कल्याण पूर्वेत खासदार रवी किशन यांच्या भव्यदिव्य प्रचार फेरीचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते. या फेरीत खासदार रवी किशनजी यांनी आपल्या भोजपुरी शैलीत सर्व उत्तर भारतीय समाज बांधवांना सुलभाताईंना प्रचंड बहुमताने विजयी करा असे आवाहन केले. .कैलाश गहलोत यांनी हाताळलेली सर्व विभाग सीएम आतिशी यांच्याकडेच राहतील. एलजी व्हीके सक्सेना यांना प्रस्ताव पाठवला आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता होणार आहे.अशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक सिंधी मतदार असणाऱ्या उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघात सिंधी समाजाचा राजकीय वारसा ठरवणारी स्पर्धा रंगणार असून यंदा पहिल्यांदाच ही निवडणूक जिंकण्यासाठी तीन सिंधी उमेदवारांत टशन निर्माण झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे..शिवसेनाप्रमुख हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त, कल्याण पश्चिमचे महाविकास आघाडी आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार सचिन बासरे यांनी आज सकाळी काळा तलाव येथील बाळासाहेबांच्या स्मारकावर जाऊन अभिवादन केले. बासरे यांनी बाळासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत त्यांना विनम्र आदरांजली वाहिली..विधानसभा निवडणुकीमध्ये हायटेक प्रचाराच्या पद्धती पहायला मिळत आहेत. पेण सुधागड रोहा मतदार संघातील एका उमेदवाराने तंत्रज्ञान वा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हायटेक प्रचाराचा फंडा वापरला आहे. थेट व्हाट्सअपद्वारे मतदार माहिती चिट्ठी मतदारांपर्यंत जात आहे. त्याचबरोबर लिंक देऊन ईव्हीएमवर मतदानाचे व्हर्चूअल प्रात्यक्षिक किंवा डेमो सुद्धा करून घेतले जात आहे. .महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की 'कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशी नुकतीच चर्चा केली. शेतकऱ्यांना तातडीने एमएसपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 15% ओलावा असलेले कापूस आणि सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सोयाबीनचा एमएसपी सध्या 1892 रुपये प्रति क्विंटल, कापूस 7121 रुपये आणि कोरडा कापूस 7529 रुपये आहे.'महाराष्ट्रात सर्व सरकारी योजनांचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांमुळे महिला खूश आहेत. त्यामुळे महायुतीचे सरकार स्थापन होईल, असे मला वाटते.' .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या नायजेरिया दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी यावेळी गेल्या महिन्यात नायजेरियामध्ये आलेल्या पुरात झालेल्या जीवितहानीबद्दल भारतीयांच्यावतीने शोक व्यक्त केला आहे. याशिवाय त्यांच्या मदतकार्यासही पाठिंबा दिला असून भारताकडून २० टन मानवतावादी मदत पाठवत असल्याचे सांगितले आहे..काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होईल. ते म्हणाले, "महाविकास आघाडी बहुमताने सरकार स्थापन करेल, तसेच लोकांना स्वच्छ, पारदर्शक सरकार हवे आहे. आम्ही सकारात्मक अजेंडा घेऊन पुढे वाटचाल करतोय. आम्ही जिथे जातोय, तिथे आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतोय.".या निवडणुकीत महायुतीसाठी किमान 200 मुस्लिम संघटनांनी पत्रके वाटली आहेत... फूट पाडणारे राजकारण कोण खेळत आहे हे प्रत्येकजण पाहू शकतो... ममता बॅनर्जी रोहिंग्यांना मोफत रस्ता देत आहेत. या देशविरोधी शक्तींविरुद्ध सर्व सनातनींनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे... ममता बॅनर्जी मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात बीएसएफला कुंपण घालण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सीमांकन करण्यासाठी जमीन देत नाहीत... झारखंडची लोकसंख्या पूर्णपणे आहे. बदलले कारण आलमगीर आलमने राज्यात घुसखोरांना मदत केली,असे पश्चिम बंगाल एलओपी आणि भाजपचे आमदार सुवेंदू अधिकारी म्हणाले..जेपी नड्डा यांनी हेमंत सोरेन सरकारवर झारखंडमध्ये 'फसवणूक, शोषण, लूट' केल्याचा आरोप केला, विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाचे संकेत दिले.NCP(SP) अध्यक्ष शरद पवार यांची बारामती, महाराष्ट्र येथे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बॅग तपासली..भाजपचे माजी आमदार अनिल झा यांनी आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत 'आप'मध्ये प्रवेश केला..छत्रपती संभाजीनगर येथे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय नेते महादेव जानकर यांच्या हॅलीकॉप्टरमध्ये तपासणी करण्यात आली. बिडकीन येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसरात पैठण तालुका विधानसभा उमेदवार प्रकाश उत्तमराव दिलवाले यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेला ते येत होते..मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल नायजेरियामधल्या मराठी समुदायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. ''मराठी लोक आपल्या संस्कृतीशी जोडले गेले हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.'' अशी पोस्ट मोदींनी सोशल मीडियावर केली आहे..''सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नव्हता, विकासाला स्टे देण्याचं काम त्यांनी केलं..ते सत्तेत राहिले असते तर महाराष्ट्र दहा वर्षे मागे गेला असता.'' अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीकास्र डागलं..गडचिरोली आणि वर्धा येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नियोजित सभांच्या ठिकाणी आता केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे कार्यक्रम होणार आहेत. गडचिरोलीत दुपारी १२ वाजता आणि वर्ध्यात दुपारी १ वाजता या सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सभा दुपारी ३ वाजता काटोल आणि दुपारी ४ वाजता सावनेर येथे होणार आहेत. या सभांमधून आगामी निवडणुकांसाठी महत्त्वपूर्ण रणनीती ठरवली जाण्याची शक्यता आहे..शिवसेना शिंदे गटाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्रांमध्ये दिलेल्या जाहिरातीत "मी माझा शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही" असा ठाम संदेश दिला आहे. तसेच, "मत बाळासाहेबांच्या विचारांना, मत धनुष्यबाणाला" असे आवाहन करत उबाठाला डिवचण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. या जाहिरातीतून पक्षाची भूमिका ठळकपणे मांडण्यात आली असून, त्यावरून आगामी राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.."आज हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतीदिन आहे. 12 वर्षे पूर्ण झाली, बाळासाहेब आपल्याला केवळ शारिरीक सोडून गेले, त्यांचे विचार आजही आहेत. या निवडणुकीत आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी लढत आहोत, जेणेकरुन महाराष्ट्रात धर्म जपला जावा, आमचे न्याय आणि हक्क जपले जावेत. धोक्यात आहेत..." शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत म्हणाले..अमित शाहांचे आजचे सभा दौरे रद्द दिल्लीला रवाना, कारण अद्याप स्पष्ट नाही स्मृति इराणी सर्व सभांना संबोधित करणार असल्याची माहिती.कुलाबा येथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे विभागप्रमुख संतोष शिंदे यांनी अभिवादन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सकाळी ९ वाजता अभिवादनाचा वेळ दिला गेला होता, त्यानुसार सर्व तयारीही पूर्ण झाली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांना पोहोचण्यास विलंब होत असल्याने, शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नायजेरीयाची राजधानी अबुजा इथं भारतीय समुदायाकडून भव्य स्वागत करण्यात आले..संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावरून लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी उड्डाण चाचणीबद्दल सशस्त्र दल आणि उद्योगाचे अभिनंदन केले..विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्यभरात प्रचारसभांचा धडाका लावला आहे. दिवसाला ४ ते ६ सभा मुख्यमंत्री घेत असून २९ दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर सभांची 'हाफ सेन्चुरी' केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली होती. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रचाराचा नारळ अंधेरीतून फोडला. या सभांच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाच निवडणूक कार्यालयांचे उद्घाटन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाच भव्य प्रचार रॅलींमध्ये सहभाग घेतला. .अमरावतीच्या दर्यापूरमधील खल्लार गावात भाजप नेत्या नवनीत राणांच्या प्रचार सभेदरम्यान मोठा राडा झाला. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी 45 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून चार जणांना ताब्यात घेतले आहे..हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज रविवार, 17 नोव्हेंबर रोजी स्मृतिदिन असल्याने मुंबई-महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून निष्ठावंतांची ‘वारी’च शक्तिस्थळावर नतमस्तक होणार आहे. शिवसेनाप्रमुखांना वंदन करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक, शिवप्रेमी आणि नागरिक येणार असल्याने शिवसेना आणि पालिकेकडूनही जय्यत तयारी करण्यात आली आहे..इचलकरंजी : विधानसभा निवडणूक काळात शहापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रेकॉर्डवरील ४० गुन्हेगारांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली. या गुन्हेगारांना दहा दिवस हातकणंगले तालुक्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश अप्पर तहसीलदार सुनील शेरखाने यांनी दिला आहे..इचलकरंजी : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज (ता. १७) इचलकरंजीत थोरात चौकात सायंकाळी सहा वाजता सभा होणार आहे. भाजप - Navneet Rana Rally : माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या सभेदरम्यान जोरदार गोंधळ झाला आहे. दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघातील खल्लार गावात नवनीत राणा यांच्या प्रचार सभेदरम्यान मोठा राडा झाला. काही लोकांनी माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या अंगावर खुर्च्या फेकल्याचे समोर झालेय. नवनीत राणा रमेश बुंदीले यांच्या प्रचारासाठी आल्या होत्या, त्यावेळी जमावाने घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. इथे क्लिक करा.Latest Marathi Live Updates 17 November 2024 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेने निवडून दिलेले सरकार खरेदी करण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे, अशी घणाघाती टीका अखिल भारतीय काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी कोल्हापुरात केली. तसेच महायुतीच्या प्रचारासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोल्हापुरात येणार आहेत. त्यांची येथील तपोवन मैदानावर सकाळी साडेदहाला जाहीर सभा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इचलकरंजीत थोरात चौकात सायंकाळी सहा वाजता सभा होणार आहे. दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघातील खल्लार गावात नवनीत राणा यांच्या प्रचार सभेदरम्यान मोठा राडा झाला आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज स्मृतिदिन आहे. त्याचबरोबर राज्यातील काही भागात आज ढगाळ वातावरण पहायला मिळत आहे. 