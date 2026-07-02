Latest Marathi News Live Update : महाराष्ट्र ते दिल्ली, राजकीय घडामोडींपासून हवामानापर्यंत; एका क्लिकवर वाचा देश-विदेशातील टॉप अपडेट्स

पुणे जिल्ह्यातील विविध धरणे, सिंचन प्रकल्प आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर तब्बल दोन दशकांपासून निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूसंपादित शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांना भरपाईवाढीच्या सर्व प्रलंबित दाव्यांवर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्जदार शेतकरी वाढीव भरपाईस पात्र ठरल्यास ती रक्कम निर्णयानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत वितरित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत..वेल्हे : राजगड व हवेली तालुक्याला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असणाऱ्या कुसगाव खिंडीत गुरुवार (ता. 2) रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कोसळलेली दरड प्रशासनाच्या वतीने बाजूला करण्यात आली असल्याची माहिती राजगडचे तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली..पैठण : शहरातील एका किराणा व्यापाऱ्याचा नाथसागर धरणात बुडाल्याची दुर्दैवी घटना गुरुवारी (ता. २) सकाळी घडली. देवेंद्र कमलनारायण खंडेलवाल (वय ४५) असे या बुडालेल्या व्यापाऱ्याचे नाव आहे .घटनेची माहिती मिळताच पैठण पोलिसांसह नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. व सायंकाळी त्यांचा शोध घेवुन त्याचा मृतदेह पाण्यातुन काढला. दरम्यान, ही घटना बुडन मृत्यू की आत्महत्या या बाबत संशय व्यक्त होत आहे..पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून पुणे शहर आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. तर पुढील दोन ते तीन दिवस शहरात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. विशेषतः घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने घाट विभागाला पुढील तीन दिवसांसाठी ‘रेड’ अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकर भरतीला स्थगिती444 क्लार्क पदासाठी होणार होती नोकरभरतीसलग दुसऱ्यांदा नोकर भरतीला मिळाली स्थगिती.जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा प्रक्रिया सुरू झाल्याने सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडून देण्यात आली स्थगितीआमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नोकर भरती बाबत प्रश्न उपस्थित करत, मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती तक्रार.सांगली : ‘शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून राज्यातील बाधित शेतकरी ७ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा आवाज थेट विधानसभेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे आंदोलन होत आहे. सांगलीसह राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,’ असे आवाहन आंदोलकांनी केले..पाचोरा-भडगाव रोड परिसरात अन्न भेसळ विभागाने धडक कारवाई करत अवैधरित्या साठवलेल्या गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या मोठ्या साठ्यावर छापा टाकला. या कारवाईत अंदाजे ६ ते ७ पोते गुटखा, सुगंधी तंबाखू, पान मसाला आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे एक चारचाकी वाहन जप्त करण्यात आले. संबंधित मालकाला ताब्यात घेऊन पाचोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी यांनी छतरपूर जिल्ह्यातील बागेश्वर धामला भेट दिली..चेंबूरमधील बस अपघाताबाबत राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, "हा एक अपघात होता. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे झाड पडले... ही दुर्दैवी घटना आहे... संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे... मुंबईत २०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे...".राज्यात सर्वत्र मान्सूनने दमदार हजेरी लावली असताना सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या भीमाशंकर पट्ट्यात मात्र अजूनही मुसळधार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे.त्यामुळे येथील चास कमान धरण अद्याप कोरडे ठाक आहे. याच सोबत परिसरातील अनेक धरणांमध्ये अद्याप समाधानकारक पाणीसाठा झालेला नसून, शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष आता आकाशाकडे लागले आहे. गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून परिसरात केवळ रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला तरी मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही. खरीप हंगामातील पेरण्या, जलसाठे आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेता या भागाला जोरदार पावसाची गरज आहे. त्यामुळे भीमाशंकर पट्ट्यातील नागरिक आणि शेतकरी आता दमदार मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..जळगाव शहरासह तालुक्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. हवामान खात्याने जळगाव जिल्ह्याला येलो अलर्ट जाहीर केला आहे. दोन दिवसांनंतर पावसाने जोरदार पुनरागमन केलं आहे. जळगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा होती. आजच्या पावसामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात अद्यापही काही तालुक्यांमध्ये पावसाची प्रतीक्षा आहे..पुण्यातील कॉक्रोच पार्टीच्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. तीन तारखेला नीट पेपर लीग घोटाळा विरोधात छत्रपती संभाजी महाराज पुतळ्याजवळ आंदोलन आणि निदर्शने होणार होते. पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने या आंदोलनाला परवानगी नाकारत असल्याचे म्हटला आहे. कॉकरोच पार्टी आंदोलन करण्यावर ठाम असून बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे.नवापूर तालुक्यातील कोंडाईबारी घाटात भीषण अपघात,ट्रॉला 35 फूट खोल दरीत कोसळला...राष्ट्रीय महामार्ग 53 वरील कोंडाईबारी घाटात भरधाव ट्रॉला दरीत कोसळला....समोरून येणाऱ्या गुजरात डेपोच्या बसला वाचवताना ट्रॉला दरीत कोसळल्याची माहिती....उतारावर ट्रॉलाचे ब्रेक निकामी झाल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले....अपघातात ट्रॉला चालक लोकेशभाई ,अजमेर किरकोळ जखमी,सुदैवाने जीवितहानी नाही....महामार्ग पोलिसांनी तातडीने धाव घेत राबवले मदतकार्य,विसरवाडी ग्रामीण रुग्णालयात चालकावर उपचार सुरू....पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली,घाटातील वाहतूक पूर्ववत सुरू.....केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासात नवे वळण येण्याची शक्यता असून, सिया आणि चेतन यांची लाय डिटेक्शन चाचणी घेण्याचा विचार पोलीस करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.तपासादरम्यान दोघांनी दिलेल्या जबाबांमध्ये काही मुद्द्यांवर तफावत आढळल्याने सत्यता पडताळण्यासाठी ही चाचणी करण्याचा पर्याय पोलिसांकडून विचाराधीन असल्याचे समजते.या चाचणीमुळे तपासातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात आणि प्रकरणातील काही नवे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. या घटनेमुळे शेकडो भाविक मार्गात अडकले असून, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भाविकांचाही समावेश आहे. दरड कोसळल्यामुळे बद्रीनाथकडे जाणारा मार्ग बंद झाल्याने प्रवाशांचा मोठा खोळंबा झाला असून, प्रशासनाकडून परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेवर ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही दिवसांपूर्वीही अशाच प्रकारची घटना घडल्याचा उल्लेख करत, प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच अशा दुर्घटना घडत असल्याचे ते म्हणाले. या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेवर असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला..नीट (NEET) पेपर घोटाळ्याच्या निषेधार्थ ३ जुलै रोजी छत्रपती संभाजी महाराज पुतळ्याजवळ आंदोलन आणि निदर्शने करण्यासाठी कॉकरोच पार्टीने पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुणे पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. .२० ते २५ फूट खोल मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडून मृत्यू दोषींवर सदोष मनुष्यवधानाचा गुन्हा दाखल करा - किशोरी पेडणेकरमहापौर रितू तावडे जबाबदारी घेणार का?. मालेगाव महापालिकेवर काढण्यात आला 'लँड जिहाद विरोध जनआक्रोश मोर्चा..- संतप्त आंदोलकांनी मांडला मालेगाव महापालिके समोर ठिय्या...- आंदोलना दरम्यान, महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलकांनी केले हनुमान चालिसेचे पठण..- ' ती '18 एकर जमीन शासन जमा व्हावी , मालेगाव आयुक्तांनी लेखी आदेश द्यावे..- जोपर्यंत महापालिका आयुक्त ठोस भूमिका घेत नाही तोपर्यंत महापालिकेसमोरून हटणार नाही , आंदोलकांचा पवित्रा..- संगमेश्वर भागातील 18 एकर जमिनीचा आहे वाद...- यापूर्वी क्रीडांगण, शाळा, हॉस्पिटलसाठी या जागेवर होते आरक्षण...- मात्र या जमिनीचे खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर त्या जागेवर एका खाजगी व्यक्तीने पाडले प्लॉट....नवी मुंबईतील बोगस स्टे ऑर्डर प्रकरण दडपण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्नअनधिकृत इमारती वरील तोडक कारवाई थांबवण्यासाठी ज्यांनी बोगस स्टे ऑर्डर बनवली त्यांना वाचवण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्नएकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोप..दोन दिवसांपूर्वी एका बंगल्यावर संबंधित लोकांसोबत आयुक्तांची बैठक झाल्याचा केला गौप्यस्फोटशिंदेंच्या शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले गंभीर आरोप...मुंबईतील साकीनाका खैराणी रोडवर मॅनहोलमध्ये माणूस पडला असून बचावकार्य सुरू आहे.केतन अग्रवाल खून प्रकरणात केतन ला धक्का सिया ने दिला का चेतन ने?सिया गोयल आणि चेतन चौधरी ची "लाय डिटेक्टर टेस्ट" केली जाण्याची शक्यतापुणे ग्रामीण पोलिसांकडून "लाय डिटेक्टर टेस्ट" केली जाण्याची शक्यताआरोपींचा कबुली जबाब आणि त्यांच्याकडून ठोस उत्तरं मिळत नसल्याने पोलिस या प्रक्रियेचा आधार घेण्याची शक्यता. जिल्ह्यातील पूर आणि दरडग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी NDRF ची एक तुकडी रायगडमध्ये दाखल झाली आहे. ही टीम महाड येथील रमाबाई विहारमध्ये अत्याधुनिक बचाव साहित्य आणि 'सेंट्रो' या शोध श्वानासह सज्ज असून, जिल्ह्यात कुठेही मदत व बचावकार्याची गरज भासल्यास तातडीने घटनास्थळी पोहोचणार आहे..तिकिटावरून जाब विचारल्याचा राग मनात धरून एका प्रवाशाने 10 ते 12 जणांसह हिंगोली बसस्थानकात एसटी वाहकावर हल्ला केला. या मारहाणीत वाहक संजय अडकिने गंभीर जखमी झाले.घटनेनंतर संतप्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी डेपो बंद ठेवत आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली. दरम्यान, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे..पुण्यातील घरात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सिया ला आणले होतेघटनेनंतर आरोपीच्या उपस्थितीत पंचनामा करण्यासाठी पुणे ग्रामीण सिया च्या घरीघटनेनंतर सिया चे कपडे, मोबाईल, इतर गोष्टींचा पंचनामा करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांचे पथक सिया च्या घरी.संजय राऊत राज ठाकरेंच्या भेटीला दाखल झाले आहेत. दोघांत काय चर्चा होणार याकडे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..नागपुरात यंदाच्या जून महिन्यात अवघ्या १०६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाल्याने पावसाने मोठी ओढ दिली होती. मात्र जुलैच्या पहिल्याच दिवशी ७०.६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून एकाच दिवसातील जोरदार पावसामुळे जूनमधील तुटीची काही प्रमाणात भरपाई झाली आहे. त्यामुळे शहरातील हवामानात गारवा वाढला असून नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे..मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसादरम्यान चर्चगेट रेल्वे परिसरात झाड कोसळल्याने तीन वाहनांचे नुकसान झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. शहरात अनेक भागांत पावसाची संततधार कायम असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.. मुंबईतील एल्फिन्स्टन ब्रिज परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले असून शहरातील अनेक सखल भागही जलमय झाले आहेत. रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला असून पादचारी आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांना सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांना काँग्रेसने भेट दिली संविधानाची प्रत - आरएसएसच्या हिंदू संमेलनात विश्वास नांगरे पाटील गेले होते,त्यावरून काँग्रेसने नांगरे पाटील यांच्यावर टीका केली होती - त्यानंतर नागपूर पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यावर नागपूर शहर काँग्रेस अध्यक्ष प्रफुल गुडधे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने नांगरे पाटील यांची पोलीस आयुक्त कार्यालयात भेट घेतली.बागलाण तालुक्यातील तरसाळी येथे ३३ केव्ही वीजवाहिनीचा धक्का लागून प्रवीण दत्तात्रेय रौंदळ (वय ३९) या शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.घरावरील शेडची साफसफाई करत असताना हा अपघात घडला. गंभीर जखमी झालेल्या प्रवीण रौंदळ यांना सटाणा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.घराजवळून उच्चदाबाच्या वीजवाहिन्या गेल्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे..कोयना पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा व महाबळेश्वर येथे पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. सकाळपासून हलक्या स्वरूपाच्या पडणाऱ्या पावसाने दुपारनंतर जोरदार हजेरी लावली. घाटमाथा, पाथरपुंज व कोयना धरणाचे पाणलोट क्षेत्र या ठिकाणी पावसाने दमदार हजेरी लावली. परिणामी, कोयना धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढली असून, प्रतिसेकंद धरणात ५५१७ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. धरणातील पाणीसाठा ही वाढला असून, ९.८७ टीएमसीवर पोहोचला आहे..रत्नागिरी-पावसाचा आजपासून तीन दिवस आँरेज अलर्टरत्नागिरी-पावसाचा आजपासून तीन दिवस आँरेज अलर्टरात्री पावसाची विश्रांती पण सकाळपासून सरींवर बरसतोय पाऊसकाल दिवसभरात कोकणात अनेक ठिकाणी पावसाची तुफान बॅटिंगसतत पडणाऱ्या पावसाने नद्यांच्या पातळीत वाढसर्वच नद्या दुथडी भरून, काजळी नदी सुद्धा दुथडी भरून प्रवाहित.तुळजाभवानी देवीच्या 4 हजार एकर इनामी जमीन घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देशमहाराष्ट्र मंदीर महासंघाच्या पाठपुराव्यानंतर महसूलमंत्र्यांचे धाराशिव जिल्हाधिकार्यांना निर्देशमहाराष्ट्र मंदीर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनिल घनवट यांची माहीती.धावपट्टीला स्पर्श करताच विमानाने घेतले पुन्हा हवेत उड्डाणमुसळधार पाऊस आणि धावपट्टीवरील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे धावपट्टीला स्पर्श करताच विमानाने घेतले पुन्हा हवेत उड्डाण घेतली होती.- मुंबईहून नागपूरसाठी निघालेल्या इंडिगोचे विमान 6 इ-5147 बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास नागपूर विमानतळावरील धावपट्टीवर उतरण्याचा तयारीत होते - मात्र यादरम्यान नागपूरात मुसळधार पाऊस सुरू होता, त्यामुळे धावपट्टीवर स्पर्श करून विमान पुन्हा आकाशात झेपावले - धावपट्टीवरून पुन्हा उड्डाण केल्यानंतर हे विमान नागपूरच्या आकाशात 20 ते 22 मिनिटे घिरट्या घालत होते - त्यानंतर वैमानिकाने हे विमान सुरक्षितपणे धावपट्टीवर उतरविले - पाऊस आणि वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यामुळे नागपूर विमानतळावर उतरणाऱ्या आणि उड्डाण घेणाऱ्या अन्य विमानांही विलंब झाला होता.Latest Marathi Live Updates 01 July 2026 : मुसळधार पावसामुळे मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले. शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने त्यांना अक्षरशः तलावाचे स्वरूप आले. यामुळे सायन-पनवेल, मुंबई-नाशिक तसेच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय झाल्याने आणखी पावसाची शक्यता आहे. याशिवाय देश-राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी, वाहतूक कोंडी, राजकीय हालचाली, क्रीडा, मनोरंजन आणि मान्सूनविषयक अपडेट्स 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