नवी दिल्ली - मराठीत म्हण आहे, `लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण.’ हैद्राबाद येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे रोजी देशाला म्हणजे जनतेला काटकसरीचा संदेश दिला. या संदेशाची आठवण मात्र त्यांना पश्चिम बंगाल व आसाम विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला भरघोस यश मिळाल्यानंतर झाली..`इराण –अमेरिका युद्धामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे अनेक आव्हानं उभी राहिली आहेत, राहाणार आहेत,’ हे युदध् सुरू झाल्यापासून (28 फेब्रुवारी, 26) जगातील अर्थतज्ञ सांगत होते. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या माजी व्यवस्थापकीय उप संचालक गीता गोपिनाथ, अर्थतज्ञ अरूण कुमार निरनिराळ्या मुलाखतीतून गंभीर इशारे देत होते. पण, त्याबाबत मोदी यांनी मौन बाळगलं होतं..`होर्मुझ खाडीत झालेल्या दुहेरी नाकेबंदीमुळे भारतालाही इंधनाचे दर वाढवावे लागतील,’ असे तज्ञ सांगत होते. पण, चार राज्यातील विधानसभांच्या निडणुकांच्या तोंडावर दर वाढविले, तर मतदानावर विपरीत परिणाम होईल, असा हिशोब मोदी यांनी केला व निवडणुकाचे निकाल आल्यावर दरवाढ केली.रूपयांची जोरदार घसरण, अंतर्गत गुंतवणुकीला आलेली अवकळा, देशातून दिवसागणिक बाहेर जाणारे भांडवल, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताकडे फिरविलेली पाठ, एकूण सकल उत्पन्नाचे 6 टक्यावर आलेले प्रमाण, होर्मुझचा तिढा सुटण्याची मावळत चाललेली चिन्हं, खनिज तेलाच्या आयातीवर वाढलेली अमेरिकेची बंधनं हे सारे येणाऱ्या आर्थिक संकटाकडे निर्देश करीत होती..तरीही कोट्यावधी रूपये खर्च करीत मोदी यांनी रोड शो चालू ठेवले, पश्चिम बंगाल व आसामच्या मुख्यमंत्र्याच्या शपथविधीला भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री लवाजम्यासह विमानानं कोलकत्ता व गुवाहाटी येथे धावले. त्यासाठी त्यांनी जनतेचे किती कोटी रूपये खर्च केले, याचा हिशोब नाही. याचा अर्थ, सरकारनं उधळपट्टी करायची व जनतेनं मात्र कंबर कसायची.मोदी यांनी आवाहन केलं की परेदशी प्रवास टाळा, इंधनावर कमी खर्च करा, मोटारीतून सहप्रवास (कार पूल) करा, घरून काम करा, खाद्यतेलाचा कमी वापर करा, सोने खरेदी करू नका, त्यागासाठी तयार रहा, त्यातून तुमची देशभक्ती, त्याग दाखवा. आणखी एक सुविचार आहे, ``चॅरिटी बिगिन्स एट होम (परोपरकाराची सुरूवात घरातून होते).’’ पण मोदी सत्तेवर आल्यापासून देशातील प्रत्येक वृत्तपत्रात पानपान मोदी आणि भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातीवर कोट्यावधी रूपये खर्च केले जात आहेत..मोदी यांना तेव्हा सरकारी खर्चावर कपात करणे सुचले नाही. त्यांची महागडी वेशभूषा, त्यातील रंगीबेरंगी टोप्या, निरनिराळ्या फॅशनचे कपडे, गॉगल्स, रंगीबेरंगी जॅकेट्स पाहिले, की ``साधी राहाणी व उच्च विचारसरणी’’ हा विचार त्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवलाय, याची खात्री पटते. मोदी यांच पितळ उघडे पडू नये, म्हणून `1967 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लोकांना सोने खरेदी करू नका,’ असे आवाह्न केल्याची त्यांच्या समर्थकाची फेक (खोटी) बातमी `द हिंदू’ या दैनिकातील पहिल्या पानावर छापून आली होती, असे चित्र व्हायरल झाले. त्याचे `द हिंदू’ ने तत्काळ खंडन केले. ही बातमी अत्यंत खोडसाळ असूनही भाजपने त्याविरोधात काही प्रतिक्रिया दिली नाही. पण, ही बनवाबनवी जनतेच्या ध्यानात आलीच..`परदेश प्रवास करू नका,’ असे आवाहन करणारे मोदी मात्र आखाती व स्कॅंडिनेव्हियन देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. वास्तवाला सामोरे जात सरकारने अखेर पेट्रोल, डीझेल, एलएनजी (घरगुती गॅस) आदींच्या किमती वाढविल्या. त्यामुळे, आपोआपच इंधन खरेदीला चाप बसणार आहे. मोदी म्हणतात, `लोकांनी सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करावा.’ पण, सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्याला पुरतील, इतक्या बसेस शहरा-शहरातून आहेत कुठे?शिवाय, दिल्लीप्रमाणे, इतर राज्यातील राजधान्यातून मेट्रोची उभारणी धीम्यागतीने चालल्यामुळे लोकांना, सायकल, स्कूटर्स, मोटारसायकल, मोटार आदी खाजगी वाहनातूनच कामाला जावे लागते. त्यामुळे केवळ उपदेशाचे डोस पाजून काही साध्य होणार नाही. सोमनाथ मंदिराला बांधून 75 वर्षे झाली. त्याचा महोत्सव करण्यासाठी हवाई दलाचा शो करण्याची काय गरज होती? त्यासाठी भरमसाठ इंधन लागेल, याची जाणीव का झाली नाही? प्रत्येक घटनेला उत्सवाचे स्वरूप देताना सरकारचे ढोल पिटण्याची गरज आहे का, याचा विचार व्हायला पाहिजे..मोदी यांच्या एका रोड शो साठी पन्नास लाख ते 6 कोटी रू. खर्च होतो. त्यापूर्वी रस्त्यांवर मैलो न मैल बॅरिकेड्स उभारल्या जातात, हेलिपॅड, पंडाल, शामियाने, टीव्ही योजना यासाठी 2 कोटी रू ते 5 कोटी रू खर्च होतात. अंतराजालावर उपलब्ध माहितीनुसार, ``मे 2024 मध्ये मुंबईत झालेल्या रोड शो वर बृहनमुंबई महानगरपालिकेने 3.56 कोटी रू खर्च केले होते. बेळगावीमध्ये मार्च 2023 मध्ये झालेल्या रोड शो व रॅलीवर 14 कोटी रू व हुबळी येथे झालेल्या रोड शो वर 52 लाख रू खर्च झाले.'' हा सारा पैसा जनतेचा आहे. त्याचे सोशल ऑडिट झाले पाहिजे. पंतप्रधानांना रोड शो चे व्यसन कमी करावे लागेल, तेव्हा काही थोडीफार बचत होईल..पश्चिम आशियातील युदधामुळे झालेल्या किंमतवाढीमुळे एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर वाढून 3.48 टक्के झाला. अमेरिकी डॉलरपुढे 82 पैशांनी गडगडलेला रूपया, मंगळवारी आणखी 46 पैशांनी घसरून 95.74 इतका रसातळाला गेला. परिस्थिती अशीच चालू राहिली, तर तो तब्बल शंभर रूपयांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्याला खत म्हणून लागणाऱा युरिया मिळेनासा झालाय. त्याचे वाढलेले दर पाहता, तो शेतकऱ्याला परवडणार काय, असा प्रश्न आहे.गेल्या आठवड्यात नाशिकच्या एका शेतकऱ्याने कांद्याला भाव कमी आल्याने तो जाळून टाकल्याची बातमी व छायाचित्र वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाले होते. शेतीला पाणी उपशासाठी लागणाऱ्या पंपांना डिझेल लागते. त्याची भाववाढ झाली. परिणामतः शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्याची शक्यता असून, त्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढणार काय, अशी रास्त शंका उपस्थित केली जाते. सेन्सेक्सची रोज होणारी घसरगुंडी गुंतवणूकदाराला भयभीत करीत आहे..प्रसिदध झालेल्या आकडेवारीनुसार, मागील चार सत्रात सेन्सेक्स 3399 अंशांनी कोसळला, गुंतवणूक मूल्याचे 16.77 लाख कोटी रूचे नुकसान झाले. यातून एक दुष्टचक्र सुरू होण्याची शक्यता बोलून दाखविली जाते. लोकांकडे पैसा कमी झाला, की खरेदी कमी होते, खरेदी कमी झाली, की उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. उद्योगांचे उत्पादन घटते. अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणखी बिकट होते. ही प्रक्रिया झपाट्याने सुरू झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेचे कितीही `सोनेरी चित्र' रंगविण्याचा प्रयत्न केला, तरी दिवसागणिक त्याचं पितळ उघडं पडतय..मोदी यांनी केलेल्या आवाहनामुळे काही राज्य सरकारांनी काटकसरीची वक्तव्ये करण्यास सुरूवात केली आहे. पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री काटकसर करण्याबाबत निवेदने देऊ लागले, ही `फूल न फुलाची पाकळी' जनतेनं मानून घ्यायची. परिस्थिती सुधारली, की पुन्हा `ये रे माझ्या मागल्या' या न्यायाने हे सारे सढळ हाताने जनतेचे पैसै वापरू लागतील आणि काटकसरीचा मोदी यांचं आवाहन जिथल्या तिथं राहील. 