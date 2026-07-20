Dr Kumar Saptarshi: 'भाऊ' हरपला, पण विचारांचा वारसा जिवंत; डॉ. कुमार सप्तर्षींच्या सहवासातील आठवणींना भावपूर्ण शब्दांजली..

१८ जुलै रोजी झालेल्या डॉ कुमार सप्तर्षीं यांच्या निधनाची धक्कादायक बातमी एटलांटामध्ये मला पुण्यातील स्नेही वंदना कोर्टीकर यांनी कळविली आणि डोक सुन्न अन् मन विषण्ण झालं. महाराष्ट्र एका समाजवादी, गांधीवादी विचारवंताला केवळ मुकला नाही, तर युक्रांद (युवक क्रांती दल) च्या स्थापनेनंतर अनेक स्तरांवर राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात संघर्ष करणाऱ्या एका झुंझार लढवैय्याला महाराष्ट्र मुकला आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.कुमारला मी नेहमीच भाऊ या नावानं हाक मारायचो. तो माझा मावस चुलत भाऊ. माझ्यापेक्षा तीन वर्षांनी मोठा. माझी मावशी जिला आम्ही बाई म्हणायचो, तिच्या दिराचा ज्येष्ठ मुलगा म्हणजे कुमार. त्याचे वडील डॉ गणेश सप्तर्षी नगर जिल्ह्यातील राशीन या गावी राहात. तेथे त्यांचा मोठा वाडा होता. बालपणी तिथं गेल्याचं मला आठवत. त्याचं बालपण राशीनला गेलं.डॉ गणेश सप्तर्षी यांचे बंधू रमाकान्त हे रेखी घराण्यात दत्तक म्हणून गेले. अहमदनगरमध्ये (अहिल्यानगर) त्यांची ‘आपले घर’ नावाची नावाजलेली खानावळ होती. ते परदेशी गल्लीत राहात. त्यांचा मुलगा रमेश, कुमार व मी गप्पा करायचो. अनेकदा मावशीकडे राहायला जायचो. त्या वेळी भाऊचं वैचारिक वेगळेपण त्याच्या बोलण्यातून दिसायचं. वाचनाची अफाट गोडी व निरनिराळ्या धर्मांच्या व राजकीय तत्वज्ञानाची त्याला विलक्षण आवड होती. नंतर पुढील शिक्षणासाठी भाऊ पुण्याला गेला. बीजे मेडिकल कॉलेजमधून त्यानं वैद्यकशास्त्राची पदवी घेतली. मी अहमदनगर कॉलेज व नंतर श्रीरामपूरच्या चंद्रभान डाकले जैन कॉलेजमध्ये शिकायला गेलो आणि नंतर दिल्लीला येऊन पत्रकारितेत स्थिरावलो..रमाकान्त हे उत्तम अभिनेते होते. नाटकात निरनिराळ्या भूमिका करून त्यांनी रंगंमच गाजविला होता. त्यावेळी प्रसिद्ध नाट्य दिग्रदर्शक प्रा.मधुकर तोरडमल हे नगर कॉलेजमध्ये शिकवायचे. अयतिहासिक नाटकांचे दिग्दर्शन करून ती नाटके सादर करायचे.वाणिज्य विषयात पदवी घेतल्यानंतर काही महिने पुण्यात राहून १९६७ मध्ये मी नोकरी निमित्त दिल्लीला आलो व भाऊ पुण्यात स्थाय़िक होऊन समाजकार्यात व्यस्त झाला. या काळात तो कै एस.एम.जोशी, नानासाहेब गोरे आदी समाजवादी नेत्यांच्या संपर्कात आला व नंतरच्या काळात मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन आदी नेत्यांचा व माजी पंतप्रधान चंद्रशेखऱ यांचा घनिष्ट स्नेही झाला. त्या काळात तो दिल्लीत येई, तेव्हा माझ्या घरी येत असे. आम्ही राजकारणावर गप्पा करायचो. विचाराने गांधीवादी असल्याने त्याला एकाधिकारशाहीचा तिटकारा होता. युक्रांदच्या माध्यमातून त्यानं माजी पंतप्रधान कै इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेली आणीबाणी, तसेच गेल्या बारा वर्षापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चालविलेल्या एकाधिकारशाहीला जोरदार विरोध केला. तो जातपात मानत नसे. तरी जन्माने ब्राह्मण असल्याने दलित नेत्यांनी त्याच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला, तेव्हा त्याने स्वतःला ‘ऑनररी महार’ म्हणून घोषित केले होते. ‘त्यांच्या मनातील माझ्याविषयीची अढी दूर व्हावी,’ यासाठी मी हा निर्णय घेतल्याचे भाऊने मला सांगितले होते. .दुसरे म्हणजे, त्याने आपल्या एकुलत्या एक मुलाचे नाव कबीर असे ठेवले. तेव्हाही त्याला विचारता, तो म्हणाला होता, ‘मुलाच्या नावाला जातपातीचे विशेषण हवे कशाला?’ मला आणखी एक गोष्ट अंधुकशी आठवते, ती एका ओळखपत्रात कबीरचा धर्म त्यानं ‘मानवधर्म’ असा लिहिल्याचे. पुण्यामध्ये वेदांताच्या संदर्भात अनेक वर्षापूर्वी त्यानं शंकराचार्यांना वादविवाद करण्याचं आव्हान दिलं होतं. त्या वेळी शंकराचार्यांबरोबर झालेला त्याचा संवाद महाराष्ट्रभर गाजला होता. या वादाने लोकांना आठवण झाला होती, ती आदी शंकराचार्य व प्रसिद्ध तत्ववेत्ता मंडन मिश्र यांच्यातील अयतिहासिक वादविवादाची.त्याचे राजकीय विचार तो आपल्या भाषणातून, ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाच्या संपादकीयातून, आंदोलनातून व गांधी भवनात झालेल्या समारंभातून सातत्यानं मांडत होता. महाराष्ट्र, देश व आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परखड भाष्य करीत होता. त्यानं युक्रांद च्या माध्यमातून महाराष्ट्रतील युवकांच्या दोन ते तीन पिढ्यांचं वैचारिक प्रगल्भीकरण केलं, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही..एटलांटाला येण्यापूर्वी पुण्यात कर्वेनगरमधील त्याच्या घरी १७ मार्च रोजी मी त्याला भेटलो, तेव्हा पाय बँडेजमध्ये असतानाही अंथरूणावरून त्यानं राजकारणावर तास दीड तास गप्पा मारल्या. ती त्याची शेवटची भेट. त्यावेळी भाऊ म्हणाला होता, ‘पायातील एक बॅक्टेरिया वरवर सरकतोय व तो धोकादायक ठरेल, त्यापूर्वी पाय अँम्प्यूट करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिलाय. लौकरच ऑपरेशन करणार आहे.’ शेजारीच उर्मिला होती. ती म्हणाली, ‘त्याला शारीरिक व्याधीचं जणू काही वाटत नाही, तो आहे, तसाच तल्लख अन् शांत वृत्तीचा आहे.’ ‘ऑपरेशन झाल्यानंतर जयपूर फूट लावणार,’ असं त्या दोघांनीही मला सांगितलं. कुमारचं ऑपरेशन झाल्यावर मला पाठविलेल्या निरोपात उर्मिलानं लिहीलं होतं, ‘२३ मार्चला दुपारी त्याच्या इन्फेक्टेड पायाचं ऑपरेशन झालं. ही इज फाइन, एज युज्वल व्हेरी टॉकेटीव्ह अँड जोव्हियल. ही विल यूज जयपूर फूट हेन्सफोर्थ आफ्टर प्रॉपर फिजिओथेरपी. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.आय एम ओके. आय सी ए न्यू पर्सन ऑलवेज आफ्टर सच डेडली इव्हेन्ट्स इन हिज लाईफ. ही इज करेजस् अँड डिफरन्ट.’ या निरोपानं मलाही खूप बरं वाटलं. नंतर फोनवरून भाऊ बरोबर बोलणंही झालं. जयपूर फूट लावून वॉकरची मदत घेऊन तो चक्क रस्त्यावरून चालतोय, असा व्हिडिओही उर्मिलानं पाठवविला. तो पाहून त्याच्या वेगाने सुधारणाऱ्या तब्येतीबाबत मला आनंद तर झालाच, पण विश्वास द्विगुणित झाला. भाऊच्या जीवनात उर्मिला सातत्यानं सावलीसारखी त्याच्याबरोबर उभी राहिली. त्याच्या प्रत्येक सामाजिक कार्यात, आंदोलनात, ‘सत्याग्रही विचारधारा’ च्या व्यवस्थापनात सहभागी झाली. त्याचा आधारस्तंभ होत उभी राहिली. त्याच पूर्ण श्रेय तिलाच आहे.कुमार एकाएकी आपल्यातून निघून जाईल, यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. पण त्याच्या विचाराचा वारसा घेऊन त्याने आखून दिलेल्या आदर्शानुसार चालणारे लाखो तरूण महाराष्ट्रात आहेत, याचे समाधान वाटते.भाऊला ही माझी शब्दांजली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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