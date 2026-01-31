Sharad Pawar: पटेल–तटकरे थेट रडारवर, शब्द कमी, पण सत्तेच्या केंद्रावर वार... शरद पवारांच्या शांत चेहऱ्यामागची आक्रमक राजकीय खेळी

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामतीमध्ये झालेल्या विमान दुर्घटनेत निधन झालं. अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत बरीच उलथापालथ दिसून येत आहेत. नवीन सत्तासमीकरणे जुळवण्यासाठी पक्षात अंतर्गत कुरघोडी सुरू झाल्या आहेत. अजित पवारांनंतर उपमुख्यमंत्रीपद त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे गेले आहे. त्यांचा आज शपथविधी पार पडला आहे. याआधी शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत गोप्यस्फोट केला आहे. यामुळे आता राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ही सकाळची शरद पवारांची पत्रकार परिषद केवळ प्रतिक्रिया म्हणून पाहिली, तर प्रत्यक्षात ती एक पूर्ण राजकीय संवादयोजना होती. शब्द कमी, पण अर्थ बहुपेडी. प्रत्येक वाक्य हे कोणासाठी तरी होतं आणि प्रत्येक मौनातही संदेश होता..“शपथविधी होणार आहे का, हे मला माहीत नाही,” असं सांगताना त्यांनी स्वतःला या सत्तानाट्यापासून पूर्णपणे बाजूला ठेवलं. हे वाक्य निष्पाप वाटू शकतं, पण त्यातून एक स्पष्ट रेषा ओढली गेली. आज जे काही घडतंय, त्याची जबाबदारी आमची नाही. उद्या सत्ता आली किंवा गेली, गोंधळ झाला किंवा निर्णय चुकला, तरी पवार कुटुंब त्यासाठी जबाबदार धरलं जाऊ नये, हा पहिला आणि महत्त्वाचा संदेश त्यांनी दिला. राजकारणात कधी खेळात नसल्याचं दाखवणं हीच सगळ्यात सुरक्षित भूमिका असते..Jayant Patil: ''त्या' बैठकीला सुनील तटकरे नव्हते, अजितदादांची अंतिम इच्छा..'', पक्ष विलीनीकरणाबाबत जयंत पाटलांनी सांगितली नवी माहिती.यानंतर त्यांनी थेट नाव न घेता, पण सूचकपणे पटेल आणि तटकरे यांच्याकडे बोट दाखवलं. हा आरोप नव्हता, तर उघडकीकरण होतं. ‘हे आम्ही नाही, हे काही ठरावीक लोक करत आहेत,’ असं सांगून अजितदादांचा सध्याचा पक्ष एकसंध नाही, त्यामागे वेगळी यंत्रणा काम करते आहे, हे सामान्य कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिलं. भविष्यात या घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं, तर दोष कुणावर जाईल, याची बीजं इथेच पेरली गेली..“एवढ्या घाईत निर्णय का झाला?” हा प्रश्न विचारताना त्यांनी प्रत्यक्षात एका मोठ्या भीतीकडे बोट ठेवलं. राष्ट्रवादीचं पूर्ण विलिनीकरण व्हायला काहींना नको आहे, कारण विलिनीकरण झालं असतं तर सत्तेची केंद्रं बदलली असती. मध्यस्थ, व्यवस्थापक, तडजोडींचे राजकारणी अप्रासंगिक झाले असते. भाजपला सोबत असलेले काही नेते आणि राष्ट्रवादीतील काही प्रभावशाली चेहरे यांनाच हे नको आहे, हा संदेश त्यांनी अप्रत्यक्षपणे दिला..सर्वात निर्णायक विधान मात्र “बारा तारखेला विलिनीकरण ठरलेलं होतं” हे होतं. या एका वाक्याने अजितदादांच्या पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनात मोठा संभ्रम निर्माण केला. आज जे घडतंय, ते दादांच्या अंतिम इच्छेविरुद्ध चाललं आहे, असा अर्थ त्यातून थेट निघतो. इथे ज्येष्ठ पवारांनी स्वतःला दादांच्या विचारांचा नैसर्गिक वारसदार म्हणून उभं केलं. पटेल–तटकरे हे केवळ व्यवस्थापक आहेत, वारसदार नाहीत, हे ठळक केलं. हा संदेश भावनिकही होता आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत धारदारही..Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार यांची गटनेतेपदी निवड; वळसे पाटलांनी मांडला प्रस्ताव, शरद पवार शपथविधीला उपस्थित राहणार का?.अस्थी विसर्जनानंतर सुनेत्रावहिनींचा कुटुंबाशी संवाद झालेला नाही, हे सांगणं हा केवळ कौटुंबिक तपशील नव्हता. उर्वरित पवार कुटुंब या निर्णयामागे उभं नाही, हे स्पष्ट करण्याचा तो प्रयत्न होता. यामुळे एक पर्याय उघडा ठेवला गेला. पवार कुटुंब अजूनही वेगळ्या मार्गाने पुढे जाऊ शकतं. या परिषदेआधी काल बारामतीत नीरा नदीची पाहणी करणं हीसुद्धा योगायोगाची कृती नव्हती. बारामती म्हणजे सत्ता, आणि सातबारा म्हणजे मालकी. “बारामतीचा सातबारा मी अजितदादांच्या नावावर केला होता, आता दादा गेल्यावर मूळ मालक म्हणून तो परत घेतला,” हा संदेश शब्दांत नाही, पण कृतीतून देण्यात आला, असं जेष्ठ पत्रकार विश्वंभर चौधरी त्यांच्या पोस्टमध्येही म्हणाले आहे. हा भावनिक नव्हे, तर शुद्ध राजकीय संकेत होता. प्रदेश, पकड आणि अधिकार अजूनही आपल्याकडेच आहेत..एकूण पाहिलं तर ही परिषद कोणावरही थेट हल्ला न करता, अनेक आघाड्यांवर परिणाम करणारी होती. स्वतःला सुरक्षित ठेवणं, विरोधकांना उघड करणं, कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण करणं आणि भविष्यासाठी आपली जागा ठाम करणं. हे सगळं काही शब्दांत साध्य केलं गेलं. यालाच म्हणतात किमान शब्दांत कमाल अर्थ पोचवणं. एका दगडात दोन नव्हे, तर अनेक राजकीय पक्ष मारण्याची कला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.