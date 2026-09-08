Likhita Japa: असा हा जीवनपटावरील श्रीगणेशा!

- श्रीराम भट स्वर आणि व्यंजनांना वाव किंवा अवकाश देणाऱ्या या आकाशात कोण बरे वावरत असते? अर्थातच, ‘ख’काराच्या आकाशात कोणत्या आग्रहाची गती वावरत असते? याचा शोध घेणारी विद्या तीच श्रीगणेशांची 'श्रीगणेशविद्या' होय! 'अ', 'आ', 'इ', 'ई', यांचा स्वर पकडत 'ख' नावाच्या आकाशात ‘क’ व्यंजनाचा आधार घेत अर्थात मी कोण आहे? किंवा मी कोणत्या आग्रहाला घट्ट पकडून वावरणारी गती आहे, याचा शोध घेणारी, मूलाधार चक्रापासून मूळ नाभिस्थानी जन्म पावणारी जी परावाणीची नाळ आहे, ती अर्थातच शब्दब्रह्माला जन्माला घालणारी ही अखिल ब्रह्मांडाची माता म्हणजे श्रीगणेशविद्या ! अर्थात, हीच आदिप्रकृतीच्या जगत्प्रपंचाचा श्रीगणेशा होय! हे जगताचे आधारकार्डच होय! .श्रीगणेशविद्येला जाणून घेऊन स्वर आणि व्यंजनांना वायुस्वरूपात वेटाळून असलेला प्रकृतीचा (अहं) भाव परतत्त्वात विलीन करणे हीच मन बाळगणाऱ्या मनुष्याची, त्याच्या मनोधर्माची साधना झाली पाहिजे, हेच श्रीगणेशविद्या सांगत असते. त्यामुळेच कोणत्याही विद्येचा आरंभ किंवा श्रीगणेशा श्रीगणेशवंदनेनीच होत असतो आणि तसाच तो करावा! सर्व विद्यांचे मर्म हे ॐकार स्वरूप असलेल्या श्रीगणेशविद्येतच दडले आहे! त्यामुळेच ‘क’च्या कोऽहंचा सोऽहं करत, ‘ख’ नावाच्या आकाशात अर्थातच परमात्म्याच्या परमभावाशी जवळीक साधून देणारी ॐकाराची साधना, तीच श्रीगणेशविद्या होय! त्यामुळेच आदिशंकरांना आणि पार्वतीमातेला श्रीगणेशांनी प्रदक्षिणा घालून अनंत ब्रह्मांडाला काही क्षणांतच गवसणी घातली किंवा तशी करत श्रीगणेशविद्येचे मर्म दाखवले. त्यामुळेच कोणत्याही देवालयात प्रवेश करताना श्रीगणेशांना वंदन करूनच देवदेवतांच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करत असतात. .सर्व अध्यात्मविद्यांच्या प्रज्ञेचा गाभारा असलेले, असे हे श्रीगणेश चारी वाणींना अर्थातच परा, पश्यन्ती, मध्यमा आणि वैखरी यांचा मूळ स्वर पकडत माणसाच्या मनाचा मनोलय करत, अर्थातच जे मन अहंकाराचा घट्ट आग्रह पकडत ग्रहपीडेतून अनंत जन्माचा प्रवास किंवा नरकवास भोगून आलेले असते, त्या भरकटणाऱ्या मनाला प्रज्ञेच्या गाभाऱ्यात नेऊन मुक्ती देत परतत्त्वात विलीन करत असतात!श्रीगणेश अथर्वशीर्ष भगवंतांनी गीतेत सांगितलेल्या अधियज्ञाचे मर्मच होय. पंचमहाभूतांनी व्यापलेले हे ब्रह्मांड हे एक कर्मच आहे आणि ही पंचमहाभूतांची प्रकृती परमात्म्याच्या परमभावाशी जवळीक साधून असते. याच प्रकृतीच्या परमभावात जगण्याचे मर्म अथर्वशीर्ष सांगत असते. आणि हेच मर्म बुद्धीत बाळगून जीवनात परमसाक्षिभावात कसे जगावे, हेच श्रीगणेशविद्या दाखवत असते. त्यामुळेच या श्रीगणेश अथर्वशीर्षाची सतत आवर्तने करत राहावी आणि जीवनाला लागलेले अहंबुद्धीचे ग्रहण घालवावे किंवा ते तसे लागू देऊ नये!.श्री ज्ञानदेव श्रीगणेशांना वंदन करून एका ठिकाणी म्हणतात, “त्रिगुणत्रिपुरी वेढिला। जीवत्वदुर्गी आडिला। तो आत्मशंभूने सोडविला । तुझिया स्मृती॥” या ओवीचा भावार्थ हाच आहे की, श्रीगणेशविद्या या जीवत्वदुर्गातील रावणाला बुद्धिकौशल्यातून हार पत्करायला लावते आणि अद्दल घडवते.. पुढील ओव्या श्रीगणेशविद्येचे सारच सांगणाऱ्या आहेत. राऱ्हवी तरी सकळ मीचि आहे। तरी कवणी के उपासिला नोहे।अखंड सकळ हे सकळां मुखी। सहज अर्पत असे मज एकी। की नेणणे यासाठी मूर्खी। न पविजेची माते॥अशी ही श्री गणेशविद्येची नाळ मूलाधार चक्राशी संबंधित आहे. मूलाधार चक्रात राहणारा जो मातृस्वर आहे तो पिंडी ते ब्रह्मांडी हेच तत्त्व सांगणारा आहे. त्या स्वराशी जवळीक साधणारी श्रीगणेशविद्या देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी, तेणेचारी मुक्ती साधियेल्या।या अभंगाची नित्य आठवण करून देते. .सध्याच्या भयंकर कलियुगात माणसाची वैखरीची बडबड किंवा गोंगाट फार वाढला आहे. अशा या अहंकाराच्या गोंगाटाच्या युगात ‘परेहुनी पर राहे परात्पर’ अशा श्रीगणेशविद्येच्या जीवनसाधनेची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळेच या कलियुगातील भरकटलेल्या अवकाशात अर्थातच या मळकटलेल्या देहबुद्धीच्या पाटीवर श्रीगणेशविद्येचा श्रीगणेशा करूया. महदाकाशाच्या या प्रांगणात 'गणानाम् त्वाम् गणपतिम् हवामहे' हा मंत्र म्हणत ज्ञानाग्नीत मनबुद्धीसहित आहुती देऊया..लिखिता जपा – गणेश | हार्डकव्हर | ८८ पृष्ठे | ₹४९९स्वतःच्या हस्ताक्षरात १००८ गणेशमंत्रांचे लेखन करण्यासाठी विशेष रचना.सकाळ प्रकाशनाच्या वेबसाइटवर खरेदी करा · Amazon वर उपलब्ध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.