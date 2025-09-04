Blog | ब्लॉग

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नवा त्रिकोण

विजय नाईक
नवी दिल्ली - चीन मधील तियानजिन मध्ये नुकत्याच झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत रशिया- भारत-चीन हा नवा राजकीय त्रिकोण पुढे आला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या आशिया खंडातील तीन शक्ती एकत्र आल्या आहेत.

