US-Iran War: युद्ध संपुष्टात येणे नाही

प्रस्तुत ब्लॉग लिहित असताना अमेरिका व इराण दरम्यान सुरु झालेल्या युद्धाला आज 31 दिवस पूर्ण होत आहेत. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेने लादलेल्या ``ऑपरेशऩ फ्युरी'' दरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेला दहा दिवसांचा युद्धविराम येत्या 7 एप्रिल रोजी संपत असून, ``ऑपरेशन फ्युरी'' पुन्हा सुरू होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. याचे कारण, अमेरिकेचा पंधरा मुद्यांचा प्रस्ताव इराण स्वीकारण्याची शक्यता नाही..इराण समर्थक येमेनच्या हौतीनी इस्रायलवर 1800 कि.मी क्षमता असलेली कुद्स-2 व तौफान ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे लादल्याने इस्त्रायल आणखी चेकाळलाय. दुसरीकडे, इराणच्या खर्ग व अऩ्य बेटांना ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने अमेरिका त्यावर सैन्य पाठविण्याच्या तयारीत आहे.पाकिस्तानने मध्यस्थी करण्याच्या दृष्टीने आयोजित केलेल्या सौदी अरेबिया, इजिप्त व तुर्की च्या प्रतिनिधीच्या बैठकीतून नेमके काय साध्य झाले, हे प्रकाशात आलेले नाही..ट्रम्प यांच्या कोलांट उडया धोरणाने युद्ध कोणत्या मार्गाने जाणार हे ही सांगता येत नाही. ``किंबहुना, ते खुद्द ट्रम्पही सांगू शकणार नाही,'' अशी टिप्पणी परराष्ट्र धोरण व सुरक्षा विषयक तज्ञ राजा मोहन यांनी काल माझ्याबरोबर बोलताना केली. ``आपले परराष्ट्र धोरण हे कचखाऊ बनले असून, दिशाहीन झाले आहे,'' असे ते म्हणाले. अफगाणिस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत जयंत प्रसाद यांना विचारता, ते म्हणाले, ``अफगाणिस्तानतील तालिबानपेक्षाही इराणचे राज्यकर्ते अधिक धोरणी असून, शेकडो वर्षे जपलेली संस्कृती ते अमेरिकेला उध्वस्त करू देणार नाही. अमेरिकेचे वर्चस्व झुगारुन देण्यासाठी अखेरपर्यंत ते प्राणपणाने लढतील. त्यांची आणखी एक खासियत म्हणजे, त्यांचे नौदल, वायुदल पूर्णपणे नष्ट केल्याचा दावा ट्रम्प करीत असले, तरी कमीत कमी विमानांचा वापर करून क्षेपणास्त्रे व ड्रोन्सचा वर्षाव करीत इराणने अमेरिकेला जेरीस आणले. इतके, की इस्त्रायलच्या `आयर्न डोमला (अभेद्य कवच)' ही ती छेदून गेली व इस्त्रायलमधील अनेक शहरे तसेच अण्वस्त्र साठ्याच्या दृष्टीने कळीच्या मानल्या जाणाऱ्या डिमोना (डिमोना अणुप्रकल्प) या शहरावर हल्ला करण्यात इराण यशस्वी झाला. हिंदी महासागरातील डिएगो गार्सिया तळापर्यंत ह्ल्ला (3800 ते 4000 कि.मी) करणारी लांब पल्लाची क्षेपणास्त्रे आपल्याकडे आहेत, असे इराणने दाखवून दिले.'' इराणबाबत अमेरिकेचा `व्हिएतनाम' होण्याची शक्यताही राजदूतीय वर्तुळातून बोलली जाते..ट्रम्प यांनी होर्मूझ सामुद्रधुनीचा मार्ग खुला ठेवण्याच्या संदर्भात इराणला गेल्या काही दिवसात इशाऱ्यावर इशारे दिले. ``होर्मूझला ताब्यात घेणार,'' ही त्यांची पहिली घोषणा. त्यानंतर जहाजांना त्यातून सुरक्षितपणे संचार करता यावा, यासाठी ``नाटोने मदत करावी,'' असे ते म्हणाले. नंतर त्यांनी ``युरोपीय संघातील देशांनी संबंधित जहाजांच्या सुरक्षेसाठी युद्धाची क्षमता असलेली जहाजे पाठवावी,'' असे आवाहन केले. त्याला नाटो व युरोपीय देशांनी थंड प्रतिसाद दिल्यामुळे त्यांचा संताप वाढला. होर्मूझचा तिढा सुटणार नाही, असे दिसताच ट्रम्प यांनी प्रथम पाच व नंतर दहा दिवसांचा युद्धविराम घोषित केला. त्यावर आणखी एक लोणकढी मारली, की इराणने आठ व नंतर वीस तेलवाहू जहाजे अमेरिकेला दिली आहेत. या जहाजांवर पाकिस्तानी ध्वज होते..अमेरिका व अमेरिका धार्जिण्या शत्रू राष्ट्रांना इराणने होर्मुझ बंद केलाय. तथापि, भारत, रशिया,चीन, जपान आदी देशांच्या जहाजांसाठी तो खुला ठेवलाय. त्यातून येजा करणाऱ्या जहाजांवर शुल्क लावण्याची भाषा इराण करीत आहे. जगातील `सर्व देशांना' तो मोकळा करण्याचे आव्हान अमेरिका व इस्त्रायल पुढे असतानांच उद्भवलेले दुसरे संकट म्हणजे, हौती आता लाल समुद्राचा मार्गही बंद करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, तेलवाहू व अऩ्य वस्तूंची ने आण करणाऱ्या जहाजांची कोंडी झाल्यास युद्धाची व्याप्ती वाढेल. युद्धाचे तिसऱ्या महायुद्धात रूपांतर तर होणार नाही ना, असा प्रश्नही अधुनमधून विचारला जातोय..वस्तुतः सत्तेवर येताच ट्रम्प यांनी ``अमेरिका युद्धात पडणार नाही, की सेना पाठविणार नाही,'' अशी घोषणा केली होती. नेमके तिच्याविरूद्ध आधीच्या व विद्यमान अध्यक्षांचे वर्तन आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, अमेरिकेने 1776 पासून जगातील निरनिराळ्या देशात सुमारे पाचशे वेळा हस्तक्षेप केले. त्यापैकी निम्मे हस्तक्षेप दक्षिण अमेरिका, युरोप, अशिया व मध्यपूर्वेत केले. त्यात लाखो लोकांचे मृत्यू झाले. इराक, लीबिया, अफगाणिस्तान, सीरिया व अलीकडे व्हेनेझुएला ही उदाहरणे होत. लोकशाहीचे रोपण करण्याचा उद्देश जाहीर करीत प्रत्यक्षात अमेरिकेने तेथे अनागोंदी माजविली. इराक, लीबिया, अफगाणिस्तानात आजही राजकीय अस्थैर्य आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो व त्यांच्या पत्नीला चक्क पळवून नेऊन त्यांनी अमेरिकेत तुरूंगात टाकले. कॅनडा, ग्रीनलँड, क्युबा व दक्षिण अमेरिकेतील कोलंबिया यांना आजही ते धमक्या देत आहेत. इराणमध्ये सत्तापालट करण्यासाठी ते व इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणचे सर्वेसर्वा आयातोल्ला अली खामेनी यांची तसेच अऩेक नेत्यांची हत्या केली. खामेनी यांचे पुत्र व इराणचे सर्वेसर्वा मोज्ताबा होसेनी खामेनी यांनाही लक्ष्य करण्याचा इशारा इस्त्रायलने दिला आहे. तथापि, ट्रम्प व नेतनयाहू यांच्याबाबतचे ढळढळीत वास्तव म्हणजे, इराणमध्ये सत्तापालट करण्यात व इराणला नमविण्यात आजवर आलेले अपयश..याची कारणे काय आहेत? 1) आयोतोल्ला खामेनी यांना दूर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे इराणमध्ये जनक्रांती झाली नाही, की जनतेने सत्ता हाती घेण्याचे धैर्य दाखविले नाही. 2) दोन ते तीन आठवड्याच्या युद्धानंतर इराण नमते घेईल, ही अपेक्षा फोल ठरली. 3) गेल्या जूनमध्ये इराणमधील ऩतांझ व अऩ्य अणुप्रकल्प नष्ट करण्याचे दावे करूनही प्रत्यक्षात ते पूर्णतः नष्ट झालेले नाही. उलट, आता अण्वस्त्र निर्मिती करण्याची इराणची इच्छा अधिक प्रबळ झाली आहे. 4) इराणवर एकतर्फी हल्ला केल्याने व जगावर अनेक संकटे लादल्यामुळे ट्रम्प व नेतनयाहू यांच्यावर जगातून सर्वत्र टीका होत आहे. 5) इराणमधील इस्लामिक रिव्होल्यूशनी गार्ड्स यांची इराणवरील पकड अधिक घट्ट झाली 5) इराणचे माजी प्रमुख महंमद रेझा पहलवी यांचा अमेरिकास्थित राजपुत्र रेझा पहलवी हे सत्ता हाती घेण्यास तयार असूनही ``ते योग्य नाहीत’’ असे मत ट्रम्प यांनी व्यक्त केल्याने सत्तापरिवर्तनाची ती ही संधि हुकली.अर्थ तज्ञांच्या मते, ``येत्या दोन वर्षात जगातील अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम होतील व त्यातून कोणताही देश वाचणार नाही.’’ आपल्या विकसनशील अर्थव्यस्थेवर मोठा ताण येईल. त्याचे परिणाम देशाच्या रोजच्या जीवनात दिसू लागले आहेत..या स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्त्रायलचा दौरा करणे योग्य होते का? त्यांच्या भेटीनंतर अवघ्या 36 तासात इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला. इस्त्रायलला `फादरलँड व भारताला मदरलँड' हे किताब देणाऱ्या मोदींना नेतनयाहून यांनी अंधारात ठेवले. याची तुलना इतिहासातील आणखी एका घटनेशी करावी लागेल. तथापि, ती तंतोतंत तुलना नाही. फेब्रुवारी 1979 मध्ये भारताचे तत्कालीन विदेशमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी चीनशी संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने चीनला भेट दिली होती. ते दौऱ्यावर असाताना चीनने व्हिएतनामवर हल्ला केला होता. मोदी यांनी इस्रायल दौऱ्यात, हमासने इस्त्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला, तथापि, इस्त्रायली हल्ल्यात गाझापट्टीत ठार झालेल्या सत्तर हजार लोकांबाबत एक शब्दही उच्चारला नाही, की आयातोल् 