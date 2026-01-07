BMC Election: महायुती मैदानात, पण ठाकरे बंधू...! जाहीरनामा झाला, प्रचार कुठे? प्रचारात उशीर ठाकरेंना महागात पडणार का?

महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी आता राज्यभर जोरात सुरू झाली आहे. महायुतीने प्रचाराचा फुल गिअर टाकल्याचे दिसून येत आहे. महायुतीच्या प्रचाराची गाडी सुस्साट धावत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि बडे नेते सभा तसेच रोड शो घेत मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत. ग्रामीण भाग असो वा महानगरे महायुतीची यंत्रणा पूर्ण ताकदीने कामाला लागली आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधूंनी बीएमसी निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये मुंबईच्या विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. बीएमसी निवडणुकीत "ब्रँड ठाकरे" ची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. .पण ठाकरे बंधू कुठे आहेत?मुंबई महापालिकेसाठीही महायुतीने प्रचाराची रणनीती आखत ग्राउंड लेव्हलवर काम सुरू केले आहे. वॉर्डनिहाय जबाबदाऱ्या, बूथ मॅनेजमेंट, स्थानिक नेत्यांच्या सभा आणि प्रचार साहित्याचा पाऊस सुरू झाला आहे. या सगळ्या धावपळीच्या राजकारणात एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते की, ठाकरे बंधू प्रचारात दिसतच नाहीत..Uddhav Thackeray : “त्यांची काय कुवत, काय लायकी?” उद्धव ठाकरेंचा रवींद्र चव्हाणांवर थेट हल्लाबोल.आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी संयुक्त जाहीरनामा सादर करून राजकीय वातावरण तापवले. मोठा संदेश दिला. शिवसेना (यूबीटी)- मनसे युतीने परवडणारी घरे आणि आरोग्यसेवा, सार्वजनिक वाहतूक आणि शिक्षणातील मजबूत पायाभूत सुविधांसह अनेक नागरी सुधारणांचे आश्वासन दिले. जाहीरनाम्याअंतर्गत, प्रस्तावित स्वाभिमान निधी योजनेअंतर्गत घरकामगार आणि कोळी महिलांना मासिक ₹१,५०० भत्ता मिळेल. मात्र त्यानंतर अपेक्षित असलेली मैदानी आक्रमकता अजूनही दिसून आलेली नाही. जाहीरनामा प्रसिद्ध होऊन अनेक दिवस उलटून गेले, तरी प्रत्यक्ष प्रचार, सभा, मतदारसंवाद यांची सुरुवात झालेली नाही..फक्त बैठकांपुरतेच राजकारण?सध्या ठाकरे बंधूंचे राजकारण हे बंद दरवाजामागील बैठका, रणनीती चर्चा, निवडक नेत्यांशी संवाद यापुरतेच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्याऐवजी ते अजूनही घरातच किंवा पक्ष कार्यालयातच दिसत आहेत. यात एक दिसून आले आहे की, सभा घेण्यापेक्षा त्यांनी शाखांना भेटी देण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र यातून ते कितपत मतदारांपर्यंत पोहोचणार, हा प्रश्न तयार होत आहे..मतदारांवर परिणाम होणार का?मुंबईतील मतदार सध्या अनेक मुद्द्यांवर अस्वस्थ आहेत. पाणी, वाहतूक, बेस्ट, घरपट्टी, पुनर्विकास, झोपडपट्टी प्रश्न हे प्रश्न ऐकण्यासाठी, आश्वासन देण्यासाठी आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी नेत्यांचा प्रत्यक्ष संपर्क अत्यंत महत्त्वाचा असतो. प्रचारात उशीर झाल्यास मतदारांचा उत्साह ओसरतो. दुसऱ्या पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता वाढते..महायुतीला थेट फायदा?ठाकरे बंधूंच्या या संथ भूमिकेचा थेट फायदा महायुतीला होत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे महायुती सातत्याने मैदानात आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांचा प्रचार अजूनही कागदावर आणि बैठकांत अडकलेला आहे. पण आता खरा प्रश्न हाच आहे की, ठाकरे बंधू प्रचारात उडी घेतील तेव्हा उशीर झालेला तर नसेल ना? मुंबईसारख्या महानगरात मतदारांची स्मृती कमी काळ टिकते. जो दिसतो, तोच लक्षात राहतो. जो ऐकतो, तोच विश्वास जिंकतो..BJP–AIMIM Alliance: ‘बटेंगे तो कटेंगे’सारखे घोषवाक्य देणाऱ्या भाजपची AIMIM सोबत युती, महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट!.आता सर्वांच्या नजरा ठाकरे बंधूंवर आहेत. महापालिका निवडणुकीत दोन्ही भावांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ते मैदानात उतरून आक्रमक प्रचार करणार का? की फक्त जाहीरनामा आणि बैठकांवरच निवडणूक लढवली जाणार? याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळेल. या निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. पण एक मात्र नक्की प्रचारात उशीर झाला, तर राजकारणात त्याची किंमत मोजावी लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.