बाणेरला नो पार्किंगमुळे होत्ये गैरसोय

पुणे: संपूर्ण बाणेर रस्त्यावर नो पार्किंग केल्याने प्रचंड गैरसोय होत आहे. दुकानात, दवाखान्यात, बॅंकेत कस जायच आसा प्रश्न आता पडतो. पर्यायी पार्किंगची सोय कुठे केली आहे हे माहीत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होतेय. चुकीचे पार्किंग करणाऱ्यांवर कारवाई करावी पण अख्खा रस्ता नो पार्कींग करून अत्यंत गैरसोय होतेय. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

