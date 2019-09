कोथरूडमध्ये मंडाळाकडुन सातत्याने नियमांचे उल्लंघन!

पुणे : कोथरूड येथील किष्किंधा नगरमध्ये गणेश मंडळाकडून नियमांचे उल्लघन करण्यात येते. येथे दरवर्षी गणपतीत, नवरात्र, तसच दर गुरुवारी आणि प्रत्येक सणाला मोठ्या आवाजात रात्री उशिरापर्यंत स्पीकर लावलेला असतो. तरीही परिसरातील नागरिकांना आणि पक्ष्यांना याचा प्रचंड त्रास होतो. किष्किंधा नगर पोलिस चौकीमध्ये वारंवार तक्रार देऊनही पोलिस यावर काहीच करवाई करताना दिसत नाहीत. कृपया पोलिसांनी यावर लक्ष द्यावे आणि उल्लघान करणाऱ्या मंडळावर कारवाई करावी, ही विनंती. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

