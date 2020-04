coronavirus: अभिनेता संजय दत्तही एक हजार गरजु कुटूंबांना पूरवणार जेवण

मुंबई- कोरोनामुळे तळहातावर पोट असणारे कामगार आणि गरजूंना मदत करण्यासाठी हजारो हात पुढे सरसावले आहेत. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कामगारांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच सध्या जीवनावश्यक वस्तुंसाठी त्यांना धडपड करावी लागत आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकार गरजूंना वेळोवेळी मदत करत आहे. त्याचबरोबरीने सामाजिक संस्था, उद्योजक, राजकीय मंडळी, कलाकारही आर्थिक तसेच अन्नधान्याची मदत करण्यास पुढे आले आहेत. अशातच अभिनेता संजय दत्तनेही गरजुंना अन्नदान करण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये आपण सगळ्यांनी एकजुटीने लढायला हवे असेही त्याने म्हटले आहे.

coronavirus: किंग खाननंतर पत्नी गौरीने दिला मदतीचा हात..९५ हजार गरिबांपर्यंत पोहोचवलं जेवण

आज देशात बऱ्याच लोकांना एक वेळच्या जेवणासाठीही धडपड करावी लागत आहे. अशा लोकांसाठी संजय खंबीरपणे उभा राहिला आहे. जवळपास 1000 कुटुंबियांना संजुबाबा जेवण पुरवणार आहे. 'सावकर शेल्टर्स' या संस्थेमार्फत तो ही मदत करत आहे. बोरीवली, बांद्रा भागातील गरजूंच्या जेवणाची व्यवस्था संजयकडून करण्यात आली आहे. संजयने एकमेकांना मदत करण्याचे आवाहन देखील केले आहे.

Staying fit is very important especially during this time. So eat well, stay healthy & keep exercising. #QuarantineWorkout #HealthyAtHome #WorkoutAtHome #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/1wvKbvXVij

संजय म्हणतो, आपल्या संपूर्ण देशावर ओढावलेलं हे गंभीर संकट आहे. एकत्र येऊन आपण एकमेकांना मदत करणं फार गरजेचं आहे. आपल्या घरातही आपण सोशल डिस्टंसिंग पाळून देशाला मदत करु शकतो. या कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत माझ्यापरीने जेवढी शक्य होईल तेवढी मदत मी करत आहे. तसेच 'सावकर शेल्टर्स' ही संस्था या काळात गरजुंना मदत करण्यासाठी खूप मेहनत घेत आहे. मी त्यांचा आभारी आहे.'

It’s so overwhelming to see that #iStandWithHumanity initiative has reached out to over 10 lakh needy people across India with food/ration kits. I appreciate the efforts of thousands of volunteers of @ArtofLiving & support of our friends. #ChangeWithin @RajkumarHirani @SriSri pic.twitter.com/dOrmUibIDf

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 8, 2020