Coronavirus : कोरोनासंबंधित तक्रार आहे? प्रशासनाने आणलीये सुविधा

पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यामध्ये लॉकडाऊन परिस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व तक्रारींसाठी नियंत्रण कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. त्याचा टोल फ्री क्रमांक 020- 26123371 /1077 (नियंत्रण कक्ष 24X7 कार्यरत) आहे. त्यावर कोरोनाच्या अनुषंगाने सर्व तक्रारी स्वीकारल्या जातात. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी सुनिल गाडे यांची स्वतंत्र समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे उद्योग व्यवसाय प्रभावित झाल्यामुळे कामगार विस्थापित/बेरोजगार व परराज्यातील अडकलेले कामगार या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी कामगारांच्या तक्रारींबाबत स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. त्याचा दूरध्वनी क्रमांक 020- 26111061 आणि मोबाईल क्रमांक 7517768603 असा असून, यावर कामगारांच्या तक्रारी स्वीकारणार आहेत. या तक्रारींबाबत उपजिल्हाधिकारी सुभाष बागडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष (020- 29706611) स्थापन करण्यात आला असून, या नियंत्रण कक्षात सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत संपर्क करुन आपली तक्रार देऊ शकता. त्यासाठी सहाय्यक आयुक्त विजय गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

