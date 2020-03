SakalKeepsNewsReal अविरतपणे झटणाऱ्या सर्वांना सलाम!

कोरोना व्हायरसने जग व्यापून टाकलेले असतानाच सर्वच देश आपापल्या परीने देशवासियांची काळजी घेण्यात व्यस्त आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार ते अगदी ग्रामपंचायत स्तरावरही प्रशासन उत्तम खबरदारी घेत असून याचा परिणामही दिसून येतोय. देशात साधारण १९५ कोरोनाग्रस्त सापडलेले असताना ४ बळी गेले आहेत. मात्र सर्व कोरोनाग्रस्तांना विलगीकरण कक्षात ठेवून त्यांची काळजी घेणारा विभाग, आरोग्य विभाग, डॉक्टर्स, नर्स, पोलिस, स्वच्छता कामगार, तुमच्यापर्यंत अचूक माहिती पोहोचवणारी माध्यमं, पत्रकार या सगळ्यांचंच कौतुक करावं तितकं थोडं आहे.

मीडिया हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजला जातो आणि कोरोनाच्या या मुकाबल्यात मीडियाही एका मजबूत स्तंभासारखा अविरतपणे काम करत तुमच्या पर्यंत अचूक, खरी, जास्तीत जास्त व स्थानिक माहिती पोहोचविण्यात व्यस्त आहे. राज्यातील ९० टक्के कार्यालयांनी वर्क फ्रॉम होमचा आदेश दिलेला असताना, मात्र 'सकाळ' माध्यमसमूहातील व इतर मीडियामधील आपले पत्रकार मित्र, शहरातल्या कानाकोपऱ्यात जाऊन तुम्हाला कोरोनाबाबतची खरी माहिती देत आहे. या सर्वात सगळ्यात सुळसुळाट झालाय तो म्हणजे अफवांचा. कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढल्यापासून अफवांचे पिकही तितकंच वाढलंय. मात्र, या सगळ्याला थारा न देता सर्व प्रकारचा मीडिया हा अविरतपणे काम करत तुमच्यापर्यंत सत्य पोहोचवत आहे.

#Sakalmedia being in the forefront is doing its best to bring home #therealnews

