Coronavirus : बापरे! देशातील कोरोनाच्या बळींची संख्या...

नवी दिल्ली : देशात प्रथमच एकाच दिवसामध्ये तीन कोरोना बाधितांचा मृत्यू झाला. मुंबई, पाटणा आणि सुरत या तीन शहरांमध्ये रुग्ण दगावल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे देशातील एकूण मृतांची संख्या ही सातवर गेली असून, देशभरातील बाधितांची संख्या ३४१ वर गेली आहे.

#WeCareForPune पुण्यात सन्नाटा

मुंबईत मरण पावलेल्या ६३ वर्षीय रुग्णाला मधुमेह, उच्चरक्तदाब आणि हृदयरोगाचा आजार होता. बिहारमध्ये मरण पावलेल्या रुग्णाचे वय ३८ वर्षे होते. हा रुग्ण काही दिवसांपूर्वीच कतारहून भारतामध्ये आला होता. गुजरातमधील सुरत शहरामध्ये विषाणू बाधा झाल्याने ६७ वर्षांच्या वृद्धाला प्राण गमवावे लागले. या वृद्धालाही दम्याचा आजार होता तसेच त्याची दोन्ही मूत्रपिंडे निकामी झाली होती.

Total number of confirmed cases so far in the country is 360 (including 41 foreign nationals), as on 22nd March at 6.30 PM. 24 cured/discharged/migrated, 7 deaths: Ministry of Health and Family Welfare #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/RtAj93dGh3

— ANI (@ANI) March 22, 2020