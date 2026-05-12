Nagpur News: कुटुंबाचा आधार असलेल्या तरुणाचा खून; अंबाझरीतील पहाटेची घटना ; दोन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

नागपूर: कॉफी हाऊस चौकात सोमवारी (ता.११) पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास स्कुटर चालविताना झालेल्या किरकोळ वादातून २० वर्षीय तरुणाचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. तुषार सुधीर चुटे (वय २०, रा. स्मृतीनगर, हुडकेश्वर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो मिळेल ते काम करतो. त्याचे वडील सुधीर चुटे यांच्या पायाला लागले असल्याने ते घरीच असतात. ताब्यात घेण्यात आलेले दोन्ही अल्पवयीन आरोपी बारावीत शिकतात..मिळालेल्या माहितीनुसार, तुषार चुटे दोन मित्रांसोबत ११ मे रोजी पहाटे दोन ते अडीच वाजताच्या सुमारास कॉफी हाऊस चौक ते लॉ कॉलेज चौक मार्गावरून जात होता. लक्ष्मीभुवन चौकात त्याचा मोपेडवर असलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांशी वाद झाला. त्यानंतर तो तेथून कॉफी हाऊस चौकाकडे निघाला. त्याच्यासोबत त्याचे दोन मित्रही होते..दरम्यान मोपेडवर असलेल्या दोन्ही मुलांनी पाठलाग करून त्याला कॉफी हाऊस चौकात 'द स्लीप कंपनी' दुकानासमोर अडविले. तिथे त्यांचा पुन्हा वाद झाला. आरोपींनी तुषारला अश्लील शिवीगाळ करत हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर एकाने आपल्या खिशातून चाकू काढून तुषारच्या पाठीवर वार केले..जखमी तुषार हा छोट्या लाहोरी बारच्या दिशेने पळाला. त्याचे दोन मित्रही पळून गेले. जखमी अवस्थेत तो खाली पडला. काही वेळाने मित्रांनी त्याला मेयोत दाखल केले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती तुषारचे वडील सुधीर जगदीश चुटे (वय ५०) यांनी अंबाझरी पोलिसांना दिली. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले..न सांगता फिरायला गेलातुषार हा सुधीर चुटे यांचा आधार होता. तो मिळेल ते काम करून घराचा उदरनिर्वाह करायचा. मात्र, आई-वडिलांना न सांगता रात्री तो मित्रांसोबत बाहेर फिरायला गेला. त्यात झालेल्या वादातून त्याचा जीव गेला.