Crime | गुन्हा

Crime News: पार्किंगच्या वादातून त्याने गमावला जीव; मित्रांनीच झाडल्या गोळ्या

Amritsar Murder Case: अमृतसरमध्ये घराबाहेर स्कूटर लावण्यावरून झालेल्या वादात तिघा भावांनी मित्रावरच चालवल्या गोळ्या
Gadchiroli Crime Security Guard Shoots Himself
Gadchiroli CrimeSakal
Ashok Jawale
Updated on

Amritsar: पंजाबमधील अमृतसर येथे स्कूटर बाजूला करण्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर गोळीबारात झाले. या घटनेत अमित सभरवाल (वय २७) या तरुणाचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी रात्री आनंद अव्हेन्यू परिसरात अमित यांच्या घराबाहेर ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन भावांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.

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