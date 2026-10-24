Crime News: पार्किंगच्या वादातून त्याने गमावला जीव; मित्रांनीच झाडल्या गोळ्या

Amritsar: पंजाबमधील अमृतसर येथे स्कूटर बाजूला करण्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर गोळीबारात झाले. या घटनेत अमित सभरवाल (वय २७) या तरुणाचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी रात्री आनंद अव्हेन्यू परिसरात अमित यांच्या घराबाहेर ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन भावांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Loni kalbhor Crime : कदमवाकवस्तीत कोयता फिरवत दहशत! ‘आम्ही इथले भाई’ म्हणत दोघांचा नागरिकांना दम; ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त.अमित हे एका खासगी कंपनीत मार्केटिंगचे काम करत होते. त्यांच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमित रात्री मित्रांसोबत वेळ घालवून घरी परतले होते. घराजवळील गल्लीत उभी असलेली होंडा अॅक्टिव्हा स्कूटर बाजूला करण्यावरून त्यांचा परिसरातील तिघांशी वाद झाला..Alephata Crime : प्रेमविवाहानंतर छळाला कंटाळून विवाहित तरुणीने संपविले जीवन; पती, सासू व नणंदेविरुद्ध गुन्हा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींची नावे अभी शाह, सनी शाह आणि रितिक शाह अशी आहेत. हे तिघेही भाऊ असून त्याच परिसरात राहतात. वाद वाढल्यानंतर अभी याने याने देशी बनावटीच्या पिस्तुलातून गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत पाच ते सहा गोळ्या झाडण्यात आल्याचे अमित यांच्या वडिलांनी सांगितले. .गोळीबाराचा आवाज ऐकून घरातील सदस्य बाहेर आले. सुरुवातीला हा आवाज फटाक्यांचा असावा, असे त्यांना वाटले; मात्र बाहेर आल्यानंतर अमित रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसले. कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र, वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. .अमित यांच्या डोक्याला, कंबरेला आणि पायाला गोळ्या लागल्याचे त्यांच्या वडिलांनी सांगितले. आपल्या मुलाचे कोणाशीही वैर नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.