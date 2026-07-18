Crime | गुन्हा

Karnataka Crime News: १५ दिवसांपूर्वी घटस्फोट झालेल्या महिलेशी लग्न, काही तासांतच नवरदेवाची जीव घेतली

Groom Killed Hours After Wedding: कर्नाटकातील बळ्ळारी येथे प्रेमविवाहानंतर अवघ्या काही तासांत नवरदेवाची हत्या झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
Karnataka Crime News

Karnataka Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: बळ्ळारी शहरात धक्कादायक घटना घडली असून लग्नाच्या अवघ्या काही तासांतच प्रेमविवाह केलेल्या तरुणाची अनोळखी हल्लेखोरांनी निर्घृण हत्या केली. ही घटना बळ्ळारीतील समतानगर परिसरात घडली. मृत तरुणाचे नाव नबी रसूल असे आहे. तो स्थानिक बोटी मार्केटमध्ये काम करत होता. तसेच गवंडी कामही होता.

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