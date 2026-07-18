Karnataka Crime News: १५ दिवसांपूर्वी घटस्फोट झालेल्या महिलेशी लग्न, काही तासांतच नवरदेवाची जीव घेतली

बंगळूर: बळ्ळारी शहरात धक्कादायक घटना घडली असून लग्नाच्या अवघ्या काही तासांतच प्रेमविवाह केलेल्या तरुणाची अनोळखी हल्लेखोरांनी निर्घृण हत्या केली. ही घटना बळ्ळारीतील समतानगर परिसरात घडली. मृत तरुणाचे नाव नबी रसूल असे आहे. तो स्थानिक बोटी मार्केटमध्ये काम करत होता. तसेच गवंडी कामही होता..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ दिवसांपूर्वी घटस्फोट घेतलेल्या तरुणीवर नबी रसूलचे प्रेम होते. दोन्ही कुटुंबीयांच्या संमतीने गुरुवारी (ता. १६) मोठ्या उत्साहात त्यांचा विवाह झाला आणि स्वागत समारंभही झाला. गुरुवारीच रात्री सुमारे ११.३० वाजता घरी असताना नबी रसूलला एका मित्राचा फोन आला. ‘मित्राला भेटून येतो’, असे पत्नीला सांगून तो घराबाहेर पडला. मात्र, त्यानंतर तो परतलाच नाही..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .रात्री सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास घरापासून अवघ्या ७०० मीटर अंतरावर नबी रसूलचा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आढळून आला. लग्नाच्या दिवशीच नवऱ्याची हत्या झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुमन पन्नेकर, डीवायएसपी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले..FDA: तुकाराम मुंढेंचा प्रहार! बदलापुरात मोठी कारवाई, दोन टपऱ्या सील; भेसळखोरांसह अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले.नबीची हत्या प्रेमविवाहाच्या पार्श्वभूमीवर झाली की, जुन्या वैमनस्यातून याचा तपास सुरू आहे. आरोपींचा शोधासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. नबीच्या पत्नीला या प्रकारामुळे मोठा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.