मॅडम, मी पेन नाही चोरला! आठ वर्षांच्या चिमुकल्याची झोपेत बडबड, शिक्षकांनी केलेल्या टॉर्चरची कहानी ऐकताच आईच्या पायाखालची वाळूच सरकली

Teacher Accused of Torturing 8-Year-Old Over Digital Pen Theft : शिक्षकांनी आठ वर्षांच्या चिमुकल्याला टॉर्चर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शाळेच्या छतावरून खाली फेकून देईन, अशी धमकी या चिमुकल्याला देण्यात आली. त्यामुळे त्याला मानसिक धक्का बसला आहे.
An 8-year-old boy in Kanpur was allegedly tortured by school teachers : डिजीटल पेन चोरल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी आठ वर्षांच्या चिमुकल्याला टॉर्चर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या टॉर्चरमुळे मुलाला मानसिक धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये ही घटना घडली असून याप्रकरणी मुलाच्या आई वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल आहे. या तक्रारीच्या आधारे शिक्षक आणि शाळा प्रसासनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

