मॅडम, मी पेन नाही चोरला! आठ वर्षांच्या चिमुकल्याची झोपेत बडबड, शिक्षकांनी केलेल्या टॉर्चरची कहानी ऐकताच आईच्या पायाखालची वाळूच सरकली

An 8-year-old boy in Kanpur was allegedly tortured by school teachers : डिजीटल पेन चोरल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी आठ वर्षांच्या चिमुकल्याला टॉर्चर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या टॉर्चरमुळे मुलाला मानसिक धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये ही घटना घडली असून याप्रकरणी मुलाच्या आई वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल आहे. या तक्रारीच्या आधारे शिक्षक आणि शाळा प्रसासनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .मीडिया रिपोर्टनुसार, कानपूरमधील रमईपूर भागातील एका शाळेत हा प्रकार घडला. या शाळेत शिकणाऱ्या आठ वर्षांच्या एका मुलावर शाळेतील शिक्षकांनी डिजीटल पेन चोरऱ्याला आरोप केला. तसेच त्याच्याकडून जबरदस्तीने पेन चोरल्याची कबुली देणारा व्हिडीओदेखील बनवून घेतला. इतकच नाही, तर याची कुठेही वाच्यता केल्यास शाळेच्या छतावरून खाली फेकून देईन, अशी धमकीही या चिमुकल्याला देण्यात आली..Crime: आधी अमानुष मारहाण; नंतर जीवे मारण्याची धमकी, शिक्षकाचं ७ वीच्या विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक कृत्य, कारण काय?.या धमकीनंतर हा मुलाला चांगलाच मानसिक धक्का बसला. तो शांत शांत राहू लागला. तसेच गृहपाठाच्या वहीवर आणि घराच्या भिंतीवर हेल्प हेल्प लिहू लागला. सुरुवातीला त्याच्या आईवडिलांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र, मुलाचा बदललेला स्वभाव बघून आईवडिलांना काही चुकीचं होत असल्याची जाणीव झाली. त्यांनी मुलाला जवळ घेऊन प्रेमाने विचारपूस केली. त्यावेळी त्याने संपूर्ण प्रकार सांगितला..Gondia News : नवेगावबांध येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे करणाऱ्या शिक्षकाला अटकपूर्व जामीन; पालकांमध्ये संताप!.दरम्यान, आईवडिलांनी शाळेत जाऊन जाब विचारला असता, शाळा प्रशासनाने सुरुवातीला मुलावर आरोप केला. मात्र, ज्या दिवशी ही घटना घडली. त्यादिवशी आपला मुलगा शाळेतच आला नव्हता, असं आईवडिलांनी सांगितलं असता शिक्षकांनी त्यांच्याशी हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. अखेर त्याच्या आईवडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरु केला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.