Mumbai Crime: वृद्धाला आठ कोटींना लुबाडले, दिल्ली पोलिसांच्या नावे आभासी अटक; गुन्हा दाखल

मुंबई : सायबर भामट्यांनी अंधेरीतील वृद्ध व्यावसायिकास दोन आठवडे आभासी अटकेत ठेवून तब्बल आठ कोटी रुपये उकळल्याची घटना उघड झाली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित वृद्धाचा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय आहे. काही दिवस प्रकृती बिघडल्याने ते घरूनच काम करतात. ५ जुलैला त्यांना दिल्ली पोलिस असल्याचे भासवून एका व्यक्तीने संपर्क साधला. आपल्या आधार कार्डद्वारे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात कोट्यवर्षीचे आर्थिक गैरव्यवहार घडले आहेत. त्याबाबत चौकशी करायची आहे, असे वृद्धास सांगितले. संपर्क साधणाऱ्या व्यक्तीच्या व्हॉट्सअॅप खात्यावरील डीपीवर दिल्ली पोलिसांचे बोधचिन्ह होते..Mumbai Rain: मुंबई-ठाण्यात धो धो पाऊस! धरणांमधील पाणीसाठ्यात वाढ; ७ तलावांची सद्यस्थिती काय?.मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यातील सात कोटी रुपये आपल्या बँक खात्यावर आल्याचे सांगत तपासासाठी खात्यावरील सर्व जमा रक्कम, गुंतवणूक मोडून ती रक्कम सांगू त्या खात्यावर पाठवावी लागेल. तपासाअंती दोषी न आढळल्यास सर्व रक्कम परत केली जाईल, असे या वृद्धाला सांगण्यात आले. वृद्धाने टप्प्याटप्याने ७.८९ कोटी रुपये भामट्यांनी सांगितलेल्या खात्यांवर पाठवले; मात्र पुढे त्यांनी संपर्क तोडला. तेव्हा वृद्धाला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..Mumbai News: उपनगरात 'मुंबई हाट' विकसित होणार! जोगेश्वरीच्या 'शिल्पग्राम'चा कायापालट; कसा असेल महापालिकेचा मास्टर प्लॅन? .पैसे गेल्यानंतर 'आय४सी'ला जागतब्बल ७.८९ कोटी रुपये भामट्यांच्या खिशात पडल्यानंतर भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राला (आय४सी) हा प्रकार लक्षात आला. वृद्धाने स्वतःच्या बँक खात्यावरून मोठमोठ्या रकमा संशयित खात्यांवर वळत्या केल्याने केंद्राला कुणकुण लागली. त्यानंतर १८ जुलै रोजी मुंबई पोलिस या वृद्धाच्या घरी धडकले; मात्र तोवर उशीर झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.