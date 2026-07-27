Crime | गुन्हा

Mumbai Crime: वृद्धाला आठ कोटींना लुबाडले, दिल्ली पोलिसांच्या नावे आभासी अटक; गुन्हा दाखल

Cyber Crime News: सायबर भामट्यांनी एका वृद्धाला आठ कोटींना लुबाडल्याची घटना घडली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या नावे आभासी अटकेत ठेवून हा धक्कादायक प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सायबर भामट्यांनी अंधेरीतील वृद्ध व्यावसायिकास दोन आठवडे आभासी अटकेत ठेवून तब्बल आठ कोटी रुपये उकळल्याची घटना उघड झाली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

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