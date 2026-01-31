6-Year-Old Girl Physically-abuse by Minors

esakal

Crime | गुन्हा

दिल्ली पुन्हा हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर १० ते १५ वर्षे वयाच्या मुलांनी केला बलात्कार; दोघांना अटक

6-Year-Old Girl Physically-abuse by Minors : १८ जानेवारी रोजी ही घटना घडली. मुलगी ही घराबाहेर खेळत असताना शेजारी राहणाऱ्या तिघांनी तिला चॉकलेटचं आमिष दाखवत निर्जनस्थळी नेत हे कृत्य केलं.
Published on

सहा वर्षांच्या एका चिमुकलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आली आहे. राजधानी दिल्लीत ही घटना घडली. शेजारी राहणाऱ्या तीन अल्पवयीन मुलांनी तिला निर्जन स्थळी नेलं. त्यानंतर तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार करण्यात आला. इतकच नाही, तर त्यानंतर दिला घरी आणून सोडलं. या घटनेनंतर आता सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे.

