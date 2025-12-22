नवऱ्याला ८० हजार पगार, तरीही हुंड्यात मागतोय म्हैस; पत्नी तीन वर्षांपासून माहेरी, पोलिसांत जात नवऱ्याचे काळे कारनामे केले उघड

A shocking dowry harassment case from Ghazipur : नवऱ्याला ८० हजार पगार असतानाही तो हुंड्यात म्हैस मागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उडकीस आला आहे. त्यानंतर महिलेने थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आहे. हुंड्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबियांनी आपला शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पतीचे त्याच्या वहिनीबरोबर सिक्रेट संबंध असल्याचाही महिलेकडून सांगण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर आता याप्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेशच्या गाजीपूरमध्ये हा संपूर्ण प्रकार घडला. २०१९ मध्ये महिलेचा शाम यादव नावाच्या व्यक्तीबरोबर विवाह झाला होता. सुरुवातीला सहा महिने त्याने पत्नीला व्यवस्थित वागवले. मात्र, नंतर हुंड्यासाठी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, त्याने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी तिला मारहाण देखील केली. तिला एक मुलगा झाला. पण तरीही तिचा छळ थांबला नाही. अखेर सासरच्या त्रासाला कंटाळून तिने माहेरी जाण्याचा निर्णय घेतला..Crime: भयंकर! ४० वर्षीय प्रेयसीला २७ वर्षीय प्रियकराकडून मूल हवं होतं; तरुणाच्या पत्नीला कळलं अन् भलतंच कांड घडलं!.महिला ही गेल्या ३ वर्षांपासून माहेरी राहत असून आता तिने याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आहे. पती हुंड्यात म्हैस मागत असून त्यासाठी त्याने आपला छळ केल्याची तक्रार तिने दाखल केली आहे. आपला पत्नी नोएडामध्ये मोठ्या कंपनीत कामाला आहे. त्याला ८० हजार रुपये महिन्याचा पगार आहे. तरीही तो आपल्याल हुंड्यात म्हैस मागत असल्याचं तिने तक्रारीत म्हटलं आहे..Pune Harassment Case : १७ वर्षांनंतरही छळ थांबला नाही; पुण्यात विवाहितेच्या तक्रारीवर सासरच्या पाचजणांवर गुन्हा!.याशिवाय तिने या तक्रारीत तिच्या पतीचे अनेक काळे कारनामे देखील उघड केले आहेत. आपल्या पतीचे त्याच्या वहिनीबरोबर अनैनितक संबंध असल्याचा आरोप तिने केला आहे. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आता पतीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु केल आहे.याप्रकरणी तपास झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.