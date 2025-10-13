नोकरी लावतो म्हणून बेरोजगारांना गंडा, १० कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी अटक; आरोपी दोन मराठी चित्रपटांचा निर्माता

बेरोजगार तरुणांना हेरून त्यांना नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत प्रत्येकाकडून ५ ते १५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम उकळल्या प्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आलीय. त्याने राज्यातील ६० पेक्षा जास्त जणांना गंडा घातला असून तब्बल १० कोटींची फसवणूक केलीय. आरोपीचं नाव नीलेश राठोड असून तो अकोल्याचा आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं दिल्लीतून त्याच्या मुसक्या आवळल्या. त्याला कोर्टानं १४ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, निलेश राठोड हा आपली केंद्र सरकारच्या विविध विभागात उच्च अधिकाऱ्यांशी ओळख असल्याचं सांगायचा. इंजिनिअर, डॉक्टर, शिक्षक आणि कर विभागात तुम्हाला नोकरी मिळवून देतो असं म्हणत त्यानं तरुणांकडून ५ लाखांपासून ते १५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम उकळली..नैतिकता शिकवणारे IAS दाम्पत्य वादात, ५१ कोटींचा ठोठावलेला दंड ४०३२ रुपये केला; १० कोटी लाच घेतल्याचा आरोप.पुण्यात २०१०-११ या कालावधीत निलेश राठोड फुलांची विक्री करायचा. त्यानंतर २०१२ मध्ये सीआयएसफमध्ये भरती झाला. पण २०२१ मध्ये एका फसवणूक प्रकरणात दोषी आढळल्यानं त्याची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर रोजंदारीवर तो काम करत होता. दरम्यानच्या काळात त्यानं सरकारी नोकरी लावण्याचं आमिष दाखवून अनेक तरुणांची फसवणूक सुरू केली..निलेश राठोडनं दिल्लीत दीड कोटींचा ३ बीएचके फ्लॅट खरेदी केलाय. तिथं तो कुटुंबासह राहत होता. तर बदलापूरमध्येही एक फ्लॅट आहे. याशिवाय तो ३० लाखांच्या आलिशान कारमधून गणवेश असणाऱ्या चालकासोबत फिरत असायचा. त्याच्यासोबत सुरक्षेसाठी खासगी बॉडीगार्डही होता..बेरोजगार तरुणांना फसवण्यासाठी तो वेगवेगळ्या शहरातल्या फाइव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये रहायचा. त्या हॉटेलमधूनच त्यानं बनावट नियुक्तीपत्रं आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रं देत उमेदवारांची फसवणूक केली. त्याच्याकडून काही बनावट नियुक्तीपत्रंही जप्त करण्यात आली आहेत. पुणे, अकोला, वाशी, मुंबईसह वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याच्याविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या असून गुन्हा नोंदवण्यात आलाय..निलेश राठोडनं फसवणुकीतून मिळालेले पैसे वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवले होते. त्यात त्यानं दोन मराठी चित्रपटांचीही निर्मिती केली असल्याची माहिती समोर आलीय. आता या चित्रपटांशी संबंधित व्यक्तींचीसुद्धा चौकशी होणार आहे. पोलीस सध्या निलेश राठोडच्या मालत्तेची माहिती घेत असून जप्तीची प्रक्रिया राबवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.