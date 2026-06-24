युवराज सिंगसोबत 'रणजी' खेळलेल्या सत्तूचा एन्काउंटर, क्रिकेटपटू कसा बनला गुन्हेगार?

उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथे पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत कुख्यात गुंड सतपाल उर्फ सत्तू याचा मृत्यू झाला आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी तो लुधियाना पोलिसांच्या कस्टडीतून फरार झाला होता. त्यानंतर विविध राज्यांतील पोलिस त्याचा शोध घेत होते. सोमवारी झालेल्या चकमकीत त्याच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्या होत्या.उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होतं. मात्र, उपचारादरम्यान मंगळवारी त्याचा मृत्यू झाला आहे..सतपाल उर्फ सत्तू हा खरं तर माजी क्रिकेटपटू होता. एकेकाळी क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणारा सत्तू नंतर गुन्हेगारीच्या अंधाऱ्या जगात कसा अडकला, याची चर्चा आता सर्वत्र सुरू आहे. सतपाल उर्फ सत्तू हा वेगवान गोलंदाज होता. १९९६ मध्ये त्याने मोहाली आणि जालंधर येथे रणजी सामने खेळले होते. भारताचा माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंह याच्यासोबतही तो मैदानात उतरला होता. युवराजचे वडील योगराज सिंह यांनी काही काळ त्याला प्रशिक्षणही दिले होते. मात्र क्रिकेटमध्ये मोठे यश मिळवण्याचे त्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही..Crime: भयंकर! ४८७ हून अधिक पुरुषांसोबत शरीरसंबंधासाठी दबाव, सिगारेटचे चटके, मारहाण अन्... प्रियकराचं प्रेयसीसोबत पाशवी कृत्य.इंग्लंडमध्ये जाऊन क्रिकेटमध्ये करिअर घडवण्याची सत्तूची इच्छा होती. मात्र आर्थिक अडचणी आणि काही वादांमुळे त्याची कारकीर्द अर्धवट राहिली. त्यानंतर तो हळूहळू गुन्हेगारीकडे वळला. खंडणी, लूटमार, हत्या आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचं नाव समोर येऊ लागले. काही काळ तो नगरसेवकही होता, पण त्यानंतर त्याची ओळख कुख्यात गुन्हेगार म्हणून झाली..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.पोलिसांच्या माहितीनुसार, सतपालवर पंजाब, चंदीगड, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात अनेक गंभीर गुन्हे दाखल होते. त्याच्यावर लूट, खून, अपहरण आणि बलात्कारासारख्या आरोपांची नोंद होती. तो अल्पवयीन तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढत त्यांचे अपहरण करायचा नंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असल्याचं समोर आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.