आधी गोळ्या झाडल्या, नंतर कोयत्यानं डोक्यात वार; गणेश काळेच्या हत्याकांडाचा CCTV VIDEO VIRAL

माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची शनिवारी गोळ्या झाडून हत्या झाल्याच्या घटनेनं पुण्यात खळबळ उडालीय. गोळ्या झाडल्यानंतर डोक्यावर कोयत्यानं वारही करण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतलं आहे. कात्रज कोंढवा रस्त्यावर खडीमशीन चौक-येवलेवाडी दरम्यान दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. गणेश काळे असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. आंदेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर काळे याचा तो भाऊ आहे. या हत्येचा व्हिडीओसुद्धा आता व्हायरल झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश काळे रिक्षाचालक म्हणून काम करत होता. दुपारी तीन वाजता येवलेवाडीतून खडीमशीन चौकाकडे येत असताना दुचाकीवरून आलेल्या चौघांनी त्याची रिक्षा अडवली. पेट्रोल पंपाजवळ घडलेल्या प्रकाराने गोंधळलेल्या गणेशला सावरण्याची संधी मिळण्याआधीच दोघांनी गोळीबार केल. त्याच्यावर सहा गोळ्या झाडण्यात आल्या. यापैकी चार गोळ्या त्याला लागल्या. मानेत, छातीत आणि पोटात गोळ्या लागल्यानं गणेश जागीच कोसळला. तो खाली पडल्यावरही हल्लेखोरांनी डोक्यात कोयत्यानं वार केले..Ganesh Kale Murder : आयुष कोमकर प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची हत्या, कोण आहे गणेश काळे, कसं संपवलं?.गणेशवर ज्या ठिकाणी हल्ला झाला तिथं एक दुचाकी पोलिसांना आढळून आली आहे. हल्लेखोर दोन दुचाकीवरून आले पण हत्येनंतर एकाच दुचाकीवरून चौघेही पळाले. रात्री साडे नऊ वाजता पोलिसांनी चार आरोपींना शस्त्रांसह ताब्यात घेतलं आहे. चार आरोपींपैकी एक आरोपी हा रील स्टार असल्याची माहिती समोर येतेय..आरोपींना खेड शिवापूर परिसरातून कोंढवा गुन्हे शाखेच्या पथकानं अटक केली. त्यांच्याकडून दोन पिस्तूल आणि दोन हत्यारंही जप्त केली आहेत. अमन मेहबूब शेख , अरबाज अहमद पटेल आणि दोन अल्पवयीनांचा अटक केलेल्यांमध्ये समावेश आहे. चौघेही हत्येनंतर एकाच दुचाकीने बोपदेव घाटाच्या दिशेनं गेले होते..