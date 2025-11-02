Crime | गुन्हा

आधी गोळ्या झाडल्या, नंतर कोयत्यानं डोक्यात वार; गणेश काळेच्या हत्याकांडाचा CCTV VIDEO VIRAL

Ganesh Kale Murder Case : पुण्यात रिक्षाचालक गणेश काळे याच्या हत्याकांडाचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ आता समोर आला आहे. दुचाकीवरून आलेल्या चौघांनी गोळ्या झाडल्यानंतर गणेशवर कोयत्यानं वार केले. यात गणेशचा जागीच मृत्यू झाला.
Ganesh Kale Case Pune CCTV Video Captures Terrifying Street Attack

Ganesh Kale Case Pune CCTV Video Captures Terrifying Street Attack

Esakal

सूरज यादव
Updated on

माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची शनिवारी गोळ्या झाडून हत्या झाल्याच्या घटनेनं पुण्यात खळबळ उडालीय. गोळ्या झाडल्यानंतर डोक्यावर कोयत्यानं वारही करण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतलं आहे. कात्रज कोंढवा रस्त्यावर खडीमशीन चौक-येवलेवाडी दरम्यान दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. गणेश काळे असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. आंदेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर काळे याचा तो भाऊ आहे. या हत्येचा व्हिडीओसुद्धा आता व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
murder
Andekar gang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com