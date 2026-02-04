तीन सख्ख्या बहिणींनी ९व्या मजल्यावरून मारली उडी; तिघींची एकच सवय ठरली घातक? काय घडलं?

तीन सख्या अल्पवयीन बहिणींनी मध्यरात्री नवव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद येथे ही घटना घडली. रात्री सुमारे २.३० वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेची पोलिसांनी नोंद घेत तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, निशिका (वय १६), प्राची (वय १४) आणि पाखी (वय १२) अशी तिन्ही बहिणींची नावे आहेत. तिघीही अल्पवयीन असून त्यांना एका गेमिंग अॅपचे व्यसन लागले होते. त्या ऑनलाइन टास्क-आधारित ‘कोरियन लव्हर गेम’ खेळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तिन्ही बहिणींनी एकाच वेळी जीवन संपवल्याने विविध चर्चा सुरू झाल्या असून, यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. ही घटना गाजियाबादमधील टीला मोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भारत सिटी परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून मृत मुलींचे मोबाईल फोनही ताब्यात घेण्यात आले आहेत. घटनास्थळी पोलिसांना एक पानाची सुसाईड नोट सापडली असून, त्यावर ‘मम्मी-पापा सॉरी’ असे लिहिलेले आहे..Crime: दोन तरुणांसोबत पत्नीचा रोमांस सुरू होता; पती अचानक आला, दृश्य पाहून संतापाचा पारा चढला अन्..., भलताच प्रकार घडला.स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, मध्यरात्री अचानक जोरदार आवाज ऐकू आला. नागरिकांनी बाहेर येऊन पाहिले असता, तिन्ही बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारल्याचे निदर्शनास आले. तीनही मृतदेह जमिनीवर रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. त्यानंतर तत्काळ पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत मृतदेह ताब्यात घेतले..याप्रकरणी बोलताना पोलीस आयुक्त अतुल कुमार सिंह यांनी सांगितले की, “रात्री सुमारे २.१५ वाजता घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही मुलींना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली असून तपास सुरू आहे. तसेच तिन्ही बहिणींचे मोबाईल फोन ताब्यात घेऊन पुढील तपास केला जात आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.