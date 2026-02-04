Crime | गुन्हा

तीन सख्ख्या बहिणींनी ९व्या मजल्यावरून मारली उडी; तिघींची एकच सवय ठरली घातक? काय घडलं?

Three Minor Sisters Jump From 9th Floor : रात्री सुमारे २.३० वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेची पोलिसांनी नोंद घेत तपास सुरू केला आहे.
Three Minor Sisters Jump From 9th Floor

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

तीन सख्या अल्पवयीन बहिणींनी मध्यरात्री नवव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद येथे ही घटना घडली. रात्री सुमारे २.३० वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेची पोलिसांनी नोंद घेत तपास सुरू केला आहे.

Uttar Pradesh
crime
crime marathi news

