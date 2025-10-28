लेकीचे गुण ओळखून कुटुंबाने संबंध तोडले, तिनं लिव्हइन पार्टनरला संपवलं; हत्या झालेल्या तरुणाकडे होते १५ जणींचे अश्लील व्हिडीओ

दिल्लीत गांधी विहार इथं युपीएससीची तयारी करणाऱ्या ३२ वर्षीय तरुणाच्या हत्या प्रकरणात खळबळजनक खुलासे होते आहेत. रामकेश मीना याचा घरातील सिलिंडर स्फोटात मृत्यू झाला असं भासवण्यात आलं होतं. त्याची २१ वर्षीय लिव्ह इन पार्टनर अमृता चौधरी हिनं एक्स बॉयफ्रेंडच्या मदतीनं त्याची हत्या केली होती. या प्रकरणी अमृताला अटक करण्यात आलीय. आता रामकेश आणि अमृता यांच्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. रामकेशकडे असलेल्या हार्ड डिस्कमध्ये १५ पेक्षा जास्त तरुणींचे अश्लील व्हिडीओ आढळून आले आहेत. तर मुलीचे गुण चांगले नसल्याचं सांगत अमृताच्या कुटुंबियांनी तिच्याशी असलेले संबंध वर्षभरापूर्वीच तोडले होते. याबाबत पेपरमधून जाहीर केलं होतं. .मूळची मुरादाबादची असलेली आरोपी अमृता ही फॉरेन्सिक सायन्सची विद्यार्थीनी आहे. ती रामकेश मीना याच्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहत होती. रामकेश तिचे खासगी व्हिडीओ रेकॉर्ड करतोय हे समजलं तेव्हा तिने डीलिट करायला सांगितले. मात्र त्यानं डीलिट करण्यास नकार देताच त्याचीच हत्या अमृतने केली..'ब्रेकअप के बाद' पुन्हा जवळीक, बनकरच्या आजारपणामुळे दुरावा झाला कमी; महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणात मोठा खुलासा.तूप, तेल अन् दारू ओतलीअमृताने एक्स बॉयफ्रेंड आणि त्याच्या मित्राची मदत घेऊन प्लॅन आखला होता. तरुणीचा एक्स बॉयफ्रेंड गॅस डिस्ट्रिब्युटर आहे. ५ ऑक्टोबरला रात्री तिघेही रामकेशच्या फ्लॅटवर गेले. त्याच्याशी वादानंतर मोबाईल चार्जरने गळा आवळला. हत्येनंतर त्यांनी मृतदेहावर तूप, तेल आणि दारू ओतली. गॅस रेग्युलेटर उघडून लायटर पेटवून आग लावली. यामुळे हा अपघात असल्यासारखं वाटत होतं..चुलत भावाच्या शंकेनं उघडमृतदेह सिलिंडरच्या शेजारी ठेवला होता. तासाभराने आगीचा भडका उडाला आणि सिलिंडर फुटला. यामुळे मृतदेह पूर्ण जळाला होता. हा सिलिंडरचा स्फोट असल्याचं प्रथमदर्शनी वाटत होतं. पण तरुणाच्या चुलत भावाने शंका व्यक्त केल्यानंतर चौकशीची सूत्रं फिरली..लेकीला उपचारासाठी घेऊन आलेल्या बापाला महिला डॉक्टरनं मारली कानाखाली; सरकारी दवाखान्यातला VIDEO VIRAL.रामकेशच्या हार्डडिस्कमध्ये अश्लील व्हिडीओरामकेशच्या फ्लॅटवर एक हार्डडिस्क पोलिसांच्या हाती लागली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, रामकेशकडे असलेल्या हार्ड डिस्कमध्ये १५ पेक्षा जास्त तरुणींचे अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ होते. खासगी व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचं कांड रामकेशनं अनेक तरुणींसोबत केलं असावं अशी शंका पोलिसांनी व्यक्त केली..वर्षभरापूर्वी कुटुंबाने तोडले संबंधअमृताच्या वडिलांनी तिचा आणि कुटुंबाचा काही संबंध नसल्याची नोटीस वृत्तपत्रातून दिली होती. त्यात म्हटलं होतं की, अमृता चौहान हिच्या चुकीच्या वागण्यामुळे आम्ही तिला आमच्या मालमत्तेतून बेदखल करत आहोत. तिने कोणतंही चुकीचं काम केलं तर माझा किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणाचाही त्याच्याशी संबंध नाही. तिच्या कृत्याला ती स्वत: जबाबदार असेल असं त्या नोटीसीत म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.