Crime News: तू बिडी का प्यायलास? बायकोने नवऱ्याला असलं मारलं की तो मेलाच.. मेल्यानंतरही घातल्या लाथा, शेजाऱ्यांनी शूट केला व्हिडिओ

Sonipat crime news : हरियाणाच्या सोनीपत जिल्ह्यातील गढी सराई नामदार खान गावात सोमवारी सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली. पत्नी पूनम हिने पती सुरेश (वय ६०) याला बिडी ओढल्याच्या कारणावरून विटांनी आणि काठीने बेदम मारहाण केली. डोक्याला व छातीला गंभीर मार लागल्याने सुरेशचा जागीच मृत्यू झाला. याहीपेक्षा भयानक बाब म्हणजे मृत्यूनंतरही पूनमचा राग शांत झाला नाही. ती अंगणातील खाटेवर बसून लाथा, बुक्क्या आणि कंगव्याने मृतदेहावर वार करत राहिली. आता पुन्हा वीट फेकते बघ..असे ती बडबडत होती..मूळचा महमूपूर गावचा रहिवासी असलेला सुरेश गेल्या एक वर्षापासून पूनमसोबत या गावात एकटेच राहत होता. जोडप्याच्या दोन्ही मुलींपैकी एकीचे लग्न झाले, तर दुसरी मावशीकडे राहते. रविवारी रात्रीही त्यांच्यात भांडण झाले होते. सोमवारी सकाळी सुरेशने बिडी ओढायला सुरुवात केली, तेव्हा पूनमने ती हिसकावून घेतली. यामुळे संतापलेल्या पूनमने जवळच्या विटा आणि काठी उचलली आणि हल्ला चढवला..शेजाऱ्यांनी पूनमच्या ओरड्यांचा आवाज ऐकला आणि वर धावले. त्यांनी पूर्ण घटनेचे मोबाईलवर व्हिडिओ शूट केले. माहिती मिळताच एसीपी मलकीत सिंग आणि शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अरुण कुमार यांच्यासह पथक घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी पूनमला ताब्यात घेतले. सुरेशचा चुलत भाऊ राजेश याच्या तक्रारीवरून पूनमविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी पूनमची चौकशी सुरू केली, पण ती गप्प आहे. काहीच बोलत नाही. प्राथमिक तपासात हे प्रकरण दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या घरगुती वादाशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. घरगुती भांडणामुळे ही घटना घडली असावी. चौकशीतून खरे कारण समजेल, असे एसीपी मलकीत सिंग यांनी सांगितले. गावकऱ्यांमध्ये या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. एकटे राहणाऱ्या या जोडप्याच्या वादाची कुणालाच कल्पना नव्हती. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून तपास सुरू आहे. पूनमच्या मनात नेमके काय होते, हे चौकशीतूनच स्पष्ट होईल..