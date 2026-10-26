Hyderabad Crime: पहाटे मित्राला व्हिडिओ कॉल करून लग्नासाठी गळ घातली अन् नंतर थेट मृतदेहच मिळाला

Hyderabad: पहाटे अडीच वाजता कार्यालयातील मित्राला तिने व्हिडिओ कॉल केला... माझ्याशी लग्न कर अशी गळ घातली... लग्न नाही झाले तर मी माझ्या जीवाचे बरे वाईट करून घेण्याची धमकी दिली... आणि त्यानंतर आली ती तिच्या मृत्यूचीच बातमी. हैदराबादमध्ये आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या २९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू नेमका कसा झाला याचा आता पोलिस तपास करत आहेत. मात्र, त्या रात्री नेमके काय झाले हे अद्यापही समोर आले नाही. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Solapur Crime: मेहुणीला शिक्षणासाठी घरी आणलं, पत्नी असताना तिच्यासोबत लग्न केलं अन्...; सासऱ्याने घडवला रक्तरंजित थरार .अर्चना चौधरी मलिक असे या तरुणीचे नाव असून, ती मूळची उत्तर प्रदेशातील आहे. सध्या हैदराबादमधील एका आयटी कंपनीत ती काम करते. रविवारी पहाटे ती राहात असलेल्या घरातच तिचा मृतदेह आढळून आला. लग्नाच्या मुद्द्यावरून कार्यालयात काम करत असलेल्या मित्राशी झालेल्या संभाषणानंतर ही घटना घडल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..Ichalkaranji Crime : पहाटे भांडले, पत्नीने झोपेच सोंग घेत पतीचा काटा काढला अन्; झोपून सकाळी मुलीसोबत पोलिस स्टेशन गाठलं, इचलकरंजीत धक्कादायक घटना.अर्चना हैदराबादमधील माइंडस्पेस आयटी परिसरात एका कंपनीत काम करत होती. तिचे उत्तराखंडमधील एका सहकाऱ्यासोबत गेल्या चार वर्षांपासून संबंध होते. संबंधित सहकारी विवाहित असून, घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे. रविवारी पहाटे सुमारे २.३० वाजता अर्चनाने सहकाऱ्याला व्हिडिओ कॉल केला. त्यावेळी तो आपल्या आईसोबत एका कार्यक्रमासाठी बाहेर गेला होता. या संभाषणादरम्यान अर्चनाने लग्न न झाल्यास स्वतःचे आयुष्य संपवण्याची धमकी दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..व्हिडिओ कॉलनंतर सहकाऱ्याने अर्चनाशी संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला; मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तो पहाटे सुमारे ५.३० वाजता तिच्या घरी पोहोचला. घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याने त्याने पोलिसांना सांगितले. .पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून दरवाजा उघडला असता अर्चना मृतावस्थेत आढळली. तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उस्मानिया जनरल रुग्णालयात पाठवण्यात आला. घटनास्थळी पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास पथकही दाखल झाले होते. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. अर्चनाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.