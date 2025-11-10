इरफानने हॅप्पी पंजाबी बनून केली मैत्री, हॉटेलमध्ये अत्याचार; ब्लॅकमेल करत पुन्हा पुन्हा संबंध ठेवले, गर्भपात करवला

Indore Crime: इंदौरमध्ये हप्पी पंजाबी नावाने ओळख बनवून इरफान अली नावाच्या तरुणाने २१ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आलीय. यातून तरुणीन गर्भवती राहिली होती. तिला ब्लॅकमेल करून गर्भपात करायला भाग पाडल्याचे आरोप पीडितेनं केले आहेत. या प्रकरणी पीडितेनं पोलिसात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी हॅप्पी पंजाबी उर्फ हॅप्पी अली उर्फ इरफान अली याला अटक केली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मूळची राजस्थानची असलेली तरुणी निपानिया इथं भाड्यानं राहत होती. मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या तरुणीची मे २०२३ मध्ये हॅप्पी पंजाबीशी ओळख झाली होती. त्यानं तरुणीला नोकरीचं आमिष दाखवत हॉटेलवर बोलावलं. तिथं कोल्ड्रिंकमध्ये गुंगीचं औषध टाकून पाजलं. त्यामुळे बेशुद्ध झालेल्या तरुणीला जाग आली तेव्हा तिच्या अंगावर कपडेच नव्हते..श्रीनाथ केसरी स्पर्धेवेळी बैलगाड्या उधळल्या, गर्दीत घुसल्या; वृद्धाचा मृत्यू, १३ जखमी.हॅप्पी पंजाबीने आपल्यावर अत्याचार केल्याचं तरुणीला लक्षात आलं. तिने जेव्हा हॅप्पी पंजाबीला विरोध केला तेव्हा त्यानं अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ दाखवून ब्लॅकमेल केलं. या फोटोंच्या सहाय्यानं ब्लॅकमेल करत यानंतरही तिला धमक्या दिल्या आणि तिच्याशी संबंध ठेवले..पीडितेनं तक्रारीत म्हटलं की, २०२४ मध्ये हॅप्पी मला कुठेतरी नेत होता तेव्हा रिक्षा चालकाशी त्याचा वाद झाला होता. त्यावेळी हॅप्पी पंजाबीचं खरं नाव इरफान असल्याचं समजलं. मी विरोध केला तेव्हा त्यानं मी मुस्लिम आहे तुलाही मुस्लिम व्हावं लागेल असं सांगितलं. या सगळ्या प्रकारानंतर मी राजस्थानला गेले. पण जानेवारीत पुन्हा इंदौरला परतले तेव्हा हॅप्पीने पुन्हा ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली..इरफानने देवासमध्ये एका फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवत ब्लॅकमेल केलं आणि अत्याचार केले. यातून गर्भवती झाल्यानंतर औषध देऊन गर्भपात करायला लावला. त्याच्या त्रासाला कंटाळून शेवटी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बलात्काराची तक्रार केली. आतापर्यंत बदनामीच्या भीतीने तक्रार केली नव्हती असं तरुणीने म्हटलंय..नरभक्षक वाघाने अक्षरश: लचके तोडले, वृद्धाचे शीर, हात, पाय वेगवेगळे सापडले; चंद्रपुरात हादरवून टाकणारी घटना.पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनुसार, इरफान तिला कलमा आणि मुस्लिम प्रार्थना पठण करायला लावत होता. पाठांतर नाही झालं तर मारहाण करायचा. सिगारेटचे चटके दिल्याचे व्रणही अंगावर असल्याचं पीडितेनं सांगितलं. इरफान अलीवर १५ पेक्षा जास्त गुन्हे आहेत. त्याच्यावर रासुकाही लावण्यात आलाय. इंदौरमध्ये ड्रग्ज पार्टी, अश्लील व्हिडीओ बनवून मुलींना ब्लॅकमेल करणं यांसारख्या गुन्ह्यांचा यात समावेश असल्याचं आता समोर आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.