Crime | गुन्हा

इरफानने हॅप्पी पंजाबी बनून केली मैत्री, हॉटेलमध्ये अत्याचार; ब्लॅकमेल करत पुन्हा पुन्हा संबंध ठेवले, गर्भपात करवला

Crime News: इंदौरमध्ये इरफान अली नावाच्या आरोपीने हॅप्पी पंजाबी नावाने तरुणीशी ओळख करून तिच्याशी संबंध ठेवले. तिच्यावर अत्याचाराचे व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल करत सतत संबंध ठेवले. तिला गर्भपातही करायला लावल्याचं समोर आलंय.
Indore Man Poses as Happy Punjabi Exploits and Blackmails Woman

Indore Man Poses as Happy Punjabi Exploits and Blackmails Woman

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Indore Crime: इंदौरमध्ये हप्पी पंजाबी नावाने ओळख बनवून इरफान अली नावाच्या तरुणाने २१ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आलीय. यातून तरुणीन गर्भवती राहिली होती. तिला ब्लॅकमेल करून गर्भपात करायला भाग पाडल्याचे आरोप पीडितेनं केले आहेत. या प्रकरणी पीडितेनं पोलिसात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी हॅप्पी पंजाबी उर्फ हॅप्पी अली उर्फ इरफान अली याला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
women
muslim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com