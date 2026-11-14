Gavit Sisters Case : भारतात पहिल्यांदा महिलांना मिळणार होती फाशी; कोल्हापूरच्या गावित बहिणींचं क्रौर्य ऐकून थरकाप उडेल!

भारतीय गुन्हेगारीच्या इतिहासात अशी काही प्रकरणे घडली आहेत, ज्यांची क्रूरता ऐकून आजही अंगावर काटा उभा राहतो. असाच एक थरार १९९० ते १९९६ या काळात महाराष्ट्रात घडला होता. पैशांची चोरी करताना कोणी आपल्यावर संशय घेऊ नये म्हणून चक्क लहान, निरागस मुलांचे अपहरण करायचे आणि काम झाले की त्यांचा क्रूरपणे शेवट करायचा असा अमानुष खेळ आई आणि तिच्या दोन मुलींनी तब्बल सहा वर्षे चालवला होता. संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणारे हेच ते कुप्रसिद्ध 'कोल्हापूर बालहत्याकांड' अर्थात 'रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित प्रकरण'!.चोरी करताना पकडले जाताच चिमुकल्यांनाच बनवायच्या 'ढाल'!नाशिक आणि पुणे परिसरात राहणारी अंजनाबाई गावित आणि तिच्या दोन मुली रेणुका शिंदे व सीमा गावित या भुरट्या चोऱ्या आणि पाकीटमारी करून पोट भरत होत्या. १९९० मध्ये पुण्यातील चतुःश्रृंगी मंदिरात चोरी करताना रेणुका पकडली गेली; मात्र तिने सोबत असलेल्या लहान बाळाला पुढे करून 'लहान मुलाची आई चोरी करू शकते का?' असा भावनिक ड्रामा करत स्वतःची सुटका करून घेतली..या एका घटनेने त्यांच्या डोक्यात एक भयंकर कल्पना आली. गर्दीच्या ठिकाणी चोऱ्या करताना लोकांचा संशय येऊ नये म्हणून त्यांनी लहान मुलांचे अपहरण करण्यास सुरुवात केली. या तपासातील नोंदींनुसार, जेव्हा कधी या तिघी चोरी करताना रंगेहाथ पकडल्या जात, तेव्हा लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्या सोबत असलेल्या चिमुकल्याला थेट जमिनीवर जोरात फेकून देत किंवा त्याला इजा करत असत. गोंधळात लोक त्या रडणाऱ्या बाळाला सावरण्यात गुंग होताच या चोऱ्या करून पळून जात!.मृतदेहाची बॅग पायाशी ठेवून पाहिला सिनेमा; खाल्ली भेळ अन् वडापाव!या महिलांचे क्रौर्य इतके टोकाला पोहोचले होते की मुले रडू लागली की त्यांचा आवाज कायमचा बंद केला जात असे.महालक्ष्मी मंदिरातील क्रूर घटना : एप्रिल १९९१ मध्ये कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात सीमा पाकीट मारताना पकडली गेली. तिची सुटका करण्यासाठी अंजनाबाईने १ वर्षाच्या संतोष नावाच्या अपहृत बालकाला जमिनीवर फेकले. त्यानंतर जखमी संतोष सतत रडत असल्याने त्यांनी त्याचे डोके विजेच्या खांबावर आपटून त्याला ठार केले आणि समोरच निवांतपणे वडापाव खाल्ला!थिएटरमधील थरार : एका अडीच वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या करून तिचा मृतदेह गोणपाटात/बॅगेत भरण्यात आला. विशेष म्हणजे, ती बॅग हातात घेऊन या बहिणींनी चक्क चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहिला, पायाजवळ मृतदेहाची बॅग ठेवून भेळ खाल्ली आणि परतताना मृतदेह निर्जन ठिकाणी फेकून दिला.एका दोन वर्षांच्या मुलाला तर त्यांनी उलटे टांगून भिंतीवर डोके आपटून संपवले होते..वडिलांच्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलीचे अपहरण अन् भंडाफोड!तब्बल सहा वर्षे हा नरसंहार सुरू होता. मात्र, ऑक्टोबर १९९६ मध्ये त्यांनी आपल्याच वडिलांच्या (मोहन गावित) दुसऱ्या पत्नीची (प्रतिभा) ९ वर्षांची मुलगी क्रांती हिचे नाशिकमधून अपहरण करून तिची हत्या केली. प्रतिभा यांनी थेट पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर नाशिक आणि कोल्हापूर पोलिसांनी तपास चक्र फिरवली. नोव्हेंबर १९९६ मध्ये अंजनाबाई, रेणुका, सीमा आणि रेणुकाचा पती किरण शिंदे यांना अटक झाली. यानंतर किरण शिंदे हा पोलिसांचा 'माफीचा साक्षीदार' (Approver) बनला आणि त्याने एकामागून एक १३ अपहरणे व क्रूर हत्यांचा पाढा वाचताच संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला..फाशी जाहीर झाली, पण 'या' चुकीमुळे वाचला जीव!हा खटला तब्बल अडीच दशके देशातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला:सत्र न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट (२००१ - २००६) : खटला सुरू होण्यापूर्वीच १९९७-९८ दरम्यान अंजनाबाईचा तुरुंगात आजाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर २९ जून २००१ रोजी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने दोन्ही बहिणींना फाशीची शिक्षा सुनावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २००६ रोजी ५ चिमुकल्यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांची फाशी कायम ठेवली.दया अर्ज फेटाळला (२०१४) : १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी त्यांचा दया अर्ज फेटाळला. त्यावेळी स्वातंत्र्यानंतर (१९५५ नंतर) भारतात फासावर लटकणाऱ्या या पहिल्याच महिला ठरल्या असत्या.फाशी रद्द (२०२२) : मात्र, दया अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून तब्बल ८ वर्षांचा अनावश्यक विलंब झाला (२०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत फाईल जळाल्याचे कारण पुढे आले होते). या विलंबाचा फायदा घेत १८ जानेवारी २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द करून त्यांना 'मरेपर्यंत जन्मठेप' सुनावली.सध्याची स्थिती : सप्टेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांचा फर्लो-पॅरोल (Furlough/Parole) अर्जही फेटाळून लावला असून, या दोघी बहिणी आजही पुण्याच्या येरवडा कारागृहात आयुष्यभराची शिक्षा भोगत आहेत. २०१९ मध्ये या घटनेवर आधारित 'पोशम पा' (Posham Pa) हा थरारपटही प्रदर्शित झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.