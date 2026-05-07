Bhopal Child Abuse Case : संतापजनक ! ७५ वर्षीय वकिलाकडून ५ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार, घरात खेळायला आली अन्...

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये एक अत्यंत संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. बालवाडीत शिकणाऱ्या पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर एका ७५ वर्षांच्या वकिलाने लैंगिक अत्याचार केला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक करून जेलमध्ये पाठवले आहे. पीडित चिमुरडीचे वडील संरक्षण दलात अधिकारी आहेत. ही निष्पाप चिमुरडी आरोपीच्या नातीसोबत खेळण्यासाठी आरोपीच्या घरी गेली होती, जिथे त्याने तिच्यासोबत घृणास्पद कृत्य केले. याप्रकरणी 'पॉक्सो'कायद्यांतर्गत आणि बलात्काराशी संबंधित इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे. .खेळण्याच्या बहाण्याने घरात बोलावले हबीबगंज पोलीस ठाण्याच्या उपनिरीक्षक मुक्ता शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना ३ मे रोजी घडली. आरोपी आपल्या कुटुंबासह राहतो आणि पीडित चिमुकली दररोज त्याच्या नातीसोबत खेळायला जात असे. घटनेच्या दिवशीही, ती चिमुकली पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी आरोपीच्या घरी गेली होती. त्यावेळी, आरोपीने तिला खाऊ देण्याचे आमिषाने खोलीत नेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला..Beed Crime : पुण्यानंतर बीडमध्येही संतापजनक घटना ! आजोळी आलेल्या ३.५ वर्षांच्या नातीवर आजोबाचा लैंगिक अत्याचार .या घटनेनंतर चिमुकली घरी परतली. रात्री उशिरा तिने आपल्या आईकडे शरीराच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये वेदना होत असल्याचे सांगितले. जेव्हा आईने तिची तपासणी केली, तेव्हा त्या भागात ओरखड्यांच्या खुणा दिसून आल्या. चिमुरडीचे हे हाल पाहून कुटुंबातील सदस्य हादरून गेले आणि त्यांनी तिला तातडीने डॉक्टरांकडे नेले..डॉक्टरांना लैंगिक अत्याचाराचा संशय वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर, डॉक्टरांनी चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा तीव्र संशय व्यक्त केला. त्यानंतर, कुटुंबातील सदस्य थेट पोलीस ठाण्यात गेले आणि त्यांनी पोलिसांकडे संपूर्ण घटनेची तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी चिमुरडी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांची चौकशी केली. .पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान, निष्पाप चिमुकलीने सांगितले की, आजोबाने तिच्यासोबत घृणास्पद कृत्य केले. या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ आरोपीविरुद्ध 'पॉक्सो' कायद्यांतर्गत आणि बलात्काराशी संबंधित इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. .पोलिसांनी मंगळवारी आरोपीला अटक केली. सुरुवातीच्या चौकशीदरम्यान, त्याने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यानंतर त्याने कबुली दिली. आरोपीला त्याच दिवशी सायंकाळी न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथून त्याला न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करून कारागृहात पाठवण्यात आले.