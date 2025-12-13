Crime | गुन्हा

पॉर्नस्टार होण्यासाठी पतीचं कृत्य, पत्नीचा १३ मिनिटांचा 'तो' VIDEO केला सोशल मीडियावर शेअर; ७ महिन्यांपूर्वीच झालंय लग्न...

Husband allegedly shared his wife’s private video : मध्यप्रदेशच्या रीवा शहरात ही घटना घडली आहे. याबाबत पत्नीनं विचारलं असता आपल्याला कोणताही पश्चाताप नसून या व्हिडओतून आपली ओळख निर्माण व्हावी आणि आपण लोकप्रियता व्हावं म्हणून हे कृत्य केलं असल्याचं त्याने पत्नीना सांगितलं.
पॉर्नस्टार होण्यासाठी पतीने स्वतःच्याच पत्नीचा अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आरोपी पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो सध्या फरार असल्याची माहिती आहे. मध्यप्रदेशच्या रीवा शहरात ही घटना घडली आहे. पत्नीच्या कुटुंबियांनी हुंडा न दिल्याने त्याने हा कृत्य केलं, असाही आरोपही पीडित महिलेच्या कुटुंबियांकडून केला जातो आहे.

