पॉर्नस्टार होण्यासाठी पतीचं कृत्य, पत्नीचा १३ मिनिटांचा 'तो' VIDEO केला सोशल मीडियावर शेअर; ७ महिन्यांपूर्वीच झालंय लग्न...

पॉर्नस्टार होण्यासाठी पतीने स्वतःच्याच पत्नीचा अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आरोपी पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो सध्या फरार असल्याची माहिती आहे. मध्यप्रदेशच्या रीवा शहरात ही घटना घडली आहे. पत्नीच्या कुटुंबियांनी हुंडा न दिल्याने त्याने हा कृत्य केलं, असाही आरोपही पीडित महिलेच्या कुटुंबियांकडून केला जातो आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने अश्लील वेबसाईट पाहायचा. त्यातील कलाकारांना तो आपला आदर्श मानत होता. आपणही त्यांच्याप्रमाणे स्टार व्हावं असं त्याला वाटत होतं. त्यासाठी त्याने पत्नीसोबतचा 13 मिनिटे 14 सेकंदाचा खासगी व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. तसेच तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. पत्नीला हे कळताच तिने त्याच्याकडे विचारपूस केली. त्यावेळी आपण हा प्रकार जाणीवपूर्वक केला असल्याचं त्याने सांगितलं. आपल्याला याचा कोणताही पश्चाताप नसून लोकांनी व्हिडिओ बघून आपल्याला ओळखावं आणि आपली लोकप्रियता व्हावी हा यामागचा उद्देश असल्याचं त्यांना सांगितलं..Mumbai Crime: मध्यरात्री फिरताना २७ वर्षीय फ्रेंच तरुणीसोबत तरूणानं नको ते कृत्य केलं अन्...; मुंबईत नेमकं काय घडलं? .या घटनेनंतर पत्नीने कुटुंबीयांच्या मदतीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तसेच पतीविरोधात तक्रार दाखल केली. या व्हायरल व्हिडिओमुळे तिला प्रचंड मानसिक धक्का बसल्या असल्याचं ती म्हणाली. इतकच नाही तर आरोपीने हा व्हिडिओ तिच्या नातेवाईक आणि मित्रांनाही पाठवला असल्याने तिने सांगितलं. त्याने माझं आयुष्य उद्धवस्त केलं आहे, तो माणूस नसून राक्षस आहे. मला कुठेही तोंड दाखवण्यास जागा उरलेली नाही. सतत फोन येत आहेत. माझं आयुष्य बरबाद झालं आहे, असं तिने पोलीस तक्रारीत म्हटले..या प्रकरणी आरोपीपतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस आरोपी पतीचा शोध घेत आहेत. तो फरार असल्याची माहिती आहे. इतकच नाही तर प्राथमिक तपासात त्याचं लोकेशन मुंबई असल्याचं उघड झाला आहे. पीडितेच्या भावाने दिलेल्या माहितीनुसार, 10 मे रोजी दोघांचा विवाह झाला होता. तेव्हापासून हुंड्याच्या मागणीवरून त्यांच्यात वाद सुरू होता..Nashik Crime : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीचा राग अनावर; दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर प्राणघातक हल्ला, नेमकं काय घडलं?.लग्नापूर्वी त्याने तीन लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी दोन लाख रुपये त्याला देण्यात आले होते. मात्र उर्वरित रक्कमेसाठी आरोपी सातत्याने दबाव टाकत होता. मनासारखी रक्कम न मिळाल्यामुळे त्याने हे कृत केला असल्याचा आरोप पीडितेच्या भावाने केला आहे. आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.