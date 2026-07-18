हेल्मेटमुळे वाचला जीव, 20 दिवसांनी रचला सापाने हत्या करण्याचा कट; मेरठ प्रकरणात नवा खुलासा

मेरठमधील 'स्नेक मर्डर' प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, अतुल पंवार यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न फक्त विषारी सापाच्या माध्यमातूनच झाला नव्हता. तर त्याआधी सुमारे २० दिवसांपूर्वी कारने धडक देऊन त्यांना संपवण्याचाही कट रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, अतुल हे दुचाकीवरून जात असताना शाळेचा चालक तुषार उर्फ निक्की याने कथितपणे अर्टिगा कारने त्यांना जोरदार धडक दिली होती. मात्र, अतुल यांनी हेल्मेट घातले असल्याने त्यांचा जीव वाचला होता. या अपघातानंतर त्यांनी अज्ञात वाहनचालकाविरोधात तक्रार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, वाहनाचा क्रमांक माहिती नसल्याचे सांगत पत्नी दामिनीने त्यांना तक्रार न करण्याचा सल्ला दिला होता..Chandrapur: राजुरा हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांची कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात; आरोपींच्या चौकशीला न्यायालयाची परवानगी; एलसीबी पथकातील चौघे कंट्रोल रूमला अटॅच.महत्त्वाचे म्हणजे कारच्या धडकेत अतुल यांचा जीव वाचल्यानंतर आरोपी पत्नीने त्यांची हत्या करण्यासाठी दुसरी योजना आखली होती. त्यानुसार तिने अतुल यांच्या दुधात झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या. तसेच गाढ झोपल्यानंतर त्यांच्या बिछान्यात विषारी साप सोडण्यात आला. साप चावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला,अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..दरम्यान दामिनी आणि आरोपी तुषार यांच्यातील सातत्याने झालेला संपर्कात असल्याचं उघडकील आलं. तुषारच्या मोबाईलमध्ये डब्यात ठेवलेल्या सापाचा फोटोही आढळल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणात दामिनी, तुषार आणि आणखी दोघांना अटक करण्यात आली आहे..Nagpur Crime : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने शोधला निर्घृण मारेकरी; वृद्धेवरील अत्याचार व खुनाचा झाला उलगडा.पोलिसांच्या मते, प्रेमसंबंध आणि सुमारे २० लाख रुपयांच्या विम्याच्या रकमेसाठी हा कट रचण्यात आला. या प्रकरणातील इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि जप्त केलेला साप न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आला असून, पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.