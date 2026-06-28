Crime | गुन्हा

Mumbai Crime: पती-पत्नीमधील कौटुंबिक वाद पेटला, कोयता उपसला अन्...; सीएसएमटीबाहेर थरारक घटना

CSMT Crime News: सीएसएमटीबाहेर धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका तरूणाने पत्नीवर कोयत्याने हल्ला करण्याच्या प्रयत्न केला असून पोलिसांनी वेळीच तरूणाला ताब्यात घेतल्याने प्रसंग टळला आहे.
CSMT Crime

CSMT Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : लोकल प्रवासातील वादातून तरुणाची हत्या घडल्याची घटना ताजी असतानाच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आवारात पत्नीवर कोयत्याने हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेल्या प्रवाशास पोलिसांनी वेळीच ताब्यात घेत पुढील प्रसंग टाळला.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
attack
Mumbai
CSMT