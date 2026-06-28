Mumbai Crime: पती-पत्नीमधील कौटुंबिक वाद पेटला, कोयता उपसला अन्...; सीएसएमटीबाहेर थरारक घटना

मुंबई : लोकल प्रवासातील वादातून तरुणाची हत्या घडल्याची घटना ताजी असतानाच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आवारात पत्नीवर कोयत्याने हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेल्या प्रवाशास पोलिसांनी वेळीच ताब्यात घेत पुढील प्रसंग टाळला..एक तरुण शनिवारी कोयता घेऊन सीएसएमटीजवळ एका महिलेशी वाद घालत असल्याची माहिती पोलिस ठाण्यास प्राप्त झाली. सहाय्यक निरीक्षक संध्या निकम यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली; तेव्हा हा तरुण कोयता उगारून पत्नीसह ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न करीत होता. पथकाने शिताफीने या तरुणावर नियंत्रण मिळवले. त्याच्या हातातील कोयता काढून घेतला आणि महिलेची सुटका केल्याची माहिती उपायुक्त मनीष कालवानिया यांनी दिली..Mumbai Local: धक्का लागला, माफी मागितली... तरी आरोपीने केला पाठलाग आणि चाकू हल्ला; मुंबई लोकलनंतर पुन्हा थरार.चौकशीत पती-पत्नी मुंबईत फिरण्यासाठी आले होते. किरकोळ कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला. पतीने बॅगेत सोबत आणलेला कोयता उपसला आणि ठार मारण्याची धमकी देऊ लागला. याप्रकरणी भारतीय हत्यार कायद्यानुसार या तरुणाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला..समुद्रात बुडालेल्या मुलाचा मृतदेह हातीचारकोप येथून तीन अल्पवयीन मुले शुक्रवारी (ता. २६) पोहण्यासाठी अक्सा चौपाटी येथे आली होती. या वेळी समुद्रातील पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यापैकी ताहीर शेख हा अल्पवयीन मुलगा पाण्यात बुडाला होता. या घटनेनंतर बचाव पथकाकडून मुलाचा शोध घेण्यासाठी अथक प्रयत्न सुरू होते. अखेर शनिवार रात्री सुमारे ९.४५ वाजण्याच्या सुमारास ताहीर शेख याचा मृतदेह मढ सिल्वर बीच येथे आढळून आला..Mumbai Local: रेल्वे प्रशासनाचा अॅक्शन मोड! लोकलमध्ये तळीरामांवर कठोर कारवाई, 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'ची विशेष मोहीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.