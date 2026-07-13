धक्कादायक घटना! मुंबईत सात वर्षांच्या चिमुकलीवर वॉचमनकडून लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत

मुंबईतून संतापजनक घटना समोर आली आहे. दक्षिण मुंबईतील पायधुनी परिसरात अवघ्या सात वर्षांच्या चिमुरडीवर एका गोदामातील सुरक्षा रक्षकाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांनी आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करत पायधुनी पोलीस ठाण्यासमोर निदर्शने केली. या प्रकरणी पायधुनी पोलिसांनी ३२ वर्षीय आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवत त्याला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी सुट्टी असल्याने पीडित मुलगी दुपारच्या सुमारास घराबाहेर खेळण्यासाठी गेली होती. मात्र, बराच वेळ उलटूनही ती घरी परतली नाही. दुपारी सुमारे अडीच वाजेपर्यंत मुलगी न आल्याने तिच्या आईला चिंता वाटू लागली. त्यानंतर आई आणि शेजाऱ्यांनी मिळून परिसरात तिचा शोध सुरू केला. शोधमोहीम सुरू असताना कुर्ला स्ट्रीट, दिल्ली स्टँड परिसरातील एका गोदामाच्या पोटमाळ्यावर ही चिमुरडी गंभीर जखमी आणि रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळून आली..Junnar Court: मुलीला मिठी मारून विनयभंग करणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास; जुन्नर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल .या घटनेची माहिती मिळताच मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक गोदामाजवळ जमा झाले. मुलीसोबत घडलेल्या अमानुष प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या जमावाने घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सुरक्षा रक्षकाला पकडले. त्यानंतर त्याला बेदम मारहाण करून पायधुनी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि त्याला अटक केली आहे..POCSO Case : अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी आरोपीस तीन वर्षे कारावास; जुन्नर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल.दरम्यान, या संतापजनक घटनेच्या निषेधार्थ नागरिकांनी पायधुनी पोलीस ठाण्याला घेराव घालत रस्त्यावर उतरून 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.