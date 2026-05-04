Nagpur Crime : नायब तहसीलदाराने जीवन संपवले, राहत्या घरी घेतला गळफास, धक्कादायक कारण समोर

घटना घडली तेव्हा पत्नी आणि मुलगी गावी गेल्यामुळे ते घरी एकटे होते.शेजाऱ्यांना संशय आल्याने पोलिसांना कळवण्यात आले आणि दरवाजा तोडून आत प्रवेश करण्यात आला.बेडरूममध्ये पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला; आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..नागपूर जिल्ह्यातील हिंगण्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे आहे. नायब तहसीलदाराने राहत्या फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. वैभव रामेश्वर राठोड (वय ४२) असं त्यांच नाव असून ते वानाडोंगरीतील ग्रीन फिल्ड सोसायटीतील राहात होते, तर मौदा येथे कार्यरत होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार पत्नी आणि मुलगी गावी गेल्याने वैभव राठोड हे रविवारी सायंकाळी घरी एकटेच होते. त्यांच्या फ्लॅटचे दार बराच वेळ बंद असल्याने याबाबत शेजाऱ्यांना संशय आला. याबाबत त्यांच्या बहिणीने एमआयडीसी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांना तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत दरवाजा तोडून आज प्रवेश केला. .पुढील दृश्य पाहून पोलिसही हादरले, वैभव राठोड यांचा मृतदेह बेडरुममधील पंख्याल्या गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. काही दिवसांपासून ते तणावात असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट आहे. पोलसांनी या प्रकरणी तपास सुरु झाला आहे. .FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? 👉 ही घटना नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथे घडली.2. मृत व्यक्ती कोण होते? 👉 वैभव रामेश्वर राठोड, नायब तहसीलदार होते.3. ते कुठे कार्यरत होते? 👉 ते मौदा येथे नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत होते.4. घटना घडली तेव्हा घरात कोण होते? 👉 ते त्या वेळी घरी एकटेच होते.5. मृतदेह कसा सापडला? 👉 पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केल्यावर बेडरूममध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला.6. आत्महत्येचे कारण काय आहे? 👉 आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; पोलिस तपास सुरू आहे.