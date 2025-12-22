Crime | गुन्हा

आधी केला न्यूड कॉल मग लग्नाचा दबाव, दोन दिवस सोबत राहिली अन्...सत्य समोर येताच तरुणाच्या पायाखालची जमीन सरकली!

Nude Call Blackmail Turns Into Marriage Scam : आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील चेर्लोपल्ली गावात राहणाऱ्या एका २७ वर्षीय भरत नावाच्या तरुणाबरोबर हा प्रकार घडला. सत्य समोर आल्यानंतर तरुणाच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

Shocking Online Fraud Case : सोशल मीडियावर आलेला एक मेसेज कुणाचं संपूर्ण आयुष्य कशाप्रकारे उद्ध्वस्त करू शकतो. याचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. ब्लॅकमेल करून एका तरुणीने हैदबादमधील तरुणाला लाखो रुपयांनी गंडा घातला आहे. याप्रकरणी तरुणीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. याप्रकरणाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

