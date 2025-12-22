आधी केला न्यूड कॉल मग लग्नाचा दबाव, दोन दिवस सोबत राहिली अन्...सत्य समोर येताच तरुणाच्या पायाखालची जमीन सरकली!

Shocking Online Fraud Case : सोशल मीडियावर आलेला एक मेसेज कुणाचं संपूर्ण आयुष्य कशाप्रकारे उद्ध्वस्त करू शकतो. याचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. ब्लॅकमेल करून एका तरुणीने हैदबादमधील तरुणाला लाखो रुपयांनी गंडा घातला आहे. याप्रकरणी तरुणीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. याप्रकरणाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील चेर्लोपल्ली गावात राहणाऱ्या एका २७ वर्षीय भरत नावाच्या तरुणाबरोबर हा प्रकार घडला. २०१९ मध्ये त्याला ‘एक्स’वर सोशल मीडिया साईटवर एका तरुणीचा मेसेज आला होता. त्या तरुणीने स्वतःला असहाय असल्याचे सांगत, पैसे कमावण्यासाठी चेहरा झाकून न्यूड कॉल करण्याचा दावा केला. एक हजार रुपयांत दहा मिनिटे ऑनलाइन राहील, असेही तिने सांगितले..१ लाख कर्जाचं ७४ लाख कसे झालं? व्याजाचा आकडा हादरवणार, सावकारानं किडनी विकायला लावल्याच्या प्रकरणी मोठी अपडेट....या आमिषाला भरत बळी पडला. त्याने टेलिग्रामच्या माध्यमातून त्या तरुणीचा नग्न व्हिडीओ पाहू लागला. मात्र, त्यानंतर तरुणीने स्क्रीनशॉट घेत भरतला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. या ब्लॅकमेलिंगच्या माध्यमातून तिने भरतकडून हळूहळू लाखो रुपये उकळले. यासोबतच तिने त्याच्यावर लग्नासाठी दबावही टाकण्यास सुरुवात केली. २०२१ मध्ये दोघांची लखनऊ आणि गोरखपूर येथे भेट झाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये ती तरुणी हैदराबादला पोहोचली आणि भरतवर लग्न करण्यासाठी दबाव वाढवला. भरतने लग्नास नकार दिल्यास आत्महत्या करेन, अशी धमकीही तिने दिली..दरम्यान, भीती आणि मानसिक तणावाखाली भरतने मार्च २०२५ मध्ये मंदिरात तिच्याशी विवाह केला. त्यानंतर कोर्ट मॅरेज करून विवाहाची अधिकृत नोंदणीही करण्यात आली. मात्र, लग्नानंतरही फसवणुकीचा प्रकार थांबला नाही. भरतने केलेल्या आरोपानुसार, विवाहानंतरही ती तरुणी दुसऱ्या एका युवकाच्या सतत संपर्कात होती. याच काळात तिने भरताकडून ऑनलाइन माध्यमातून ४० हजार रुपये ट्रान्सफर करून घेतले. नंतर भरतला समजले की, ज्या युवकासोबत ती संपर्कात होती, तो तिचा दुसरा पती होता..महाराष्ट्राचे अंतःकरण हादरले! 'कर्जबाजारी बळीराजाची किडनी कंबोडियात विकली'; चंद्रपूर जिल्ह्यातील खळबळजनक घटना...भरतने आणखी चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. ते बघून त्याच्या पायाखालची वाळूच सरकली. तो या तरुणीचा तिसरा पती असल्याचं त्याला समजलं. तिच्या पहिल्या विवाहासंदर्भातील प्रकरण आधीपासूनच न्यायालयात प्रलंबित आहे,अशी माहितीही समोर आली. अशातच देवरिया येथे जाण्याचे सांगून ती तरुणी चार लाख रुपये रोख आणि दागिने घेऊन फरार झाली. त्यानंतर न्यायाच्या शोधात भरत देवरिया येथे पोहोचला. मात्र, पोलिसांनी त्याचा अर्ज स्वीकारला असला तरी हा प्रकार आंध्र प्रदेशातील असल्याचे सांगत तेथेच तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.