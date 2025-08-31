Crime News : कंपनीत नोकरी लावतो, तरुणीला ८० किमी दूर नेत कारमध्येच ६ जणांकडून अत्याचार; धावत्या गाडीतून फेकलं

Young Woman Assaulted After Job Offer : ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यात एका तरुणीवर सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नोकरीचं आमिष दाखवून आरोपींनी तिला उदला-बालासोर राज्य राजमार्गावर नेलं आणि तिथे वाहनात तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन आरोपी पीडित तरुणीच्या घरी आले होते. त्यांनी तिला नोकरीचं आमिष दाखवलं आणि त्यासाठी त्यांच्यासोबत येण्यास सांगितलं. तरुणीला नोकरीची गरज असल्याने ती त्यांच्यासोबत जाण्यास तयार झाली. तिथे आणखी चार जण त्यांना भेटले. त्यानंतर हे सहाही जण एका गाडीत बसून सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावरील उदला-बालासोर राज्य राजमार्गावर पोहोचले..Crime News: १० दिवसांत आरोपपत्र, १६ तारखांत सुनावणी पूर्ण; अवघ्या ५८ दिवसांत अत्याच्यार पीडितेला न्याय, पोलिसांचे कौतुक.तिथे सुनसान जागी सहा जणांनी आळीपाळीने तरुणीवर बलात्कार केला. एवढंच नाही, तर त्यांनी चालत्या गाडीतून तिला फेकून दिलं. त्यानंतर तरुणीने स्थानिकांच्या मदतीने कुटुंबियांशी संपर्क साधला आणि संपूर्ण हकिगत सांगितली. तसेच, तिने पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने दखल घेत कारवाई सुरू केली. आतापर्यंत सहा आरोपींची ओळख पटवण्यात आली असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांचा तपास सुरू आहे..Crime News: दारूच्या नशेत मित्राचा मित्रावर वार; पैठणखेड्यातील तरुणाचा मृत्यू, चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.यासंदर्भात बोलताना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाले, "आम्ही दोन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. पीडितेच्या कुटुंबाने पाच जणांविरुद्ध तक्रार नोंदवली आहे. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कलम ३५२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे, आणि उर्वरित तिघांना पकडण्यासाठी आम्ही शोधमोहीम राबवत आहोत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.