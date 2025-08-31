Crime | गुन्हा

Crime News : कंपनीत नोकरी लावतो, तरुणीला ८० किमी दूर नेत कारमध्येच ६ जणांकडून अत्याचार; धावत्या गाडीतून फेकलं

Odisha Mayurbhanj Gangrape Case : या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Updated on

Young Woman Assaulted After Job Offer : ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यात एका तरुणीवर सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नोकरीचं आमिष दाखवून आरोपींनी तिला उदला-बालासोर राज्य राजमार्गावर नेलं आणि तिथे वाहनात तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Odisha
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today

