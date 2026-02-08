ऑनलाइन गेमिंगचं व्यसन, आईचे १५ लाखांचे दागिने चोरले; अल्पवयीन मुलाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात लाखो रुपये गमावल्याचे अनेक प्रकार आतापर्यंत घडले आहेत. अनेकजण कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. आता एका अल्पवयीन तरुणाने ऑनलाइन गेमिंगसाठी आईचे दागिने चोरी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. थोडे थोडके नाही तर तब्बल १५ लाखांचे दागिने तरुणाने चोरी केले. त्यानंतर मित्राच्या घरी ते दागिने लपवले होते. गेमिंगसाठी पैसे हवे असल्यानं त्यानं चोरी केल्याचं आता समोर आलंय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मध्य प्रदेशातील रीवा इथं एक अल्पवयीन तरुण ऑनलाइन गेमिंगच्या आहारी गेला होता. त्यानं गेमिंगसाठी पैसे हवे असल्यानं आईच्या दागिन्यांची चोरी केली. महिलेनं जेव्हा पोलिसात तक्रार दिली तेव्हा सगळा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर तरुणाने सांगितलेल्या माहितीवरून पोलिसांनी त्याच्या मित्राच्याच घरातून दागिने जप्त केले..निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं.रिवा जिल्ह्यातील चोरहटा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महिला तिच्या मुलांसोबत एका लग्नसमारंभात गेली होती. त्यावेळी महिलेने लग्नानंतर दागिने काढून एकत्र ठेवले होते. पण थोड्या वेळाने जेव्हा ती बघायला गेली तेव्हा दागिने चोरी झाल्याचं समजलं. महिलेनं थेट पोलीस ठाणे गेटत तक्रार दिली. दरम्यान, त्याचवेळी मुलगासुद्धा बेपत्ता असल्याचं पोलिसांना चौकशीवेळी समजलं..पोलिसांनी तातडीने शोध मोहिम सुरू केली आणि त्याला सीधी जिल्ह्यातील जमोडी इथून ताब्यात घेतलं. त्याच्याकडे चोरी केलेल्या दागिन्यांची चौकशी केली. तेव्हा सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पण पोलिसी खाक्या दाखवताच चोरी केल्याचं मान्य केलं. त्याने मित्राच्या घरी सगळे दागिने लपवले होते. आरोपी अल्पवयीन तरुणाने ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनासाठी दागिन्यांची चोरी केली होती असं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. आता या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.