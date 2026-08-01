Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वृद्धाची कोट्यवधींची फसवणूक! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड महिना मानसिक छळ

नवी मुंबई : सायबर भामट्यांच्या टोळीने नेरूळमधील एका ९० वर्षीय निवृत्त दाम्पत्याला डिजिटल अरेस्टच्या बनावट जाळ्यात अडकवून तब्बल एक कोटी ५७ लाख ९० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय, दूरसंचार विभाग आणि रिझव्ह बँकेच्या नावाचा गैरवापर करून हो कोट्यवधींची लूट केली असून नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी अज्ञात टोळीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत..या प्रकरणातील १० वर्षीय वृद्ध व्यक्ती पत्नीसह नेरूळ येथे राहण्यास असून ते केंद्र शासनाचे निवृत्तिवेतनधारक आहेत. १२ जानेवारी रोजी सायबर टोळीतील एका सदस्याने दूरसंचार विभागातील पीआरओ राम मोहन असल्याचे भासवून या वृद्धाला संपर्क साधला होता. तसेच त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा बंगळूरमध्ये गैरवापर झाल्याचे सांगत त्यांना साऊथ बंगळूर पोलिस ठाण्यातील एका महिला अधिकाऱ्यांशी कॉलद्वारे संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यानुसार या वृद्धाने संपर्क साधला असता, सायबर टोळीतील इतर सदस्यांनी कर्नाटक पोलिसांची बनावट नोटीस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाची कागदपत्रे आणि विविध अधिकृत वाटणारे दस्तऐवज पाठवून वृद्धेचा विश्वास संपादन केला..Mumbai News: १० वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून काढले एक किलो चुंबक, डॉक्टरांनी वाचवला जीव; गंभीर आजाराने ग्रस्त.त्यानंतर या टोळीने रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास भाग पाडण्यात आले. या वृद्ध दाम्पत्याने १७ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी या कालावधीत आपल्या चार वेगवेगळ्या बँकेतील खात्यांतून विविध ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे तब्बल एक कोटी ५७ लाख ९० हजार रुपये विविध खात्यांमध्ये वर्ग केले..प्रत्येक व्यवहारानंतर सायबर टोळीकडून वृद्ध दाम्पत्याला इंग्रजीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने अटक वॉरंटची अंमलबजावणी आणि मालमत्ता गोठवण्याची कारवाई त्वरित केली जाईल, असा मजकूर असलेली बनावट पावती पाठवून वृद्ध दाम्पत्यामध्ये आणखी दहशत निर्माण केली; मात्र अनेक दिवस उलटल्यानंतरही पैसे परत न मिळाल्याने आणि संबंधित कथित अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळू लागल्याने दाम्पत्याला शंका आली. त्यानंतर त्यांनी नवी मुंबई सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..अशी केली फसवणूकमनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील आरोपीने त्यांच्या नावाचा उल्लेख केल्याचा बनाव रचून त्यांच्या आधार कार्डवरून बनावट सिम कार्ड घेतल्याचा तसेच एटीएम कार्ड सीबीआयने जप्त केल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी दया नायक करीत असल्याचे सांगून त्यांना घाबरवण्यात आले आणि वृद्ध दाम्पत्याला घराबाहेर न पडण्याचे, तसेच कोणाशीही संपर्क न साधण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे या टोळीने वृद्ध दाम्पत्याला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली घरामध्ये बंदी करून ठेवले..Mumbai: 'स्वच्छ मुंबई...' कागदावरच! मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायायालयाचे ताशेरे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.