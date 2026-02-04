Crime | गुन्हा

''प्राची बॉस होती, निशिका-पाखी तिचं ऐकायच्या, रात्री २ वाजता त्यांनी...''; तीन बहिणींनी जीवन संपवल्याप्रकरणी वडिलांचा धक्कादायक खुलासा!

Three Minor Sisters Die in Ghaziabad : ऑनलाईन गेम्सच्या व्यसनातून त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समजतं आहे. यासंदर्भात आता त्यांच्या वडिलांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
Three Minor Sisters Die in Ghaziabad

Three Minor Sisters Die in Ghaziabad

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद येथे तीन सख्या अल्पवयीन बहिणींनी मध्यरात्री नवव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेनंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. ऑनलाईन गेम्सच्या व्यसनातून त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समजतं आहे. यासंदर्भात आता त्यांच्या वडिलांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. या घटनेनंतर त्यांनी माध्यमांना यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
Crime News

Related Stories

No stories found.