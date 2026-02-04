''प्राची बॉस होती, निशिका-पाखी तिचं ऐकायच्या, रात्री २ वाजता त्यांनी...''; तीन बहिणींनी जीवन संपवल्याप्रकरणी वडिलांचा धक्कादायक खुलासा!

उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद येथे तीन सख्या अल्पवयीन बहिणींनी मध्यरात्री नवव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेनंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. ऑनलाईन गेम्सच्या व्यसनातून त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समजतं आहे. यासंदर्भात आता त्यांच्या वडिलांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. या घटनेनंतर त्यांनी माध्यमांना यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली..मुलींचे वडील म्हणाले, माझ्या तिन्ही मुलींना मोबाईलवरील ऑनलाइन गेम्सचे व्यसन लागले होते. काही दिवसांपूर्वी आम्ही त्यांचा मोबाईल वापर बंद केला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्या शाळेत जात नव्हत्या. अभ्यासातही त्या कमकुवत होत्या. कोरियन संस्कृतीचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. त्या नेहमी म्हणायच्या की त्यांना कोरियाला जायचे आहे. त्यावर मी विचारायचो, तिथे जाऊन आपण काय करणार?.तीन सख्ख्या बहिणींनी ९व्या मजल्यावरून मारली उडी; तिघींची एकच सवय ठरली घातक? काय घडलं?.चेतन यांनी पुढे सांगितले की, ''तिन्ही मुली मोबाईलवर ऑनलाइन कोरियन गेम्स खेळत होत्या. ते टास्क-आधारित गेम्स होते का? आणि आत्महत्या करणे हाच त्यातील एखादा टास्क होता का?, याची आम्हाला कल्पना नाही. आम्ही झोपलेलो होतो. त्यांनी आमचे मोबाईल घेतले आणि खोली आतून बंद करून घेतली. रात्री सुमारे २ वाजता बाल्कनीतून काहीतरी खाली पडल्याचा आवाज आला. तेव्हा मी त्यांच्या खोलीकडे गेलो, मात्र खोली बंद होती. नंतर समजले की तिन्ही मुलींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारली..चेतन म्हणाले, “माझ्या मुली ऑनलाइन गेम्स खेळत होत्या, पण त्यामध्ये असा कोणता टास्क दिला जातो, याची मला माहिती नव्हती. कोणता बाप आपल्या मुलांना मरणाकडे ढकलतो? आजच आम्हाला कळलं की त्यांच्या मोबाईलमध्ये असा काही टास्क सुरू होता.” चेतन यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राची स्वतःला ‘बॉस’ म्हणायची आणि निशिका व पाखी तिचं ऐकत होत्या. त्या तिला फॉलो करत होत्या''.Crime: सून सतत मोबाईवर व्यस्त; सासरे अन् दिराने फोन हिसकावला, संतापून महिलेचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.''गेल्या तीन वर्षांपासून तिन्ही मुली मोबाईलवर गेम्स खेळत होत्या. प्राची इतर दोघींना आदेश देत होती. मोबाईलशिवाय तिघी जेवणही करत नव्हत्या. तिघी एकत्रच शौचालयात जात, एकत्रच झोपत. एक मुलगी पाचवीत, दुसरी चौथीत, तर मोठी सातवीत शिकत होती. तिन्ही परीक्षा नापास झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी शाळेत जाणेच बंद केले होते.'', असंही त्यांनी सांगितलं..यासंदर्भात बोलताना गाजियाबादचे डीसीपी निमिष पाटील म्हणाले, ''मुलींना मोबाईलवरील ऑनलाइन गेम्सचे व्यसन लागले होते. त्यांच्याकडे स्वतःचे मोबाईल फोन नव्हते. त्या आई-वडिलांच्या मोबाईलवरच गेम्स खेळत होत्या. काही काळापूर्वी पालकांनी मोबाईल वापरण्यावर बंदी घातली होती. याच कारणामुळे दुखावून तिन्ही बहिणींनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्या कुटुंबातील मोबाईल फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.