तूप, दारू आणि गॅसचा स्फोट... UPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणाची लिव्ह इन पार्टनरनं केली हत्या, एक्स बॉयफ्रेंडची घेतली मदत

दिल्लीत युपीएससीची तयारी करणाऱ्या एका ३२ वर्षीय तरुणाचा घरातील सिलिंडर स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत मृत्यू झाला होता. त्याचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत फ्लॅटमध्ये आढळून आला होता. सुरुवातीला ही घटना शॉर्ट सर्किटने घरात आग लागल्याची किंवा गॅस सिलिंडरच्या स्फोटामुळे झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. दिल्लीच्याच अमृता राव हिनं लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या पार्टनरची पूर्वनियोजित पद्धतीने हत्या केली. रामकेश मीना असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. तर तरुणीचं नाव अमृता असं आहे..रामकेश मीना याचा मृतदेह आढळल्यानंतर पोलिसांनी तिघांना अटक केलीय. यात मुख्य आरोपी २१ वर्षांची तरुणी अमृता चौहान आहे. तिनं फॉरेन्सिक सायन्समधून बीएससी पूर्ण केलंय. अमृताचा आधीचा प्रियकर सुमित कश्यप आणि त्याचा मित्र संदीप कुमार या दोघांनाही अटक केली आहे. तिघेही उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादचे आहेत..PSI सोबत ६ महिने संपर्क नाही, बनकरशी त्याचदिवशी वाद; रात्रभर फोटो अन् मेसेज पाठवले; चाकणकर यांनी दिली माहिती.अमृता आणि रामकेश मीना हे मे महिन्यापासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. काही महिने सोबत राहिल्यानंतर रामकेश आपले लपून खासगी व्हिडीओ काढत असल्याचं अमृताला समजलं. अमृताने रामकेशला ते डिलिट करायला सांगितले. पण त्याने केले नाही. अमृताने यानंतर थेट त्याची हत्या करण्याचा कट रचला..आपल्या आधीच्या प्रियकराला हाताशी धरून अमृताने प्लॅन आखला. ५-६ ऑक्टोबरच्या रात्री तिघेही मुरादाबादहून दिल्लीला आले. रामकेशच्या हत्येसाठी ते गांधी विहारमध्ये इमारतीत चौथ्या मजल्यावर पोहोचले. तिथं रामकेश आयएएस, आयपीएस होण्यासाठी तयारी करत होता..पोलिसांनी सीसीटीव्ही फूटेज पाहिले असता स्फोटाआधी दोन मास्क लावलेले तरुण इमारतीत घुसल्याचं दिसत होतं. त्यांच्यापाठोपाठ मुलगीसुद्धा दिसली. पहाटे तीन वाजता आधी मुलगी आणि दोन तरुण इमारतीतून बाहेर पडले. यानंतर काही वेळातच स्फोटामुळे आग लागली. या प्रकारामुळे पोलिसांना हा घातपात असल्याचा संशय आला..पीडितेचे आरोपी बनकरशी संबंध, महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी दिली वेगळीच माहिती;आत्महत्येचं कारण....फॉरेन्सिक तपासात काही धक्कादायक गोष्टी आढळून आला. पोलिसांनी रामकेश मीनाची लिव्ह इन पार्टनर असलेल्या अमृताची चौकशी केली असता घटनेवेळी ती परिसरातच होती हे समोर आलं. कॉल डिटेल्स तपासल्यानंतर पोलिसांचा संशय खरा ठरला. अमृताच्या अटकेसाठी अनेक ठिकाणी छापा टाकण्यात आला. शेवटी १८ ऑक्टोबरला तिला अटक केली गेली..पोलिसांनी सांगितले की, अमृताने तिच्या आधीच्या प्रियकरासोबत मिळून रामकेशची गळा दाबून हत्या केली. यानंतर त्याच्या शरीरावर तूप, तेल आणि दारू ओतली. यामुळे पूर्ण शरीर जळेल असं त्यांना वाटलं. गॅस सिलिंडरचा व्हॉल्व सुरू केला आणि तिथून निघाले. खोलीत एलपीजी गॅस भरताच मोठा स्फोट झाला आणि सगळं जळून खाक झालं..