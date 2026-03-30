Crime News : आणखी एक श्रद्धा ! नौदलाच्या अधिकाऱ्याने वादानंतर प्रेयसीची केली हत्या, तुकडे करुन फ्रिजमध्ये लपवला मृतदेह

Live-in Relationship Crime : पोलिसांना घरातून आणि फ्रिजमधून शरीराचे अवयव सापडले, मात्र शिर अद्याप सापडलेले नाही. पोलिसांनी विशेष पथक तयार करून तपास सुरू केला असून हत्या पूर्वनियोजित होती का, याचा शोध घेतला जात आहे.
Police investigating a gruesome murder scene in Visakhapatnam where a woman’s dismembered body was found hidden in a refrigerator after a relationship dispute.

Yashwant Kshirsagar
विशाखापट्टणममध्ये घडलेल्या एका थरारक घटनेने पुन्हा एकदा 'श्रद्धा वालकर हत्याकांडा'च्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत. येथे, एका किरकोळ वादातून एका व्यक्तीने एका महिलेची निर्घृण हत्या केली. आरोपी तिथेच थांबला नाही; त्याने त्या महिलेच्या मृतदेहाचे अनेक तुकडे केले आणि ते एका रेफ्रिजरेटरमध्ये (फ्रीजमध्ये) लपवून ठेवले. आरोपी पतीला अटक करण्यात आली आहे. रवींद्र हा मूळचा आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम जिल्ह्यातील 'राजम' येथील रहिवासी असून, सध्या तो विशाखापट्टणममधील गाजुवाका येथे राहत होता. आरोपीचे मृत महिलेशी अनैतिक संबंध होते.

