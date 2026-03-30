Crime News : आणखी एक श्रद्धा ! नौदलाच्या अधिकाऱ्याने वादानंतर प्रेयसीची केली हत्या, तुकडे करुन फ्रिजमध्ये लपवला मृतदेह

विशाखापट्टणममध्ये घडलेल्या एका थरारक घटनेने पुन्हा एकदा 'श्रद्धा वालकर हत्याकांडा'च्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत. येथे, एका किरकोळ वादातून एका व्यक्तीने एका महिलेची निर्घृण हत्या केली. आरोपी तिथेच थांबला नाही; त्याने त्या महिलेच्या मृतदेहाचे अनेक तुकडे केले आणि ते एका रेफ्रिजरेटरमध्ये (फ्रीजमध्ये) लपवून ठेवले. आरोपी पतीला अटक करण्यात आली आहे. रवींद्र हा मूळचा आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम जिल्ह्यातील 'राजम' येथील रहिवासी असून, सध्या तो विशाखापट्टणममधील गाजुवाका येथे राहत होता. आरोपीचे मृत महिलेशी अनैतिक संबंध होते..विशाखापट्टणममधील ३५ वर्षीय रवींद्र हा नौदलात टेक्निशियन आहे. विवाहित असूनही, २९ वर्षीय मोनिकाशी अनैतिक संबंध होते. मोनिका ही विशाखापट्टणमची रहिवासी होती, तर रवींद्र हा मूळचा आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम जिल्ह्यातील राजम येथील असून, सध्या तो विशाखापट्टणममधील गाजुवाका (एलव्ही नगर) येथे राहत होता..ही घटना नेमकी कशी घडली?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रवींद्रची पत्नी काही आठवड्यांपूर्वीच तिच्या माहेरी विजयनगरम येथे गेली होती. रविवारी दुपारी, रविंद्रने मोनिकाला आपल्या घरी बोलावले. ते दोघे अनेक तास घरात होते. संध्याकाळच्या त्यांच्यात वाद झाला. रागाच्या भरात, रविंद्रने मोनिकावर चाकूने वार करून तिची हत्या केली. यानंतर आरोपीने मोनिकाच्या मृतदेहाचे अनेक तुकडे केले. त्याने मृतदेहाचे काही अवयव पिशव्यांमध्ये भरले आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी ते एका एकांत ठिकाणी नेऊन टाकले; तर उर्वरित अवयव त्याने आपल्याच घरातील रेफ्रिजरेटरमध्ये लपवून ठेवले..गुन्ह्याचा उलगडा कसा झाला? रवींद्र स्वतः पोलीस ठाण्यात गेला आणि त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली, तेव्हा या हत्येचे प्रकरण उघडकीस आले. जेव्हा पोलीस त्याच्या घरी पोहोचले, तेव्हा त्यांना घरात आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये शरीराचे छिन्नविछिन्न अवयव आढळून आले. घराच्या झडतीदरम्यान, मृत व्यक्तीचे शिर मात्र पोलिसांना सापडले नाही. आरोपीने शिर दुसऱ्याच एखाद्या ठिकाणी विल्हेवाटीस लावले असावे, असा पोलिसांना संशय आहे..इतर अवयवांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी एक विशेष पथक तयार केले आहे. आरोपीने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. आता पोलीस त्या दोन व्यक्तींमधील वादाचे स्वरूप नेमके काय होते आणि ही हत्या पूर्वनियोजित होती की नाही,याचा तपास सुरु केला आहे. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.