Horoscope November 2026 : आज शनिवार असून कार्तिकी एकादशीचा पवित्र दिवस आहे. आजपासून तुळशी विवाहाला प्रारंभ होत असल्याने धार्मिकदृष्ट्या या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. भगवान विष्णूंच्या पूजेसाठी हा दिवस शुभ मानला जातो. चातुर्मासाची सांगता झाल्यानंतर विवाह, गृहप्रवेश यांसारख्या शुभ कार्यांना पुन्हा सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा होतो..ज्योतिषशास्त्रानुसार, आजच्या ग्रहस्थितीचा परिणाम सर्व १२ राशींच्या व्यक्तींवर होण्याची शक्यता आहे. काही राशींच्या नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, तर काहींना आर्थिक व्यवहारांमध्ये विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कोणासाठी आजचा दिवस प्रगतीचा ठरणार आणि कोणाला संयमाने निर्णय घ्यावे लागणार? जाणून घ्या मेष ते मीन राशींपर्यंतचे आजचे राशीभविष्य..मेष राशीमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस कामाच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरू शकतो. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कार्यालयात तुमच्या कामाची वरिष्ठांकडून दखल घेतली जाऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. मात्र, कोणताही आर्थिक व्यवहार करताना घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. प्रत्येक बाब तपासून पुढे जाणे हिताचे ठरेल..मिथुन राशीमिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कल्पना आणि काम करण्याच्या पद्धतीला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन लोकांशी संपर्क वाढू शकतो. या ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत असले तरी गरज नसताना खर्च करणे टाळा..सिंह राशीसिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस आत्मविश्वास वाढवणारा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी नेतृत्व करण्याची किंवा महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन योजना आखण्यास दिवस अनुकूल ठरू शकतो. मात्र, कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आवश्यक माहिती मिळवा. आर्थिक स्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी उत्पन्न आणि खर्च यांचा आढावा घ्या..तूळ राशीतूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस सकारात्मक ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळाल्याने महत्त्वाची कामे पूर्ण करणे सोपे जाईल. व्यवसायात भागीदारी किंवा नवीन करारासंदर्भातील चर्चा पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाचे संकेत असले तरी मोठी गुंतवणूक किंवा महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना पूर्ण विचार करा..धनु राशीधनु राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस आशादायी ठरू शकतो. नोकरीत प्रगती करण्यासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायातील अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या कामांना गती मिळू शकते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न सकारात्मक परिणाम देऊ शकतात. त्यामुळे आज महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन करून त्यावर लक्ष केंद्रित करणे फायदेशीर ठरेल..कुंभ राशीकुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी आज नवीन विचार आणि संधींचा दिवस ठरू शकतो. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कल्पकतेला महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन लोकांशी संपर्क वाढल्याने फायदेशीर संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधण्याचा विचार मनात येऊ शकतो. योग्य नियोजन करून पुढे जाणे आवश्यक ठरेल..मीन राशीमीन राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस विशेष ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वासाने निर्णय घेता येतील. व्यवसायात नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न केल्यास चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष केंद्रित केल्यास दिवस अधिक फलदायी ठरू शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.