*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:४८☀️ सूर्यास्त – १७:५२🌞 चंद्रोदय – १५:१३⭐ प्रात: संध्या – ०५:३६ ते ०६:४८⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:३९⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२७⭐ निशीथ काळ – २३:५४ ते ००:४५⭐ राहु काळ – ०९:३४ ते १०:५७⭐ यमघंट काळ – १३:४३ ते १५:०६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १३:४३ ते १५:०६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:०६ ते १६:२९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१० ते १४:५४⏳ कार्यसिद्धी वेळा – १५:०६ ते १६:२३ | १९:३५ ते २१:१८ | २३:५४ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:४८ ते १४:१० | १६:२३ ते १९:३५ | २१:१८ ते २३:५४🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती:१५:१७ ते २१:४१ | ओहोटी: २१:४१ ते २८:१० | भरती: २८:१० ते २२-११-२०२६ १०:०६ | ओहोटी: २२-११-२०२६ १०:०६ ते २२-११-२०२६ १५:५८🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २५:४५ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २५:४५ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (२५:४५ नं.) त्रयोदशीवार – शनिवारनक्षत्र – रेवती (२६:५८ नं.) अश्विनीयोग – सिद्धि (२३:३७ नं.) व्यतीपातकरण – बव (१४:१० नं.) बालवचंद्र रास – मीन (२६:५८ नं. मेष)सूर्य रास – वृश्चिकगुरु रास – सिंह.📌 दिनविशेष – हरिवासर स.०८.२४ प. (यानंतर एकादशीचा उपवास सोडावा), योगेश्वर-नीराजनद्वादशी, चुल्कव्रत, शाक-गोपद्म-द्विदलव्रत समाप्ति, मन्वादि, पंचक समाप्ति २६.५८, दग्ध २६.५८ प.🛑विशेष -👉सत्यनारायणाच्या व्रतासाठी 'सत्यनारायण' हेच नाव का निवडले गेले? हे व्रत नेमके कोणत्या ग्रंथातून आले आहे? सत्यनारायणाची पूजा नेमकी कोणत्या तिथीला आणि दिवसाच्या कोणत्या प्रहरात करणे शास्त्रसंमत आहे? सत्यनारायणाच्या कथेत साधू वाण्याची नौका का बुडते किंवा तुंगध्वज राजाला संकटांना का सामोरे जावे लागते? प्रसाद न खाल्ल्यामुळे किंवा नवस विसरल्यामुळे देव खरोखरच कोपतो आणि माणसाचे नुकसान करतो का? की या रूपकात्मक कथेमागे मानवी जीवनाचे, नीतिशास्त्राचे आणि मानसशास्त्राचे एक अत्यंत गहन रहस्य दडलेले आहे? या सर्व प्रश्नांची तर्कशुद्ध आणि अचूक उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=zBOmDN1AbGQ&si=d3wp7PGnXiHSDax1👉 शुभाशुभ दिवस - रात्री ११:३७ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – भीमरूपी स्तोत्राचे ११ वेळा पठण करावे आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २६:५८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क ,सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २६:५८ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.