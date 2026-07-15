५६ भोग,६०० आचारी,२४० चुली अन् १ लाख भाविकांचे जेवण; जाणून घ्या जगन्नाथाच्या भव्य स्वयंपाकघराची वैशिष्ट्ये!

The 56 Bhog of Lord Jagannath: विश्वप्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यांची भव्य रथयात्रा उद्या, १६ जुलै २०२६ पासून सुरू होत आहे. लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत निघणाऱ्या या यात्रेत भगवान जगन्नाथ, बहीण सुभद्रा आणि बंधू बलभद्र यांच्या रथयात्रेसोबतच मंदिरात दिल्या जाणाऱ्या 'महाप्रसादाला' अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हिंदू धर्मातील इतर मंदिरांमध्ये दिला जाणारा प्रसाद हा सामान्यतः 'प्रसाद' म्हणून ओळखला जातो, परंतु पुरी येथे त्याला 'महाप्रसादाचा' दर्जा आहे. या महाप्रसादामध्ये भगवान जगन्नाथांना तब्बल ५६ पदार्थांचा (छप्पन भोग) नैवेद्य दाखवला जातो. हा महाप्रसाद कोणत्याही जाती, धर्म किंवा सामाजिक भेदभावापलीकडे जाऊन सर्व भाविकांमध्ये समानतेने वाटला जातो.धार्मिक मान्यतेनुसार, हा महाप्रसाद माता लक्ष्मीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली तयार केला जातो, ज्यामुळे यात एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा आणि शुद्धता असते..छप्पन भोग अर्पण करण्याची वेळदिवसभरात एकूण ६ टप्प्यांमध्ये हा ५६ भोगांचा नैवेद्य भगवान जगन्नाथांना समर्पित केला जातो- गोपाळ वल्लभ भोग: सकाळी ८:३० वाजतासकाळ धुप: सकाळी १०:०० वाजताभोग मंडप भोग: सकाळी ११:०० वाजतामाध्यान्ह धुप: दुपारी १२:३० ते १:०० वाजतासंध्या धुप: संध्याकाळी ७:०० ते रात्री ८:०० वाजताबडा शृंगार भोग: रात्री ११:०० वाजताजगातील सर्वात मोठे मंदिर स्वयंपाकघरजगन्नाथ मंदिराचे स्वयंपाकघर हे जगातील सर्वात मोठे मंदिर स्वयंपाकघर मानले जाते. या स्वयंपाकघरात दररोज तब्बल १ लाख भाविकांसाठी अन्न शिजवण्याची क्षमता आहे. शेकडो वर्षांची परंपरा जपत हा महाप्रसाद आजही केवळ मातीच्या भांड्यांमध्ये आणि लाकडाच्या चुलींवरच शिजवला जातो. सुमारे ६०० मुख्य आचारी आणि त्यांचे मदतनीस २४० पारंपारिक चुलींचा वापर करून हा पवित्र महाप्रसाद तयार करतात. .२१ दिवसांची 'ती' अजब अट आणि बंद खोली! जगन्नाथ पुरीच्या मूर्ती अपूर्ण राहण्यामागची रंजक कथा जाणून घ्या... .भगवान जगन्नाथांना अर्पण केल्या जाणाऱ्या ५६ भोगांची संपूर्ण यादी१. भाताचे विविध प्रकार (Rice Dishes)साधा अन्न: पाण्यात शिजवलेला साधा भात.दही पखाळ: दह्यामध्ये मिक्स केलेला आंबवलेला भात.कनिका: तूप आणि साखरेसह तयार केलेला सुगंधी गोड भात.थाळी खिचडी: तूप आणि सौम्य गोडवा असलेली डाळ-तांदळाची खिचडी.आदा पखाळ: किसलेल्या आल्याची चव असलेला पाण्यात भिजवलेला भात.घिया अन्न: शुद्ध तुपातील गरम भात.मिठा पखाळ: साखरेचा गोडवा असलेला पाण्यात भिजवलेला भात.ओडिया पखाळ: तूप, लिंबू आणि मीठ घातलेला भात.खेचुडी: पारंपारिक पद्धतीने बनवलेली डाळ-तांदळाची खिचडी.२. पारंपारिक मिठाई (Traditional Sweets)खाजा: साखरेच्या पाकात बुडवलेली कुरकुरीत थरांची मिठाई.गाजा: साखरेच्या पाकात घोळवलेली गव्हाची तळलेली मिठाई.लाडू: पीठ, साखर आणि तुपाचे पारंपारिक लाडू.जिरा लाडू: जिऱ्याची चव असलेला एक वेगळा लाडू.मगजा लाडू: दूध, तूप आणि साखरेपासून बनवलेला बेसन लाडू.माथापुली: डाळीचे पीठ, तूप आणि आल्यापासून बनवलेली मिठाई.खुरुमा: गहू, साखर आणि तुपाचा कुरकुरीत गोड पदार्थ.जगन्नाथ वल्लभ: गहू, साखर आणि तुपाची गडद रंगाची पारंपारिक मिठाई.काकरा: खोबऱ्याचे सारण असलेला गव्हाचा गोड पदार्थ.लुनी खुरुमा: गहू, तूप आणि मिठाचे खारे बिस्किट.मरिची लाडू: हलकी तिखट चव असलेला गव्हाचा लाडू..३. पिठा आणि तळलेले पदार्थ (Pitha & Fried Delicacies)सुआर पिठा: तुपात तळलेला गव्हाचा केक.चढई लाडा: गहू, तूप आणि साखरेची मिठाई.झिली: तांदळाच्या पिठाची तुपात तळलेली कुरकुरीत मिठाई.कांती: तांदळाच्या पिठाची तुपातील पारंपारिक मिठाई.मांडा: नारळ, गूळ आणि छेन (पनीर) भरलेला उकडीचा तांदळाचा मोदक किंवा केक.अमालू: गहू, साखर आणि तुपाचे मालपुआ सदृश तळलेले पदार्थ.पूरी: गव्हाच्या पिठाची तळलेली पुरी.लुची: मैद्याची मऊ आणि फुगलेली पुरी.दही वडा: दह्यात भिजवलेले उडदाच्या डाळीचे वडे.वडा: उडदाच्या डाळीचे खारे वडे.आरिसा: साखरेचा गोडवा असलेला तांदळाच्या पिठाचा पारंपारिक पदार्थ.त्रिपुरी: तांदळाचे पीठ आणि तुपाचा सपाट गोड केक.रोसापाईक: तुपात शिजवलेला मऊ गव्हाचा केक.४. दुधाचे पदार्थ (Milk-Based Delicacies)खिरी: दूध आणि साखरेची तांदळाची खीर.पापुडी: ताज्या दुधाची घट्ट साय/मलाई.खुआ: संथ आचेवर आटवलेला खवा.रसाबळी: गोड दुधात भिजवलेल्या छेनच्या (पनीर) तळलेल्या वड्या.ताडिया: साखर आणि तुपापासून बनवलेली ताज्या छेनची मिठाई.छेन खाई: ताजा छेन, दूध आणि साखरेची मिठाई.बापुडी खाजा: दुधाच्या मलाईपासून बनवलेली तुपातील मिठाई.खुआ मांडा: गहू, तूप आणि खव्याचे मिश्रण असलेली मिठाई.सरपुळी: दूध तासनतास आटवून तयार केलेली थरांची विशेष मिठाई. .५. डाळी, भाज्या आणि कढी (Dal, Vegetable & Curry Dishes)बिरी डाळ: उडदाची साधी डाळ.चणा डाळ: हरभऱ्याची पारंपारिक डाळ.मिठा डाळ: गूळ किंवा साखर घातलेली गोड वरण/डाळ.मुगा डाळ: ओडिया पद्धतीची मूग डाळ.दालमा: डाळ आणि ऋतूनुसार मिळणाऱ्या भाज्या एकत्र करून बनवलेला ओडिसाचा प्रसिद्ध पदार्थ.रायता: काकडी, मुळा आणि सौम्य मसाले असलेले दही.बेसार: मोहरी आणि खोबऱ्याचे वाटण घालून बनवलेली मिक्स भाजी.सागा: लसणाची फोडणी दिलेली पालेभाजी.बैगिनी: वांग्याची तळलेली भजी.गोटी बायगण: ओल्या खोबऱ्याच्या रश्श्यातील छोटी वांगी.खाटा: आंबा, सफरचंद आणि द्राक्षे यांसारख्या फळांची आंबट-गोड चटणी.महुरा: भोपळा, रताळे आणि कंदमुळे यांची मिक्स भाजी.पिता: कडुनिंबाच्या फुलांची एक आगळीवेगळी पारंपारिक तळलेली रेसिपी.पोटल रसा: नारळाच्या दुधात शिजवलेली परवराची मसालेदार भाजी. भाविकांसाठी हा ५६ भोग केवळ एक मेजवानी नसून, ती भगवान जगन्नाथांप्रती असलेली अथांग श्रद्धा आणि कृतज्ञतेची भावना आहे..Jagannath Puri Rath Yatra 2026: कधी आहे जगन्नाथ पुरी रथयात्रा 2026? जाणून घ्या योग्य तारीख, महत्त्व आणि परंपरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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