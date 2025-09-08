WEEKLY HOROSCOPE : पाच राशींना मिळणार भरभरून लाभ; वाचा 'या' आठवड्याचं राशिभविष्य !

Marathi Horoscope : ८ सप्टेंबरला चंद्र कुंभ राशीत असेल. त्यानंतर मीन आणि मेष राशीतून भ्रमण करणार आहे. 14 सप्टेंबरपर्यंत तो वृषभ राशीत राहील. या दिवसात चंद्र सूर्य, केतू, मंगळ, बुध, गुरु आणि शनीच्या प्रभावाखाली असेल. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : गेल्या काही आठवड्यापासून सुरु असलेल्या समस्येतून तुम्हाला सुटका मिळेल. तुमचा उत्साह वाढेल. कुटूंबातील कामकाज सुधारण्यात मदत कराल. गरजू व्यक्तीला मदत करणे लाभदायी ठरेल. एखाद्या धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. करिअरमध्ये निर्णय घेण्यापूर्वी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या. संयम राख. मानसिक आणि शारीरिक थकवा जाणवेल. .वृषभ रास - कामात व्यस्त असाल. कल्पनांचे कौतुक होईल. एखाद्या जुन्या मित्राला भेटाल. करिअरमध्ये नवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करा. विवाहबाह्य संबंधांपासून दूर राहा. पोटदुखीची समस्या उद्भवेल. .मिथुन रास - अडकलेले पैसे मिळतील. कामे वेळेत पूर्ण करा. करिअरमध्ये नवीन योजना सुरु करण्यासाठी योग्य वेळ आहे. अधिक नफा मिळेल. कौटूंबिक जीवन आनंदी असेल. आरोग्य चांगलं राहील..कर्क रास : धार्मिक कार्यात वेळ जाईल. कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार टाळा. व्यवसायात मंदी येईल. सहकाऱ्यांच्या बोलण्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. जोडीदाराशी सुसंवाद घडेल. शारीरिक थकवा जाणवेल. .सिंह रास : तुमचं ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी व्हाल. प्रयत्न करत राहा. घाईघाईत घेतलेले निर्णय हानीकारक ठरतील. सहकाऱ्यांशी भांडण टाळा. पती-पत्नीमध्ये मतभेद होतील. सांधेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. .कन्या रास : वडीलधाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे घरच्या समस्या सुटतील. कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट सगळ्यांना सांगू नका. करिअरच्या बाबतीत नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागेल. नोकरी करणाऱ्यांनी वेळेत काम करावे. वैवाहिक संबंध चांगले राहतील. गॅस आणि गॅस असलेल्या पदार्थांचे सेवन करू नका. .तूळ रास : सामाजिक कामांमध्ये वेळ घालवाल. कामाच्या ठिकाणी सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करा. व्यवसायाबद्दल महिला विशेष जागरूक असतील. जनसंपर्क आणि माध्यमांशी संबंधित कामाकडे अधिक लक्ष द्या. पती-पत्नीमध्ये काही मुद्द्यांवरून मतभेद होतील. थकवा आणि जास्त कामामुळे थकवा जाणवेल. .वृश्चिक रास : कौटूंबिक कामात आणि व्यवसायात व्यस्त राहाल. काही नवीन नातेसंबंध तयार होतील. गैरसमजामुळे मित्र किंवा नातेवाईकांशी वाद होऊ शकतो. नफ्यापेक्षा जास्त मेहनत कोणत्याही गोष्टीत करावी लागेल. जुना आजार पुन्हा त्रास देईल..धनु रास : सकारात्मक राहा. जवळच्या नातेवाईकाबरोबरचे गैरसमज दूर होतील. कौटुंबिक मुद्द्यावर बोलणे टाळा. तरुणांनी स्वतःमध्ये शहाणपणे आणणे गरजेचे आहे. व्यवसायात काही गोंधळ होईल. वैवाहिक संबंध आनंददायी असतील. महिलांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. .मकर रास : अपयशाला घाबरण्याऐवजी तुमचे कठोर परिश्रम वाढवा. तुमचं ध्येय तुम्ही गाठू शकाल. व्यवसायात मंदी येईल. कोणताही व्यवहार करताना कागदपत्रे नीट तपासा, संसर्गजन्य आजार होईल शकतात. .कुंभ रास : हा आठवडा उतार चढवाचा असेल. कठोर परिश्रम घ्यावे लागतील, कामाच्या पद्धतीत बदल करा. जोडीदाराकडून पाठींबा मिळेल. योग्य विश्रांती घ्या. .मीन रास : अडकलेले पैसे मिळतील. जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळेल. एखादे काम आत्मविश्वासाने पूर्ण कराल. व्यावसायिक उपक्रम व्यवस्थित होईल. निकाल मिळण्यास विलंब लागेल. पती-पत्नींमध्ये वाद होतील. जास्त ताण-तणावामुळे तब्येत बिघडेल. .ऐश्वर्य ठाकरेचा 'निशानची' सिनेमात धमाल डान्स ; 'पिजन कबूतर' गाणं सोशल मीडियावर रिलीज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.