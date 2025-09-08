संस्कृती

WEEKLY HOROSCOPE : पाच राशींना मिळणार भरभरून लाभ; वाचा 'या' आठवड्याचं राशिभविष्य !

8th September To 14th September 2025 Weekly Horoscope : हा आठवडा पाच राशींसाठी लाभदायक आहे. कसं असेल या आठवड्याचं राशिभविष्य जाणून घ्या.
WEEKLY HOROSCOPE : पाच राशींना मिळणार भरभरून लाभ; वाचा 'या' आठवड्याचं राशिभविष्य !
Marathi Horoscope : ८ सप्टेंबरला चंद्र कुंभ राशीत असेल. त्यानंतर मीन आणि मेष राशीतून भ्रमण करणार आहे. 14 सप्टेंबरपर्यंत तो वृषभ राशीत राहील. या दिवसात चंद्र सूर्य, केतू, मंगळ, बुध, गुरु आणि शनीच्या प्रभावाखाली असेल. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया.

