विठुरायाच्या नैवेद्यात उन्हाळी गोडवा! अक्षय तृतीया ते वटपोर्णिमेपर्यंत दररोज आमरस-पूरीचा समावेश

साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या अक्षय तृतीयेपासून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातांच्या नैवेद्यामध्ये आमरस-पुरीचा समावेश करण्यात आला आहे. रविवारी (ता. १९) सकाळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेला आमरस-पुरीसह पंचपक्वान्नाचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. वटपोर्णिमेपर्यंत देवाच्या नैवेद्यामध्ये दररोज आमरस-पुरीचा समावेश करण्यात येतो. ही परंपरा मागील शेकडो वर्षांपासून सुरू आहे. .पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मातेला ऋतू आणि सणवारानुसार प्रथा व परंपरेप्रमाणे पोशाखाबरोबरच दैनंदिन नैवेद्यामध्ये देखील बदल केला जातो. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये विठुरायाला उष्णतेपासून त्रास होऊ नये व शीतलता मिळावी, यासाठी गुढीपाडवा ते मृग नक्षत्रापर्यंत चंदनउटी पूजा केली जाते. थंडीच्या दिवसांमध्ये देवाला मऊ, मुलायम पोगोटे, मफलर, कानटोपी असा पोशाख परिधान केला जातो. चैत्री एकादशीला पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. वैशाख महिन्यामध्ये उन्हाळा कडक असतो. कडक उन्हाळ्यामध्ये लिंबू सरबत, कैरीचे पन्हे तसेच थंड व गोड अशा आमरस-पुरीचाही समावेश केला जातो. अक्षय तृतीया ते वटपोर्णिमेपर्यंतच्या काळात देवाच्या नैवेद्यामध्ये आमरसाचा समावेश केला जातो. या काळात लागणारे उच्च प्रतीचे आंबे बाजारातून विकत आणून त्याचा रस तयार करून देवाच्या नैवेद्यामध्ये समावेश केला जातो..रविवारी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी मंदिरातील कर्मचाऱ्यांनी सोवळ्यात तयार केलेला आमरस-पुरीसह पंचपक्वान्नाचा नैवेद्य मोठ्या भक्तिभावाने व श्रद्धेने देवाला दाखविला. त्यानंतर तो प्रसाद म्हणून भाविकांना वाटप करण्यात आला..अक्षय तृतीयेनिमित्त श्री रुक्मिणी मातेस अलंकारपंढरपूर : हिंदू वर्षातील महत्त्वाच्या साडेतीन मुहूतपैिकी अक्षय तृतीया एक मुहूर्त आहे. हिंदू धर्मात या सणाला विशेष महत्त्व असते. त्यानिमित्ताने श्री रुक्मिणी मातेस अलंकार परिधान करण्यात आल्याची माहिती व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी दिली.यामध्ये श्री रुक्मिणी मातेस सोनेरी मुकुट, वाक्या जोड, तोडे जोड, तानवड जोड, चिंचपेटी तांबडी, जवमणी पदक, जवेच्या माळा, लक्ष्मी हार, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, हायकोळ, सरी, कंबरपट्टा इत्यादी अलंकार परिधान करण्यात आले. तसेच परंपरेनुसार अक्षय तृतीयेपासून वटपौर्णिमेपर्यंत श्रीच्या महानैवेद्यामध्ये शेक्यांच्या खिरीऐवजी आमरसाचा समावेश केला आहे..विठुरायाच्या नैवेद्यातील पदार्थपुरणपोळी, श्रीखंड, बासुंदी, लाडू, खीर, गुळपोळी, कडबू, कटाची आमटी, मसालेभात, साधा भात, फोडणीचे वरण, पुरी, बटाट्याची सुकी भाजी, भजी, कोशिंबीर, चटणी, दहीभात, लोणी, तुळशीचे पान आदी पदार्थांचा समावेश असतो. यामध्ये चैत्र एकादशीला पुरणपोळी, अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आमरस-पुरी, मकर संक्रांतीला गुळपोळी, गुढीपाडव्याला श्रीखंड आदी पदार्थांचा नैवेद्यामध्ये समावेश केला जातो, अशी माहिती मंदिरातील पुजारी संदीप कुलकर्णी यांनी दिली.